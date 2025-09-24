Ποιοι-συνταξιούχοι-χάνουν-το-επίδομα-των-250-ευρώ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ, που πρόκειται να καταβληθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου στους συνταξιούχους, θα έχει και μεγάλους χαμένους, ειδικές κατηγορίες πολιτών, που θα μείνουν εκτός επιδόματος.

Αιτία είναι οι ηλικιακές και οι εισοδηματικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το οικονομικό επιτελείο για την καταβολή της παροχής. Ακριβέστερα, υπάρχει το 65ο έτος ως ηλικιακό όριο.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 1.067.298 οι συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν το συγκεκριμένο ποσό. Εξ αυτών, σχεδόν οι μισοί (482.243 άτομα) είναι χήρες, ορφανά και δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων. Επίσης, θα υπάρξουν και χιλιάδες άλλοι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος, που επίσης θα το χάσουν, επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σύνταξή τους, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν έγκαιρα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει υπαιτιότητα του ασφαλιστικού φορέα απονομής της σύνταξης, οι συγκεκριμένοι εν δυνάμει συνταξιούχοι θα βρεθούν εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ.

Από την ανάλυση που έχει πραγματοποιήσει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), ανάμεσα σε όσους πρόκειται να αποκλειστούν από τη διαδικασία βρίσκεται μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που εν καιρώ σκληρής ακρίβειας θα τους ήταν απαραίτητο το συγκεκριμένο βοήθημα.

Πιο αναλυτικά, εκτός επιδόματος θα βρεθούν:

* Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών. Το συγκεκριμένο όριο αφορά εκείνους που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Με δεδομένο ότι το εν λόγω επίδομα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, κάθε επόμενο έτος, το συγκεκριμένο όριο θα μεταβάλλεται αναλόγως.

*Όσοι συνταξιούχοι έχουν ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ (για τον άγαμο) ή τις 26.000 ευρώ (για τον έγγαμο). Το εισόδημα αυτό μπορεί να είναι πραγματικό ή τεκμαρτό.

*Όσοι συνταξιούχοι έχουν ακίνητη περιουσία (ατομική ή της συζύγου) που υπερβαίνει συνολικά τις 200.000 ευρώ για τον άγαμο ή τις 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

*Εκτός επιδόματος μένουν και όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, που προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού επιτελείου, υπερβαίνουν τους 671.000 οι συνταξιούχοι που διατηρούν ακόμα προσωπική διαφορά. Η κατάργησή της θα γίνει σε δύο φάσεις το 2026 με περιορισμό κατά το ήμισυ και το 2027. Άρα, τον φετινό Νοέμβριο, θα επιδράσει η προσωπική διαφορά στη μη λήψη του επιδόματος για τους περισσότερους από τους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας.

*Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι επίσης κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός παροχής. Αιτία είναι ότι το εισόδημα από την εργασία τους συνυπολογίζεται στο ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο. Άρα, είναι πιθανό, αθροιστικά, το ετήσιο εισόδημά τους να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, με συνέπεια να χαθεί το επίδομα των 250 ευρώ για φέτος. Υπενθυμίζεται ότι στον e-ΕΦΚΑ έχουν δηλώσει ότι εργάζονται περισσότεροι από 230.000 συνταξιούχοι.

*Όσοι συνταξιούχοι εισέπραξαν αναδρομικά κατά το 2024, επίσης είναι πιθανό να μείνουν εκτός επιδόματος. Αιτία είναι ότι και αυτό το ποσό προσμετράται στο ετήσιο δηλωθέν εισόδημά τους.