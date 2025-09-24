Σπύρος-Κτενάς-στο-leaders-οf-the-greek-economy:-Το-ελληνικό-επιχειρηματικό-δαιμόνιο-παραμένει-η-μεγάλη-σταθερά

Με λόγια που συνέδεσαν την ιστορία με το παρόν και το μέλλον, ο γενικός διευθυντής του Ομίλου Ναυτεμπορικής, Σπύρος Κτενάς, άνοιξε την αυλαία της εκδήλωσης «Leaders of the Greek Economy».

«Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι για περισσότερες από επτά δεκαετίες στην αίθουσα αυτή (παλαιό κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών) «χτυπούσε ο παλμός της ελληνικής οικονομίας».

Η εκδήλωση, όπως είπε, στρέφει τους προβολείς σε ορισμένους εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της επιχειρηματικής ζωής, «στους σημερινούς ηγέτες της ελληνικής οικονομίας», σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις.

Η σταθερά του ελληνικού επιχειρηματικού δαιμονίου

Ο κ. Κτενάς υπογράμμισε ότι μέσα στις διακυμάνσεις της ιστορίας, μία σταθερά μένει αναλλοίωτη: το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο. Από τον Ιωάννη Βαρβάκη και τον Ανδρέα Συγγρό μέχρι τον Αριστοτέλη Ωνάση, τον Παπαστράτο και τον Ευγενίδη, «οι Έλληνες επιχειρηματίες εργάστηκαν με σχέδιο, πείσμα και εφευρετικότητα, ανοίγοντας τις ξένες αγορές και αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

Αυτό το πνεύμα, τόνισε, παραμένει ζωντανό στους σημερινούς επιχειρηματίες, τους οποίους τίμησε η εκδήλωση, μαζί με τους εκπροσώπους πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από ειδική έκδοση και πορτρέτα ηγετών της οικονομίας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν συναντήσεις επιχειρηματιών με φοιτητές, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν γέφυρες ανάμεσα στη σημερινή και τη μελλοντική γενιά στελεχών.

H Ναυτεμπορική στην τηλεόρασή σας

Κλείνοντας, ο γενικός διευθυντής του Ομίλου Ναυτεμπορικής αναφέρθηκε στο νέο μεγάλο βήμα του ομίλου και έδωσε μία μεγάλη υπόσχεση: «Δεν θα σας αφήσουμε να πλήξετε ποτέ. Επόμενος σταθμός είναι η 29η Σεπτεμβρίου, όταν μπορείτε να συντονιστείτε στο οικονομικό και επιχειρηματικό κανάλι της χώρας – το τηλεοπτικό κανάλι της Ναυτεμπορικής».

Με αυτή την υπόσχεση, ο κ. Κτενάς καλωσόρισε επισήμως τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι η Ναυτεμπορική θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.