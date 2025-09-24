«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» – Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα στην ηγεσία του κόμματος να αποφύγει τη «σημαία» του λαϊκισμού εκπέμπει η Άννα Διαμαντοπούλου σημειώνοντας ότι με τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη εκτινάχθηκαν όχι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ αλλά της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις», ήταν η προειδοποίηση της Άννας Διαμαντοπούλου από το Κιλκίς, όπου μίλησε σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους στόχους του κόμματος, το πολιτικό σκηνικό μέσα στο οποίο κινείται και τη δυσκολία του να κουνηθεί η δημοσκοπική βελόνα με μεγαλύτερη ταχύτητα από την εικόνα των τελευταίων μηνών.

Με την παρέμβασή της στην εκδήλωση η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού τάχθηκε ανοιχτά και εναντίον των τακτικών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε ότι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι να διατηρήσει την ισορροπία στο πολιτικό σύστημα αναχαιτίζοντας τις λαϊκίστικες μεθόδους. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα, επέμεινε εξηγώντας ότι: «Αλλιώς, σε μια Ευρώπη που «εκτινάσσεται» και είναι όλοι στους δρόμους- γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές και να σπάζουμε τζάμια και να βρίζουμε τους αντιπάλους, τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ- Εμείς λοιπόν λέμε, δεν θα τα ξανακάνουμε, εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία».

Η αναφορά της με το «όχι» στο μοντέλο της Πλεύσης Ελευθερίας ή των δημόσιων παρεμβάσεων της Μαρίας Καρυστιανού επιχείρησε να ενισχυθεί και από την υπενθύμιση της σχέσης με την κοινωνία που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου: «Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “Δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού, που την είδαμε επί Τσίπρα; Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που προερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο, απλά.

Έχουμε, λοιπόν, τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε, βεβαίως, σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ σας λέω το εξής: είδατε τι έγινε με όλη αυτήν την ιστορία και τον τρόπο που λειτούργησε η κυρία Κωνσταντοπούλου; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα;»