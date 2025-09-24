Πάνω-από-3-δισ.-ευρώ-οι-προσφορές-για-το-ομόλογο-της-intralot

Προσφορές πάνω από 3 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν στο βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ της Intralot με λήξη το 2031.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι να υποχωρεί κάτω από το 7% έναντι αρχικού guidance για 7,25-7,5%.

Υπενθυμίζεται ότι το senior secured ομόλογο προσφέρεται και πωλείται στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές.

Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους.

Σημειώνεται ότι στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (1-3 Οκτωβρίου) αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ της εισηγμένης.