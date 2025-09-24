Ταμείο-Ανάκαμψης:-h-ώρα-της-κρίσης-για-ΒΟΑΚ,-Αμφιλοχία,-Κοινωνική-αντιπαροχή,-Οργανόγραμμα-ΟΣΕ,-Προσωπικό-Ιατρό,-Ψηφιακές-Επενδύσεις

Την ερχόμενη εβδομάδα η καθοριστική διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση του Εθνικού Πλάνου Ανάκαμψης.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν την ερχόμενη εβδομάδα -και μάλιστα δια ζώσης, στην Αθήνα- οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με την αναθεώρηση του εθνικού πλάνου ανάκαμψης.

Με κοινό στόχο των δύο πλευρών να μη χαθούν πόροι που αναλογούν στην Ελλάδα, η ελληνική πλευρά καλείται να είναι εξαιρετικά προσεκτική για μία σειρά έργων που αν δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως κινδυνεύουν με απώλεια χρηματοδότησης. Στην παρούσα φάση, θα μπορούσαν -εφόσον δεν τίθεται ζήτημα διπλής κοινοτικής ενίσχυσης- να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές (ΕΣΠΑ, άλλα κοινοτικά ταμεία κλπ) είτε να ενταχθούν στο εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων.

2+1 κρίσιμες ευρωπαϊκές επισκέψεις σε 40 μέρες

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο χρόνος πιέζει, ώρα για… ειλικρίνεια

Στην ατζέντα σημαντικά έργα και μεταρρυθμίσεις

Ο ΒΟΑΚ, μέρος του οποίου ήδη έχει περάσει στο εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων, βρίσκεται εκ νέου στην ατζέντα. Στην ίδια ατζέντα συζήτησης εντάσσεται τόσο το έργο του αντλησιοταμιευτικού σταθμού της Αμφιλοχίας όσο και μία σειρά ψηφιακών επενδύσεων που φαίνεται να μην προλαβαίνει τα χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, την ερχόμενη εβδομάδα θα αξιολογηθεί η πρόοδος και το μέλλον μίας σειράς έργων και μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν

το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής

τη μεταρρύθμιση του ΟΣΕ

την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του προσωπικού γιατρού στον τομέα της Υγείας

Αναθεωρημένο εθνικό πλάνο ανάκαμψης κατατίθεται από τις ελληνικές Αρχές προς έγκριση μαζί με κάθε αίτημα πληρωμής. Έως σήμερα τα αιτήματα που έχουν εγκριθεί αφορούν σε 23,4 δισ. ευρώ εκ των 35.95 δισ. ευρώ που συνολικά αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, η χώρα αναμένεται να προχωρήσει σε αίτημα για την εκταμίευση των δανείων που αντιστοιχούν στο έκτο αίτημα αποπληρωμής (1,8 δισ. ευρώ). Εντός του έτους είναι προγραμματισμένο να κατατεθεί και το έβδομο (για επιδοτήσεις και δάνεια) ενώ τα δύο τελευταία αναμένεται να κατατεθούν εντός του 2026. Με το χρονικό ορίζονται του Ταμείου Ανάκαμψης να μην ξεπερνά τον Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πλέον σημαντική έμφαση στην άμεση αναθεώρηση των εθνικών πλάνων ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωσή τους εντός χρονοδιαγραμμάτων χωρίς την απώλεια κονδυλίων για τα κράτη-μέλη.