Στα «σκαριά» νέο ΕΣΠΑ για στέγαση – Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών

Ένα νέο πρόγραμμα το οποίο δεν θα περιορίζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών αλλά και στην ανακαίνιση τους εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά στέγης.

Οι πόροι του προγράμματος σχεδιάζεται να προέλθουν από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Βασικό στόχος είναι η αξιοποίηση πόρων από άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία θα αφαιρεθούν προκειμένου να κατευθυνθούν στην στέγαση. Ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε εξέλιξη με προοπτική να αποτελέσει ένα από τα προγράμματα που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια εξειδίκευσης των μέτρων της ΔΕΘ από το οικονομικό επιτελείο, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης είχε δηλώσει ότι για να πέσουν στην αγορά παλαιές κατοικίες δεν αρκεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που περιορίζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά χρειάζεται κάτι ευρύτερο που να καλύπτει και την ανακαίνιση.

Το τρέχον πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Νοικιάζω», έχει ήδη απορροφήσει το 99,5% του προϋπολογισμού του που ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. Έχουν εγκριθεί 6.200 αιτήσεις για ισάριθμα κενά ακίνητα τα οποία θα διατεθούν για ενοικίαση για τουλάχιστον 3 χρόνια. Ο εισοδηματικός «κόφτης» στις 40.000 ευρώ δεν λειτούργησε αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Αντίθετα μικρότερο από το προσδοκώμενο είναι το ενδιαφέρον για τα άτοκα δάνεια που δίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» καθώς μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 3.000 δάνεια που αντιστοιχούν σε μόλις 14% των 400 εκ ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άτοκου δανείου έως 25.000 ευρώ για 7 χρόνια για ενεργειακή βελτίωση στο σπίτι του δικαιούχου. Παρόλα αυτά οι πολίτες δεν το «αγκάλιασαν».

Σε πλήρη εξέλιξη το «Σπίτι μου ΙΙ»

Πριν το τέλος του έτους εκτιμά το οικονομικό επιτελείο ότι θα έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ». Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ήδη εγκριθεί 9.900 δάνεια για αγορά κατοικίας συνολικής αξίας 1,2 δις. ευρώ με το 60% αυτών να είναι σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Το μέσο ύψος των δανείων ανέρχεται σε 120.000 ευρώ.

Μέχρι τώρα ο μέσος συνολικός χρόνος από την υπαγωγή ενός δανείου στο πρόγραμμα έως την εκταμίευση είναι περίπου 3 μήνες, έναντι 7 μηνών που απαιτούνταν στο «Σπίτι μου Ι». Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτούντων, 58% είναι έγγαμοι, το 33% άγαμοι και το 7% αφορά μονογονεϊκή οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 με συνολικό προϋπολογισμό 2 δις. ευρώ.