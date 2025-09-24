Παπαθανάσης:-Η-ΔΕΘ-θα-ανήκει-στο-Δημόσιο-και-θα-ελέγχεται-από-το-Δημόσιο

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανήκει στο Δημόσιο, θα ελέγχεται από το Δημόσιο, θα αναπτυχθεί και φέρει περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης που αντιδρούν στη ρύθμιση του νομοσχεδίου για το ΔΣ της ΔΕΘ.

«H ΔΕΘ είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για τη Β. Ελλάδα. Είναι ένας σημαντικός κόμβος για όλα τα Βαλκάνια. Επομένως έχει μεγάλη αξία και σημασία ότι η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, προκειμένου να αναβαθμίσει αυτή την έκθεση, που ποτέ και για πολλές δεκαετίες δεν είχε αναβαθμιστεί και κανείς, καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε δώσει αξία για την έκθεση αυτή», είπε ο αναπληρωτής υπουργός και υπενθύμισε ότι η ΔΕΘ «κατ΄ουσίαν υλοποιούσε και προγράμματα που είχαν σχέση και με θεματικές ενότητες και από εταιρείες και επί αμοιβή».

«Έγινε μια αρχική συζήτηση πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Στην αρχική συζήτηση είχε τεθεί θέμα αν η έκθεση θα αναπτυχθεί ως ΣΔΙΤ. Στη συνέχεια είδαμε ότι η έκθεση θα έπρεπε να παραμείνει καθαρά δημόσιου χαρακτήρα -αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την πόλη και αναπτυξιακός πυλώνας- και αποφασίστηκε να γίνει ένα δημόσιο έργο. Τι πιο καθαρό από αυτό; Ένα δημόσιο έργο που πληρώνεται από το ΠΔΕ, δεν συμμετέχει κανένας ιδιώτης, παραμένει δηλαδή δημόσιου χαρακτήρα και μάλιστα στο ΔΣ συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι θα εκπροσωπείται και η αυτοδιοίκηση, και ο δήμος και η περιφέρεια», είπε ο κ. Παπαθανάσης και υπογράμμισε ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή που θα λειτουργεί θα συμμετέχουν και όλοι οι φορείς της πόλης.

Θα συμμετέχουν δηλαδή, όπως επισήμανε, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

«Εκπροσωπούνται λοιπόν όλοι οι φορείς που έχουν φωνή στην πόλη. Επομένως, το ερώτημα είναι αν θέλετε να γίνει η αναβάθμιση της έκθεσης ως ένα δημόσιο έργο. Έχουμε προϋπολογίσει ότι θα κοστίσει 120-130 εκατομμύρια, θα πληρωθεί από το ΠΔΕ, θα ανήκει στο Δημόσιο, θα ελέγχεται από το Δημόσιο και επομένως θα αναπτυχθεί. Και κάθε ανάπτυξη της έκθεσης αυτής σημαίνει προστιθέμενη αξία στην Θεσσαλονίκη και θα φέρει περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

- – ΜΠΕ