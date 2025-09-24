Προειδοποιήσεις-Γεωργιάδη-στους-διοικητές-των-νοσοκομείων-ΕΣΥ:-«Όποιος-δεν-κάνει-τη-δουλειά-του,-θα-φύγει»

Με μαστίγιο και καρότο αντιμετώπισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τις διοικήσεις των νοσοκομείων της χώρας, οι οποίες βρέθηκαν σήμερα ενώπιόν του σε διημερίδα που διοργανώνει το υπουργείο Υγείας στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης με θέμα τη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Αναφερόμενος αρχικά στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία είπε ότι η πληρωμή των φαρμάκων γίνεται πλέον κεντρικά από την ΕΚΑΠΥ, και όπως τόνισε, «αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο έλεγχος της δαπάνης φεύγει από τα δικά σας χέρια».

Είπε χαρακτηριστικά πως ο στόχος είναι να υπάρξει ταχύτητα και διαφάνεια και «το ότι έχει αφαιρεθεί η αρμοδιότητα των πληρωμών από εσάς δε σημαίνει ότι έχει αφαιρεθεί και η ευθύνη από εσάς για τον έλεγχο της δαπάνης».

Ο υπουργός Υγείας είπε επίσης πως σύντομα θα μπει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία και προειδοποίησε τους διοικητές ότι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες αξιολόγησης τους, θα είναι ο έλεγχος της δαπάνης.

«Δεν μου αρέσει να παίρνω εύκολα κεφάλια, όμως όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα φύγει, ο έλεγχος θα είναι αυστηρός και η ευθύνη σας είναι απόλυτη για τις προμήθειες και τη φαρμακευτική δαπάνη», ξεκαθαρίσε σε έντονο ύφος ο υπουργός Υγείας.

Μάλιστα, αναφερόμενος και στους γιατρούς των κλινικών του ΕΣΥ, προειδοποίησε ότι σε λίγο καιρό «θα γνωρίζουμε για κάθε έναν γιατρό ξεχωριστά, τι ξοδεύει και πώς τα ξοδεύει με τα ηλεκτρονικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας».

Ο υπουργός Υγείας μίλησε και για ό,τι δεν τιμολογείται σήμερα, τονίζοντας ότι «η δική σας δουλειά είναι να μπει τάξη σε όλα αυτά». Όπως είπε, ιδανικά θα ήθελε να είναι μηδενικές οι ατιμομολόγητες δαπάνες, παρότι τόνισε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά. «Όσοι διοικητές είχαν πολλά ατιμολόγητα δεν είναι σήμερα μαζί μας» είπε και πρόσθεσε πως είναι μια πρακτική «που μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες με την ΕΕ».

Ο υπουργός Υγείας είπε στους διοικητές ότι το 2024 ήταν η πρώτη φορά εδώ και χρόνια, που το υπουργείο Υγείας δεν ζήτησε έκτακτη επιχορήγηση από το υπουργείο Οικονομικών για τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων.

«Η τήρηση των προϋπολογισμών δείχνει ότι σεβόμαστε τα χρήματα των ασφαλισμένων και ελπίζω ότι και το 2025 θα τα καταφέρουμε να μη ζητήσουμε έκτακτη επιχορήγηση», τόνισε ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Όμως, από την άλλη πλευρά, ξεκαθάρισε ότι η ζέση για να τηρηθεί ο προϋπολογισμός είναι κάτι που δεν θα γίνεται εις βάρος της σωστής λειτουργίας κάθε νοσοκομείου. «Το χειρουργείο και ο ασθενής προηγείται, έχουμε μία ιερή αποστολή, δεν είμαστε λογιστήριο, είμαστε υπουργείο Υγείας», τόνισε.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης είπε ότι τα έργα προχωρούν ικανοποιητικά με κάποιες εξαιρέσεις που απέφυγε όμως, να κατονομάσει και εξήγησε στους διοικητές ότι αν κολλήσει ένα έργο σε ένα νοσοκομείο υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης όλα τα έργα για μια υγειονομική περιφέρεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ευλογία τους πόρους του Ταμείου γιατί «με αυτους θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία που θα εξυπηρετούν τον πολίτη για τα επόμενα 30 χρόνια». Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι ντροπή μας να μην αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για την αναβάθμιση των νοσοκομείων και πρόσθεσε ότι «οφείλουμε σύγχρονα νοσοκομεία στους ασθενείς, πάρτε με τηλέφωνο νωρίς αν δείτε για κάποιο λόγο ότι κάποιο από τα έργα έχει κολλήσει». Η 30ή Ιουνίου του 2026 είναι μία προθεσμία που δεν θα παραταθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης προειδοποίησε τους διοικητές λέγοντας τους «καμιά αποτυχία δεν θα συγχωρείται».

