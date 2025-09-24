Μιχαηλίδου:-Στις-παγκόσμιες-δράσεις-του-ΟΗΕ-για-τα-παιδιά-και-τους-νέους-στη-Νέα-Υόρκη

Στην παρουσίαση του Global Charter on Children’s Care Reform, της σπουδαίας πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση καθώς και στη συνάντηση για την τριακοστή επέτειο του World Programme of Action for Youth θα συμμετάσχει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την παρουσία της στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η κα Μιχαηλίδου, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, της αποτελεσματικής δουλειάς, της αφοσίωσης και της προόδου στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών, θα παρευρεθεί στην εκδήλωση – ορόσημο για την παγκόσμια εκστρατεία για την αποϊδρυματοποίηση, στην οποία ηγείται το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Αντιπρόεδρος της Βρετανικής Κυβέρνησης David Lammy. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι από τα ιδρυτικά κράτη – μέλη που υπογράφουν το Global Charter on Children’s Care Reform.

Στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, η Υπουργός θα συμμετάσχει με παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον εορτασμό της τριακοστής επετείου του World Programme of Action for Youth, με θέμα: “World Programme of Action for Youth at 30: Accelerating global progress through intergenerational collaboration”. Το Πρόγραμμα Δράσης για τους Νέους: Επιτάχυνση της παγκόσμιας προόδου μέσω της διαγενεακής συνεργασίας αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των νέων στις πολιτικές αποφάσεις.

Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς και διεθνείς εταίρους για την ενίσχυση των εθνικών κοινωνικών πολιτικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Υπουργού

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή στην επίσημη παρουσίαση του Global Charter on Children’s Care Reform, πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου και του Αντιπροέδρου της Βρετανικής Κυβέρνησης David Lammy, για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

– Συνάντηση με την οργάνωση The Hellenic Initiative και ηγετικά στελέχη της ελληνικής διασποράς, με τη συμμετοχή της Γενικής Προξένου Νέας Υόρκης Ιφιγένειας Καναρά, του Εκτελεστικού Διευθυντή της THI Mike Manatos και του Αντιπροέδρου του THI και CEO της Fortress Investment Group Dean Dakolias

– Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την 30ή επέτειο του World Programme of Action for Youth με θέμα: “Accelerating global progress through intergenerational collaboration”

– Συμμετοχή στο πάνελ “Full, effective and meaningful youth participation at national and international levels, for the benefit of current and future generations”

– Συνάντηση με την Dr. Najat Maalla M’jid, Ειδική Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Παιδιών, για στρατηγικές πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των παιδιών

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

– Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

– Συνάντηση με την Πρόεδρο του ΔΣ του Εμπορικού Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Hellenic-American Chamber of Commerce Eftyhia Pylarinou-Piper και την Poulette Poulos, Executive Director του Leadership 100, για την ενίσχυση της παρουσίας του Ελληνισμού στην Αμερική

– Συνάντηση με την Sima Sami Bahous, Εκτελεστική Διευθύντρια της UN Women και Υφυπουργό – Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, με θέμα την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων

