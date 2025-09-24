ΝΑΤΟ:-Είμαστε-έτοιμοι-να-υπερασπιστούμε-τους-λαούς-μας-αν-διαπιστωθεί-απειλή,-λέει-ο-διοικητής-των-Δυνάμεων-της-Ευρώπης

«Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας», δηλώνει ο Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ (SACEUR) στην Ευρώπη Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Ο Αμερικανός πτέραρχος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιανουάριο και επισκέπτεται από σήμερα τον νέο αρχηγό ΓΕΕΘΑ της Γαλλίας, στρατηγό Φαμπιάν Μαντόν, σε συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα Le Monde, αναφέρθηκε στα μέτρα και τις στρατηγικές της Ατλαντικής Συμμαχίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών κατά των κρατών-μελών της.

Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα «πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ρωσία στέλνει drones και μαχητικά στον εναέριο χώρο κρατών του ΝΑΤΟ όποτε το θελήσει. Τι τους απαντάτε;» αναφέρει τα εξής: «Έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να αναχαιτίζουμε και να καταρρίπτουμε τέτοια drones όταν εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας — όπως συνέβη στην Πολωνία στις 10 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, εφαρμόζουμε μια πιο ευέλικτη επιχειρησιακή δομή μέσω της επιχείρησης “Eastern Sentry”, που ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου. Στόχος της είναι ο συγχρονισμός της εναέριας επιτήρησης και της αντιαεροπορικής άμυνας σε όλο το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ. Πλέον, δεν αρκεί να διασφαλίζουμε την τάξη στα σύνορά μας. Απαιτείται μια συνολική προσέγγιση. Τα drones είναι προτεραιότητά μας και πιστεύουμε ότι θα αναπτύξουμε σύντομα πιο ισχυρές δυνατότητες αναχαίτισής τους. Η απειλή είναι παρούσα και ό,τι διαφεύγει από το δίκτυο ασφαλείας μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε χώρα μας».

Ερωτώμενος στη συνέχεια ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς αν «θα μπορούσε η Συμμαχία να καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος, όπως έκανε η Τουρκία το 2015» σημείωσε ότι η κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά και ότι η κατάρριψη ενός drone είναι σαφώς ευκολότερη από πολιτική και επιχειρησιακή άποψη. «Στην περίπτωση των μαχητικών αεροσκαφών, υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος κίνδυνος κλιμάκωσης, ειδικά αν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των λαών μας».

Απαντώντας στην συνέχεια στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν την παρούσα στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη» ο Αμερικανός Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δηλώνει τα εξής: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενική επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας παγκοσμίως. Ως διοικητής στην Ευρώπη, καταθέτω εισηγήσεις, αλλά η τελική απόφαση είναι πολιτική. Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν περισσότερα, καθώς η Κίνα και η περιοχή Ινδο-Ειρηνικού συνιστούν πλέον πραγματική στρατιωτική πρόκληση. Θα υπάρξουν προσαρμογές στην Ευρώπη, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας. Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις».

Στο ερώτημα τι πιστεύει για την ρωσική επιθετικότητα, ο Αλέξους Γκρίνκεβτς, του οποίου ο πατέρας έφτασε στις ΗΠΑ μετανάστης από την Λευκορωσία, λέει τα εξής: «Μεγάλωσα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και μπήκα στην Αεροπορία λόγω της σοβιετικής απειλής και της πίστης μου στις ελευθερίες μας. Η σημερινή Ρωσία λειτουργεί διαφορετικά: η ανώτερη διοίκησή της ενθαρρύνει, με κίνητρα, τους κατώτερους διοικητές να παίρνουν πρωτοβουλίες, ακόμα και ριψοκίνδυνες. Αυτό οδηγεί σε απερίσκεπτες ενέργειες — όπως έχουμε δει τελευταία. Κάνουν πράγματα που εμείς δεν θα κάναμε ποτέ χωρίς πρώτα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο απωλειών».

«Υστερίες» τις κατηγορίες για την διείσδυση ρωσικών αεροσκαφών, λέει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «υστερίες» τις κατηγορίες για την διείσδυση ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Συμμαχία θα πρέπει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης.

«Υπάρχει τέτοια υστερία για τους στρατιωτικούς μας πιλότους που υποτίθεται ότι παραβίασαν ορισμένους κανόνες και εισέβαλαν σε εναέριο χώρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι», υποστήριξε κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η πολεμική μας αεροπορία σέβεται όλους τους αεροπορικούς κανόνες και ρυθμίσεις», διαβεβαίωσε.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ οφείλουν να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, έπειτα από την διείσδυση επί τρεις φορές σε διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων αεροσκαφών ή drones στο έδαφος της Συμμαχίας

Η Ρωσία κάθε φορά απέρριπτε κάθε ευθύνη, αλλά το ΝΑΤΟ προειδοποίησε χθες την Μόσχα ότι η «κλιμάκωση» πρέπει να σταματήσει και διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμο να αμυνθεί με κάθε μέσον.

Την Δευτέρα, η Δανία αναγκάστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω της παρουσίας drones άγνωστης προέλευσης.

Προηγουμένως, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία είχαν καταγγείλει παραβίαση του εναερίου χώρου του από ρωσικά σκάφη.

