«Πράσινο-φως»-για-το-mega-5άστερο-project-της-phaea-στο-Λασίθι

Την έγκριση για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, συνολικής δυναμικότητας 631 κλινών στην Κρήτη, στη θέση Πλάκα της Ελούντας, της εταιρείας «PHAEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (της «Γκολφ Ρέζιντσις Α.Ε.» – Golf Residences ), έδωσαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τα υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Όπως έχει από καιρό αναδείξει το -, πρόκειται για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, συνολικής δυναμικότητας 631 κλινών, σε έκταση εμβαδού 249.401,87 τ.μ. Η εταιρεία «Γκολφ Ρέζιντενσις Α.Ε.» συνδέεται με τα Phaea Resorts και την γνωστή οικογένεια Σμπώκου, με ιστορία δεκαετιών στον τουρισμό της Κρήτης, ενώ το 2018 είχε ανακοινωθεί και η μετοχική συνεργασία με τον όμιλο Βασιλάκη (Aegean κ.α.), διευρύνοντας έτσι από τότε το «αποτύπωμα» του ομίλου στον τουριστικό κλάδο.

Ποιο είναι το project

Όπως αναφέρεται, το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα περιλαμβάνει: Α) Δύο (2) ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 461 κλινών και ειδικότερα: ➢ το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα με τον διακριτικό τίτλο «Blue Palace» δυναμικότητας 452 κλινών, με νέα δυναμικότητα 348 κλινών και το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων (bungalows) 99 κλινών (πρώην «Argo») με νέα δυναμικότητα 113 κλινών. Β). Σαράντα τέσσερις (44) Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες συνολικής δυναμικότητας 170 κλινών. Γ). Ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 70 ατόμων ως Εγκατάσταση Ειδικής Τουριστικής Υποδομής του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, και ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 30 ατόμων ως πρόσθετη εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής.

Οι ζώνες

Το ακίνητο εντάσσεται σε Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ). Σύμφωνα με το ΕΠΣ, ως γενικός χωρικός προορισμός του ακινήτου ορίζεται η χρήση «Τουρισμός Αναψυχή» του άρθρου 5 του π.δ. 59/2018 και οργανώνεται σε δύο Ζώνες, τη Ζώνη Ι: «Περιοχή Σύνθετων και Ολοκληρωμένων Τουριστικών Υποδομών», επιφάνειας 164.490,01 τ.μ. και τη Ζώνη ΙΙ: «Περιοχή Εναλλακτικού Τουρισμού ήπιου χαρακτήρα», επιφάνειας 87.050,93 τ.μ. μετά την εξαίρεση της ζώνης προστασίας υδατορέματος.

Στη Ζώνη Ι, όπως προαναφέρθηκε, διακρίνονται δύο περιοχές, η Περιοχή Α, στην οποία θα υλοποιηθεί μέρος του έργου και η Περιοχή Β, η οποία εμπίπτει εντός οικισμού και θα παραμείνει αδόμητη. Από το γήπεδο αυτό συνολικής επιφάνειας 251.540, 94 τ.μ., για την οποία έχει εγκριθεί ΕΠΣ, αφαιρούνται 1.807,49 τ.μ. (Περιοχή Β της Ζώνης Ι), τα οποία βρίσκονται εντός οικισμού Πλάκας, καθώς επίσης και έκταση εμβαδού 331,58 τ.μ. του ορίου κατάληψης της επαρχιακής οδού. Συνεπώς, η συνολική προς ανάπτυξη έκταση του υπό εξέταση ΣΤΚ διαμορφώνεται στα 249.401,87 τ.μ.

Εντός της Περιοχής Α της Ζώνης Ι του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου εγκρίνονται οι εξής ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων με τα συνοδά τους έργα:

Επεμβάσεις αναδιαμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, δυναμικότητας 461 κλινών. 2. Ανάπτυξη δεκαεννιά (19) νέων Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών, δυναμικότητας 109 κλινών, καθώς και των υποστηρικτικών κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων. 3. Μετατροπή ορισμένων διαμερισμάτων των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων σε πέντε (5) Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες (Τ.Ε.Κ.), συνολικής δυναμικότητας 21 κλινών. 4. Μετατροπή του υφιστάμενου Κέντρου Θαλασσοθεραπείας σε Κέντρο Ευεξίας και Αναζωογόνησης, ως εγκατάσταση Ειδικής Τουριστικής Υποδομής του ΣΤΚ, δυναμικότητας 70 ατόμων. 5. Δημιουργία νέου παραλιακού εστιατορίου. 6. Χώροι υγιεινής στην παραλιακή ζώνη. 7. Λοιποί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα, κλπ. 8. Κολυμβητικές δεξαμενές (υφιστάμενες και νέες). 9. Χώροι αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων. 10. Συνοδές εγκαταστάσεις- Έργα υποδομής: (Εσωτερικό οδικό δίκτυο Χώροι στάθμευσης. Εσωτερικά δίκτυα υποδομών (δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, ομβρίων κ.λπ.). Προβλήτα μήκους 30μ (καθαίρεση υφιστάμενης μήκους 9μ και κατασκευή νέας επί πασσάλων). Μονάδα Κομποστοποίησης. Δεξαμενή πόσιμου νερού, χωρητικότητας 400 m3. Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας. Μια (1) υφιστάμενη Υδρογεώτρηση και μια (1) νέα. Επτά (7) υπόγειες δεξαμενές υγραερίου (έξι χωρητικότητας 5.000 λίτρων και μια χωρητικότητας 7.500 λίτρων). Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις).

