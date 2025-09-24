Οργή-και-απειλές-Τραμπ-στο-abc-για-τα-«σκουπίδια-που-προβάλλει»-μετά-την-επιστροφή-του-συγκινημένου-Τζίμι-Κίμελ

Επικριτικά σχόλια για την επιλογή του ABC να επαναφέρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ένα ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύοντας πυρά τόσο στον παρουσιαστή όσο και στο δίκτυο.

Πριν από τη μετάδοση, χθες, της εκπομπής του Κίμελ, ο Τραμπ έγραψε πως «δεν μπορεί να πιστέψει» ότι το ABC έδωσε πίσω στον Κίμελ την εκπομπή του και υπαινίχθηκε περαιτέρω δράση κατά του τηλεοπτικού δικτύου.

«Γιατί να θέλουν να επιστρέψει κάποιος που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που βάζει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά για τους Δημοκρατικούς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;», έγραψε χθες ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είναι άλλος ένας βραχίονας της DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, απ’ ό,τι γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια μεγάλη παράνομη Συνεισφορά σε Προεκλογική Εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα ελέγξουμε το ABC σχετικά μ’ αυτό».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ. Το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, γιατί το κοινό του ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το «ταλέντο» του δεν υπήρχε ποτέ. Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο, προβάλλοντας 99% ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ υπέρ των Δημοκρατικών. Είναι ένας ακόμη βραχίονας του DNC και, από ό,τι γνωρίζω, αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην προεκλογική εκστρατεία. Νομίζω ότι θα δοκιμάσουμε την ABC σε αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η υπόθεση φαίνεται ακόμα πιο προσοδοφόρα. Μια πραγματική ομάδα χαμένων! Ας σαπίσει ο Τζίμι Κίμελ με τα κακά του νούμερα τηλεθέασης».

Η επιστροφή του Κίμελ

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε χθες, Τρίτη, στις τηλεοπτικές συχνότητες υπερασπιζόμενος την πολιτική σάτιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του «εκφοβισμού» που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ, έξι ημέρες αφού τα σχόλια που έκανε σε ζωντανή μετάδοση για το φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έκαναν την Walt Disney να αναστείλει την εκπομπή του.

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να μιλήσω με ελαφρότητα για το φόνο ενός νέου ανθρώπου. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάτι αστείο σ’ αυτό», είπε ο Κίμελ στο κοινό του, με τη φωνή του πνιγμένη από τη συγκίνηση.

«Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις εκείνου ο οποίος ήταν ένα προφανώς βαθιά διαταραγμένο άτομο – αυτό ήταν πραγματικά το αντίθετο αυτού που προσπαθούσα να εκφράσω», πρόσθεσε.