    Wednesday, September 24

    Τεχνική Ανάλυση METLEN – Κρίσιμα όρια για την επόμενη κίνηση

    Τοις Μετρητοίς

    Εικόνα αγοράς

    • Τιμή: €49,2–€49,8 (24/9/25)
    • Ενδοσυνεδριακό εύρος: €49,12 – €50,00
    • 52 εβδομάδες: €47,02 – €57,00
    • ΜΑ50: €50,63 – ΜΑ200: €52,69
    • RSI(14): 46 (ουδέτερο-αδύναμο)

    Στηρίξεις και Αντιστάσεις

    Επίπεδο (€)ΡόλοςΣημασία
    49,10–49,20Στήριξη (S1)Fibo 78,6% + σημερινά χαμηλά
    48,50Στήριξη (S2)Ενδιάμεσο τεστ αγοραστών
    47,00Στήριξη (S3)52w low – “τελευταία γραμμή”
    50,60–50,90Αντίσταση (R1)Fibo 61,8% + ΜΑ50
    52,00–52,10Αντίσταση (R2)Fibo 50% + ΜΑ200
    53,20Αντίσταση (R3)Fibo 38,2%
    54,65Αντίσταση (R4)Fibo 23,6%
    57,00Αντίσταση (R5)52w high

    Σενάρια Κίνησης

    Ανοδικό σενάριο

    • Trigger: Κλείσιμο > €50,90
    • Στόχοι: €52,1 → €53,2 → €54,6
    • Stop: < €49,90

    Πτωτικό σενάριο

    • Trigger: Κλείσιμο < €49,10
    • Στόχοι: €48,5 → €47,0 → €46,2
    • Stop: > €49,60

    Συμπέρασμα

    Η μετοχή κινείται ουδέτερα με αρνητική κλίση όσο μένει κάτω από τα €50,9.

    • Αν καταφέρει να περάσει πάνω από το €50,9, ανοίγει ο δρόμος για €52–53,2.
    • Αντίθετα, κλείσιμο κάτω από το €49,1 αυξάνει τον κίνδυνο νέας καθοδικής κίνησης προς τα €48,5 και €47,0.

