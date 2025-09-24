Τεχνική Ανάλυση METLEN – Κρίσιμα όρια για την επόμενη κίνηση

Εικόνα αγοράς

Τιμή: €49,2–€49,8 (24/9/25)

Ενδοσυνεδριακό εύρος: €49,12 – €50,00

52 εβδομάδες: €47,02 – €57,00

ΜΑ50: €50,63 – ΜΑ200: €52,69

RSI(14): 46 (ουδέτερο-αδύναμο)

Στηρίξεις και Αντιστάσεις

Επίπεδο (€) Ρόλος Σημασία 49,10–49,20 Στήριξη (S1) Fibo 78,6% + σημερινά χαμηλά 48,50 Στήριξη (S2) Ενδιάμεσο τεστ αγοραστών 47,00 Στήριξη (S3) 52w low – “τελευταία γραμμή” 50,60–50,90 Αντίσταση (R1) Fibo 61,8% + ΜΑ50 52,00–52,10 Αντίσταση (R2) Fibo 50% + ΜΑ200 53,20 Αντίσταση (R3) Fibo 38,2% 54,65 Αντίσταση (R4) Fibo 23,6% 57,00 Αντίσταση (R5) 52w high

Σενάρια Κίνησης

Ανοδικό σενάριο

Trigger: Κλείσιμο > €50,90

Στόχοι: €52,1 → €53,2 → €54,6

Stop: < €49,90

Πτωτικό σενάριο

Trigger: Κλείσιμο < €49,10

Στόχοι: €48,5 → €47,0 → €46,2

Stop: > €49,60

Συμπέρασμα

Η μετοχή κινείται ουδέτερα με αρνητική κλίση όσο μένει κάτω από τα €50,9.