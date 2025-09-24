Συνάντηση-Μητσοτάκη-με-τον-Οικουμενικό-Πατριάρχη-Βαρθολομαίο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ’ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, το απόγευμα της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στη Νέα Υόρκη.

Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος υποδέχθηκε, κατά την άφιξή του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ.Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.