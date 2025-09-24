Μητσοτάκης-σε-ομογενείς:-Η-Ελλάδα-έχει-επιστρέψει-για-τα-καλά,-το-κόστος-δανεισμού-είναι-χαμηλότερο-από-αυτό-της-Γαλλίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό σε γεύμα που συνδιοργάνωσαν 28 ομογενειακές οργανώσεις προς τιμήν του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία, καθώς και στο πολύ σημαντικό ζήτημα της επιστροφής των νέων Ελλήνων, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στο εξωτερικό.

Στην αρχή του χαιρετισμού του, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την ευκαιρία να μιλήσει σε ομογενείς, τονίζοντας ότι είναι «προνόμιο να μπορώ να παρευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία έχει γίνει παράδοση». Αναφερόμενος στα «άλματα» προόδου που έχει κάνει η ελληνική οικονομία, τόνισε ότι «η Αθήνα τώρα ανθίζει».

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε εκδήλωση της Wall Street Journal, στην οποία συνομίλησε με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας, και η συζήτηση είχε τίτλο: «Έχει επανέλθει η Ελλάδα;». Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποφύγετε, γιατί η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά».

«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα αυτό καθιστά τη δουλειά μου ευκολότερη, καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μιας χώρας που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας και τώρα έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, ενώ η Ελλάδα με 10%. Σήμερα, το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό αποδεικνύει την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και το θετικό αντίκτυπο της καλής δημοσιονομικής πολιτικής» συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία μεγαλώνει με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την ευρωζώνη και προσελκύει συνεχώς άμεσες επενδύσεις, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 30 δισ. στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ ο τουρισμός ανθίζει. «Έχουμε καλωσορίσει και θα καλωσορίσουμε περίπου 36.000.000 ανθρώπους και θα είναι ακόμη μία χρονιά που θα σημειώσουμε ρεκόρ», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε ανοίξει την αμερικανική αγορά, έχουμε πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Αθηνών, αλλά αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τις ΑΠΕ, με τα logistics, με τις υπηρεσίες, η Ελλάδα γίνεται ένας πόλος για την περιοχή» συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία των μη κερδοσκοπικών-ιδιωτικών πανεπιστημίων από τον Οκτώβριο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα γίνεται ένας «εκπαιδευτικός πόλος», που θα προσελκύσει ξένους φοιτητές.