Πτωτικά-έκλεισαν-οι-τρεις-βασικοί-χρηματιστηριακοί-δείκτες-στη-wall-street

Πτωτικά έκλεισαν και σήμερα οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, καθώς τα μεγάλα ονόματα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και Oracle δέχθηκαν πιέσεις για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,28% στις 6.637,97 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έκλεισε στις 22.497,86 μονάδες με πτώση 0,33%. Ο Dow Jones σημείωσε πτώση 171,50 μονάδων ή 0,37% τερματίζοντας στις 46.121,28 μονάδες.

Η Nvidia υποχώρησε περίπου 1% συνεχίζοντας την πτώση της Τρίτης, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για το εάν τα σημερινά έσοδα είναι αρκετά για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις. Η Nvidia ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα συμφωνία «μαμούθ» ύψους 100 δισ. δολαρίων με την OpenAI. Η Oracle κινήθηκε και αυτή πτωτικά για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση με απώλειες κοντά στο 2%.

Οι απώλειες του δείκτη υψηλής τεχνολογίας Nasdaq περιορίστηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης της Τρίτης, καθώς η Intel σημείωσε άνοδο άνω του 6%, έπειτα από δημοσίευμα του -, επικαλούμενο πηγές, ότι ο κολοσσός των ημιαγωγών επιδιώκει επένδυση από την Apple. Η είδηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Nvidia, ότι σκοπεύει να επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην Intel.

Αντίθετα, η Micron Technology υποχώρησε σχεδόν 3%, καθώς τα οικονομικά της αποτελέσματα και οι προβλέψεις της δεν κατάφεραν να πείσουν τους επενδυτές, ένδειξη ότι η εμπιστοσύνη στο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει εύθραυστη.

Ορισμένοι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις λόγω των υψηλών αποτιμήσεων, τις οποίες επισήμανε και ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ. «Ο τεχνολογικός τομέας είναι πιθανότατα λίγο υπερβολικός», δήλωσε ο Τζέι Χάτφιλντ, διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors.

«Δεν λέω ότι θα πάψουμε να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη ή ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, αλλά είναι σαφές ότι πρόκειται για ζήτημα αποτίμησης».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η διόρθωση μπορεί να συνεχιστεί για λίγες ημέρες, επικαλούμενος και την εποχική αδυναμία των αγορών. Μέχρι στιγμής, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 3% το Σεπτέμβριο, κόντρα στο γεγονός ότι την τελευταία πενταετία παρουσίασε το Σεπτέμβριο μέσο όρο πτώσης 4,2%.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει των στοιχείων για τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας την αύριο Πέμπτη και το δείκτη ατομικών καταναλωτικών δαπανών την Παρασκευή. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση για αυτή την εβδομάδα με τον επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και τον ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτρέψει το κλείσιμο της κυβέρνησης πριν από την προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου.