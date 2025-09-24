Ταραχή-λόγω-γκάλοπ-στο-ΠΑΣΟΚ:-Οι-δηλώσεις-Γερουλάνου,-τα-πυρά-Καστανίδη-και-το-αίτημα-Δούκα-για-συνέδριο

Με τη «βελόνα» στις δημοσκοπήσεις να παραμένει σχεδόν στάσιμη, όπως σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος, η ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τις εκλογικές επιδόσεις του μεγαλώνει και προκαλεί ένα νέο κύκλο έντονων συζητήσεων στο εσωτερικό του.

Παρά την προσπάθεια αναδίπλωσης του κ. Γερουλάνου, προκειμένου να μην «χρεωθεί» ότι δημιουργεί εσωκομματικό ζήτημα, η επισήμανσή του από την Αριδαία, ότι «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές» εξακολουθεί να προβληματίζει άλλους βουλευτές και στελέχη που «βλέπουν» να μην αξιοποιούνται στο έπακρο οι ευκαιρίες για το καταρχάς δημοσκοπικό άλμα του ΠΑΣΟΚ. Η αποσαφήνιση των μηνυμάτων θεωρείται αναγκαία όσο ποτέ. Ο Χάρης Δούκας ζητεί αν γίνει άμεσα Συνέδριο και να αποφασιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Τα εκλεγμένα όργανα όμως έχουν να συνεδριάσουν πολύ καιρό και επιπλέον ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ ήταν έργο των διορισμένων από τον ίδιο επικεφαλής και μελών των Τομέων του κόμματος. Η εκλογή νέων οργάνων άλλωστε εκκρεμεί από την επανεκλογή Ανδρουλάκη, αφού προϋποθέτει Συνέδριο, το οποίο ακούγεται τώρα ότι θα γίνει πριν την εκπνοή του τρέχοντος έτους.

Μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης στα κοινωνικά δίκτυα από το Χάρη Καστανίδη αναδεικνύει τους τρεις λόγους του προβλήματος και καταλήγει στο πρόβλημα στρατηγικής: «1.Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024. 2.Το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια. 3.Διορίστηκε γραμματέας της ΚΟΕΣ χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου! Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική.». Ο κ. Καστανίδης έχει ασκήσει ουκ ολίγες φορές σκληρή κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έχει ζητήσει να συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του οποίου είναι όπως και πολλοί άλλοι εκλεγμένο μέλος και στο …μόνο που συμφωνεί με τη δημόσια δέσμευση του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να δώσει μετά από τις εκλογές τα χέρια της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Έμεινε εκτός βουλής μετά από πολλά χρόνια, όταν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κράτησε την έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης (το 2023), διατηρεί ωστόσο ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή και ετοιμάζεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του απέναντι στους προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά- και ενδεχομένως απέναντι στην Άννα Διαμαντοπούλου, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο περί της καθόδου της για πρώτη φορά στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Το ζήτημα είναι ότι στο μυαλό στελεχών του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται όλο και πιο συχνά η υπενθύμιση της προειδοποίησης ένα χρόνο πριν του αείμνηστου Κώστα Σημίτη ότι «οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες» και ως εκ τούτου η αναφορά του Παύλου Γερουλάνου παραβίασε …ανοιχτές θύρες. Έμπειρο στέλεχος συμπληρώνει ότι τη στιγμή που ακούγεται ότι θα μπουν και άλλοι «παίκτες» στην «πρώτη γραμμή», όπως ο Αλέξης Τσίπρας με την ίδρυση νέου κόμματος, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιταχύνει, να δράσει συλλογικά και να ετοιμαστεί για προεκλογικό πόλεμο με καθαρά μηνύματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε άλλη περίπτωση – υποστηρίζει- θα έχει χαθεί μια τελευταία ευκαιρία για το επιδιωκόμενο άλμα στις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν κάθε φορά την απήχηση των κομμάτων στην κοινωνία.

Ο Παύλος Γερουλάνος με χθεσινές δηλώσεις του επιχείρησε να εξηγήσει ότι βασικό μέλημά του είναι η ευρύτερη κινητοποίηση. «Έχετε δει πολλούς ανθρώπους να δίνουν τη μάχη όπως εγώ για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ; Αν μου πείτε «ναι», πείτε μου και τα ονόματα», είπε στο OPEN για να υπογραμμίσει προφανώς μια υπερπροσπάθεια από την πλευρά του σε σχέση με άλλα στελέχη ή άλλους διεκδικητές της ηγεσίας πέρσι τον Οκτώβριο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αποφεύγει συνήθως τις αιχμηρές δηλώσεις που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν τη Χαριλάου Τρικούπη, όμως φαίνεται ότι στην επικοινωνία του με άλλα στελέχη και μέλη ανά την Ελλάδα δεν θέλει να κρύψει τους προβληματισμούς του, παρουσιάζοντας μια εικόνα που απέχει από την πραγματική. «Να βγούμε να στηρίξουμε το έργο του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, να πάμε παντού να το μεταδώσουμε για να ξέρει ο καθένας τι πρεσβεύει. Η φράση μου τελειώνει με το εξής: αν νομίζετε ότι εμείς φοβόμαστε τις δημοσκοπήσεις εγώ θα σας πω ότι αυτός που φοβάται την κάλπη είναι η ΝΔ, το πραγματικό τεστ είναι η κάλπη, όχι οι δημοσκοπήσεις, ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή». Και σημειώνει συμπληρώνοντας την πρώτη δήλωση για την στάσιμη πράσινη βελόνα στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ: «Για εμάς είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος: τον κόσμο που αναζητεί μια λύση να τον πείσουμε με το πρόγραμμά μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι εύφορο το έδαφος και δεν υπήρχε ποτέ πιο εύφορο έδαφος από τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας, τώρα είναι μία ευκαιρία, αν βγούμε έξω και παλέψουμε η βελόνα θα κουνήσει, δε θα μείνει κολλημένη η βελόνα.».

Βουλευτές αναμένουν πιο συχνά αναλυτικές συζητήσεις και συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη συγκρότηση μια καλά επεξεργασμένης και ενιαίας «γραμμής» κάθε φορά για τα μείζονα θέματα. Στελέχη του Πολιτικού Κέντρου και του Πολιτικού Συμβουλίου θεωρούν επιβεβλημένη τη λειτουργία των οργάνων και όσοι «θυμούνται» ότι στην επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη ανέβηκε στο βήμα ο επικεφαλής της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης και όχι ο εκλεγμένος Γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, αναρωτιούνται γιατί αφού ο δεύτερος έδωσε τη σκυτάλη στον πρώτο παραμένει ακόμη μονοπρόσωπο όργανο η ΚΟΕΣ (δεν έχουν οριστεί τα μέλη της ΚΟΕΣ για νε εργαστούν για την προετοιμασία του πολιτικού και εκλογικού Συνεδρίου).

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κληθείς να μιλήσει χθες το βράδυ στο Action24 για τα όσα επισημαίνουν στελέχη αγωνιώντας για την πορεία του ΠΑΣΟΚ δήλωσε απλώς ότι: «Δεν έχω να απαντήσω τίποτα και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί». Αναφέρθηκε πάντως στο ότι «όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής, εκατοντάδες άνθρωποι που εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις…» και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι «αυτό το προσωπικό μπορεί να είναι στην επόμενη κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις παθογένειες». Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσουν τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή» κι ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ».

Θέμα ελάχιστου χρόνου είναι τέλος η εκπομπή θέσεων για τον κεντροαριστερό χώρο του think tank του Φίλιππου Σαχινίδη, του πρώην υπουργού και νυν μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου που έχει επιτεθεί με σφοδρότητα στην ηγεσία για τη λειτουργία του κόμματος από την επομένη των ευρωεκλογών.