Τεχνική Ανάλυση METLEN – Κρίσιμα όρια για την επόμενη κίνηση

Εικόνα αγοράς
- Τιμή: €49,2–€49,8 (24/9/25)
- Ενδοσυνεδριακό εύρος: €49,12 – €50,00
- 52 εβδομάδες: €47,02 – €57,00
- ΜΑ50: €50,63 – ΜΑ200: €52,69
- RSI(14): 46 (ουδέτερο-αδύναμο)
Στηρίξεις και Αντιστάσεις
|Επίπεδο (€)
|Ρόλος
|Σημασία
|49,10–49,20
|Στήριξη (S1)
|Fibo 78,6% + σημερινά χαμηλά
|48,50
|Στήριξη (S2)
|Ενδιάμεσο τεστ αγοραστών
|47,00
|Στήριξη (S3)
|52w low – “τελευταία γραμμή”
|50,60–50,90
|Αντίσταση (R1)
|Fibo 61,8% + ΜΑ50
|52,00–52,10
|Αντίσταση (R2)
|Fibo 50% + ΜΑ200
|53,20
|Αντίσταση (R3)
|Fibo 38,2%
|54,65
|Αντίσταση (R4)
|Fibo 23,6%
|57,00
|Αντίσταση (R5)
|52w high
Σενάρια Κίνησης
Ανοδικό σενάριο
- Trigger: Κλείσιμο > €50,90
- Στόχοι: €52,1 → €53,2 → €54,6
- Stop: < €49,90
Πτωτικό σενάριο
- Trigger: Κλείσιμο < €49,10
- Στόχοι: €48,5 → €47,0 → €46,2
- Stop: > €49,60
Συμπέρασμα
Η μετοχή κινείται ουδέτερα με αρνητική κλίση όσο μένει κάτω από τα €50,9.
- Αν καταφέρει να περάσει πάνω από το €50,9, ανοίγει ο δρόμος για €52–53,2.
- Αντίθετα, κλείσιμο κάτω από το €49,1 αυξάνει τον κίνδυνο νέας καθοδικής κίνησης προς τα €48,5 και €47,0.