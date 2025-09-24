Πρόεδρος-ΟΠΕΚΕΠΕ-στην-εξεταστική:-Όποιος-δικαιούχος-έχει-συμπληρώσει-με-ακρίβεια-την-αίτησή-του,-δεν-έχει-να-φοβάται-τίποτα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη διαβεβαίωση πως όσοι αγρότες έχουν συμπληρώσει σωστά την αίτησή τους θα λάβουν τις ανάλογες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού και στέλεχος της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς, κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Όποιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του δεν έχει να φοβάται τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά», τόνισε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να μην χαθούν οι ορισμένες προθεσμίες.

«Ελέγχουμε όλα τα αρχεία πληρωμών. Και του παρελθόντος. Στόχος μας είναι να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες και να εξαιρεθούν όσοι δεν δικαιούνται ενίσχυσης. Εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καββαδάς. Μάλιστα ερωτηθείς για εάν υπάρχει κίνδυνος μη καταβολής των επιδοτήσεων λόγω του τελεσίγραφου της Κομισιόν έως τον Οκτώβριο, απάντηση πως «εργαζόμαστε εντατικά για να μην υπάρξει αυτός ο κίνδυνος».

Η αντιπολίτευση πάντως κατηγόρησε τον πρώτο μάρτυρα της εξεταστικής επιτροπής για «αόριστες» απαντήσεις, καθώς ο ίδιος εμφανίστηκε αναρμόδιος για ένα πλήθος θεμάτων που ερωτήθηκε. Ο κ. Καββαδάς ρωτήθηκε για το πως είναι δυνατόν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ονόματα των οποίων είναι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας, να συνεχίζουν να βρίσκονται στον Οργανισμό και πως διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκρύψουν στοιχεία ή αρχεία.

«Στο κομμάτι της έρευνας για τον εντοπισμό αυτών των ευθυνών δεν έχω αρμοδιότητα. Αυτό αναφέρω», τόνισε ο κ. Καββαδάς. Υπενθυμίζεται ότι ο μεταβατικός πρόεδρος του Οργανισμού ανέλαβε καθήκοντα στις 3 Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε πως μέχρι τους πρώτους μήνες του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς της αρχής πληρωμής.

