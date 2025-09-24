Παπαθανάσης:-Η-Ελλάδα-στις-πρώτες-θέσεις-στην-απορρόφηση-των-κοινοτικών-πόρων

«Να μελετήσουν καλύτερα τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ και να πάψουν να μηδενίζουν τη μεγάλη εθνική προσπάθεια», προέτρεψε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Νίκος Παπαθανάσης.

«Να μελετήσουν καλύτερα τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και να πάψουν να μηδενίζουν τη μεγάλη εθνική προσπάθεια», προέτρεψε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε παρέμβασή του, μετά την ομιλία τού προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια με θέμα τις ρυθμίσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων είχε ήδη συμπληρώσει δέκα ώρες, όταν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέβηκε στο βήμα για την κυρίως ομιλία του. Όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, που εναλλάσσονταν στο βήμα από τις δέκα το πρωί, είχαν αμφισβητήσει ότι απορρόφηση των πόρων κινείται σε καλό επίπεδο και ότι κατευθύνεται εκεί που πράγματι χρειάζεται.

«Μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να ανακαλύψετε την αλήθεια. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται για να αναλύσουμε τις απορροφήσεις και το πως τρέχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το γιατί η οικονομία μας και η ανάπτυξη είναι στο 2,3% ενώ η Ευρώπη είναι στο 1%. Αυτό που χρειάζεται είναι να δείτε τα μετρήσιμα αποτελέσματα», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης και επανέλαβε τα στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις στις απορροφήσεις και στις εκταμιεύσεις.

Αλλαγές εν… κινήσει στο ελληνικό «στρατηγείο» του ΕΣΠΑ

«Γνωρίζετε πολύ καλά αγγλικά και εσείς και ο κ. Τσακαλώτος που βρίσκεται στην αίθουσα. Σας καλώ λοιπόν να μπείτε τώρα, τώρα, στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ και δείτε τον πίνακα, για την περίοδο 2021-2027, για τις πληρωμές σε κάθε χώρα και θα δείτε μάλιστα και τα πραγματικά ποσά που μπαίνουν στην οικονομία κάθε κράτους. Και επειδή η μέρα είναι μεγάλη, σας καλώ να τα μελετήσετε και να απαντήσετε τι βλέπετε. Εγώ θα σας καταθέσω όλα τα στατιστικά, σε λίγο στην ομιλία μου. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις, πρώτη είναι Τσεχία, δεύτερη η Εσθονία, και τρίτη και τέταρτη θέση έχουν η Ελλάδα και η Σουηδία», είπε ο κ. Παπαθανάσης και συνέχισε:

«Και επειδή ο κ. Τσακαλώτος μίλησε για τον Ευκλείδη, τον μεγάλο μαθηματικό που έζησε στο 300 π.Χ. που μάλιστα ήταν ο πατέρας της τριγωνομετρίας, θα του πω ότι ο Ευκλείδης μιλούσε με αξιώματα και αποδείξεις. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, όταν μιλάμε μην μηδενίζουμε τα πάντα και την εθνική προσπάθεια. Μπείτε, λοιπόν, στον επίσημο ιστότοπο κι εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις δώδεκα το βράδυ, μπορείτε να ξανασυζητήσουμε αφού δείτε τα αποτελέσματα. Μη μηδενίζετε την εθνική προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα και ότι βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις και μάλιστα πρώτη στην Ευρώπη, στην απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ ως προς το ΑΕΠ της χώρας».

Ο κ. Παπαθανάσης απάντησε και στις αιχμές και επικρίσεις για τις αναθεωρήσεις του προγράμματος του ΤΑΑ. «Οι αναθεωρήσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν όλα τα κράτη μέλη. Εμείς στο ΤΑΑ έχουμε και κάποιες υπερδεσμεύσεις. Είναι κάτι που κάνουμε, ώστε να προχωρούμε με ασφάλεια. Ο στόχος μας είναι να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ από το ΤΑΑ από το σκέλος των επιδοτήσεων. Το δε Ταμείο έχει και το δανειακό σκέλος, δηλαδή χρήματα που παίρνει η χώρα και πρέπει να τα επιστρέψει», επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο, ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη ρύθμιση που «για πρώτη φορά, ανοίγει το σύστημα ΕΣΠΑ και στους δημοσίους υπαλλήλους». Αυτό γίνεται για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, είπε, για να σημειώσει ότι τη συγκεκριμένη ρύθμιση, θα ανέμενε κανείς να την ψηφίσουν όλα τα κόμματα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στους δημοσίους υπαλλήλους που μάλιστα έχουν προσληφθεί με ΑΣΕΠ. «Χρειαζόμαστε μηχανικούς, οικονομολόγους, άλλες ειδικότητες, πρέπει να τρέξουν αυτά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που και τις υπηρεσίες των αναπτυξιακών προγραμμάτων τις ενισχύει, και τις διαδικασίες κάνει περισσότερο ευέλικτες για να τρέξουν όλα τα προγράμματα, να βοηθάει τις διαπραγματεύσεις, για το ΤΑΑ και για το ΕΣΠΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε και πάλι στη ΔΕΘ σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση άκουσε τους προβληματισμούς, και προβληματισμούς βουλευτή από το κόμμα της ΝΔ, και γι’ αυτό προέβλεψε στο ΔΣ να εκπροσωπείται και η αυτοδιοίκηση, ώστε ο Δήμος και η Περιφέρεια να έχουν λόγο στις αποφάσεις.

«Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στο ΔΣ θα εκπροσωπούνται και οι εργαζόμενοι και θα υπάρχει η φωνή τους», είπε ο κ. Παπαθανάσης και ζήτησε από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να διευκρινίσει αν στηρίζει την παραμονή της ΔΕΘ στο σημείο της έκθεσης, εκεί που είναι δηλαδή, και που αυτό θέλει η κυβέρνηση, ή αν προτείνει ο κ. Χαρίτσης να μεταφερθεί η έκθεση αλλού. «Εμείς επιμένουμε ότι η έκθεση έχει αξία να παραμείνει στο χώρο αυτό. Θα ήθελα να ακούσω τη θέση σας», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

- – ΜΠΕ