Ο υπουργός αναφερόμενος τα DRGS που ουσιαστικά δείχνουν σε πραγματικό χρόνο στους διοικητές την εικόνα του νοσοκομείου και πώς αυτό λειτουργεί, είπε ότι «αυτά δεν έγιναν για να κλείσουμε νοσοκομεία αλλά είναι απαραίτητο εργαλείο για να παρακολουθούμε και να παρακολουθείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς».

Επίσης, μίλησε και για το νέο εργαλείο αξιολόγησης που έχουν οι ασθενείς στα χέρια τους. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό και για εσάς τους διοικητές καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε μέσα από αυτές τις αξιολογήσεις, τις πραγματικές αδυναμίες του νοσοκομείου σας».

«Η συμμετοχή σήμερα στην αξιολόγηση είναι γύρω στο 20% και θέλω τη βοήθειά σας σε αυτό για να αυξηθεί» είπε επίσης, ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης που πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση αυτή έχει ήδη βοηθήσει καθώς «σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις του τελευταίου μήνα το πρόβλημα της υγείας στη χώρα μας έχει πέσει χαμηλότερο από τις πρώτες θέσεις όπου ήταν».

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τους διοικητές που μπήκαν στη διαδικασία του διαγωνισμού για τις θέσεις τους, μια δύσκολη διαδικασία όπως ο ίδιος είπε, ενώ τους ευχαρίστησε και για τη συνεργασία. «Αυτή η δουλειά δεν έχει οκτάωρο. Όπως και εγώ έτσι κι εσείς, θέλω να έχετε συνεχώς ανοιχτά τα τηλέφωνα σας» τους είπε ο υπουργός Υγείας, επισημαίνοντάς τους παράλληλα ότι αν κάνουν λάθη δεν θα καλύψει κανένα τους.

Ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης είπε επίσης, ότι θα γίνει σημαντική προσπάθεια και για την αναβάθμιση των γραφείων των ασθενών στα νοσοκομεία, καθώς σήμερα, όπως παραδέχτηκε υπάρχει αδυναμία.

«Θέλουμε το σύστημα να γίνει ασθενοκεντρικό, ο ασθενής πρέπει και το αξίζει να είναι το επίκεντρο. Το ΕΣΥ ούτε καταρρέει ούτε διαλύεται, έχει τα προβλήματά του αλλά έχει και τις καλές τους στιγμές και φέτος ήταν αρκετές».

Απευθυνόμενος προς τους διοικητές είπε ότι «επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν την τάση να προβάλουν την αποτυχία θα πρέπει οι ίδιοι να προβάλουν και την επιτυχία. Γιατί η προβολή μόνο της αποτυχίας κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα».

Αναφερόμενος στα χειρουργεία, είπε ότι οι αναμονές που ήταν άνω των τεσσάρων μηνών έχουν μειωθεί και σ’ αυτό έχουν συμβάλει τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία ενθαρρύνει τους διοικητές να στηρίξουν καθώς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 θα πρέπει να έχει επιτευχθεί ο στόχος.

Αναφερόμενος στις θεσμικές αλλαγές έκανε λόγο για τη δυνατότητα που δόθηκε στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό έργο παράλληλα, με την εργασία τους στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στους ιδιώτες που θα μπορούν να λειτουργούν στο ΕΣΥ υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τέλος, κάλεσε τους διοικητές των νοσοκομείων, ιδίως της περιφέρειας, να προσεγγίσουν ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να εργαστούν στο πλαίσιο της δυνατότητας που τους δινεται από τον νομο να εργαστουν στο ΕΣΥ.