Εντός της Ζώνης ΙΙ του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, επιφάνειας 87.050,93 τ.μ., εγκρίνονται, οι εξής ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων με τα συνοδά τους έργα:

Δημιουργία δύο (2) κτιρίων δωματίων προσωπικού συνολικής δυναμικότητας 112 κλινών. 2. Ανάπτυξη είκοσι (20) νέων Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών δυναμικότητας 40 κλινών. 3. Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα, κλπ. 4. Ανάπτυξη κτιρίου απασχόλησης παιδιών. 5. Κατασκευή κτιρίου υποδοχής με υδάτινο στοιχείο. 6. Δημιουργία νέου κτιρίου Κέντρου Ευεξίας και Αναζωογόνησης, ως πρόσθετη εγκατάσταση Ειδικής Τουριστικής Υποδομή, δυναμικότητας 30 ατόμων. 7. Συνοδές εγκαταστάσεις- Έργα υποδομής (π.χ. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Νέα μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που θα λειτουργεί παράλληλα με την υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου. Ελικοδρόμιο σε νέα θέση. Φωτοβολταϊκό Σύστημα παραγωγής ενέργειας, ισχύος 999,9 kWp, διασυνδεδεμένο στο δίκτυο μέσης τάσης. Κατασκευή δρόμων εσωτερικού οδικού δικτύου και μονοπατιών ενταγμένων στο περιβάλλον καθώς και διατήρηση των υφισταμένων. Επέκταση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας κ.α.).

Οι προϋποθέσεις

Όπως σημειώνεται, πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες που επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις για όλες τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών/συνοδών αυτού έργων.

Για την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να: διατηρηθούν τα παλαιά μονοπάτια (καλντερίμια) στη δυτική πλευρά του ακινήτου και ενδεχομένως και σε άλλες θέσεις, όπου εντοπιστούν τα κατάλοιπά τους, με καθαρισμό, επισκευή, διάνοιξη των δασωμένων ή φραγμένων τμημάτων, ώστε να αποκατασταθεί η συνέχειά τους και να δοθούν σε χρήση ως πεζόδρομοι -δρόμοι περιπάτου, κατά τη διαμόρφωση δρόμων για τα οχήματα να μην θιγούν τα καλντερίμια, αλλά να δημιουργηθεί νέος δρόμος παράλληλος προς αυτά, οι κατασκευές στην ιδιοκτησία 5 να είναι όσο το δυνατόν μικρότερης κλίμακας και με την καλύτερη ένταξη στο φυσικό ανάγλυφο, ώστε να μην υποστεί αλλοίωση η ζώνη αιγιαλού και παραλίας, να μην αλλοιωθεί ή προκληθεί οιαδήποτε βλάβη στο πυροβολείο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που χωροθετείται στο πλάι της επαρχιακής οδού Αγ. Νικολάου – Ελούντας.

Ο σχεδιασμός των νέων κτιρίων όσο και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων να υιοθετεί τις αρχές της αειφορίας, ιδίως μέσω συστημάτων κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Συγκεκριμένα: i. Με την εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο στο παθητικό επίπεδο (σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, μονώσεις, ψυχρά υλικά, σκιάσεις, βιοκλιματικό πράσινο κ.ά.) όσο και στο ενεργητικό επίπεδο (εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, «έξυπνο σύστημα» ενεργειακής διαχείρισης στα μεγάλα κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα κλιματισμού, λαμπτήρες εξοικονόμησης κ.ά.). ii. Με την ορθολογική χρήση νερού, με εφαρμογή προηγμένων μεθόδων εξοικονόμησης, αποτελεσματικής άρδευσης, αξιοποίησης όμβριων υδάτων.

Η διάταξη και ο σχεδιασμός των κτισμάτων να είναι προσαρμοσμένα στην τοπογραφία και μορφολογία της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέμβασης και να επιτυγχάνεται η ένταξη της μονάδας στο τοπίο της περιοχής.