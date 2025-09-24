Το-αποτύπωμα-του-αθλητισμού-στο-εμπορικό-ισοζύγιο-της-ΕΕ

Το πώς συμβάλλει ο αθλητισμός στο ευρωπαϊκό εμπορικό ισοζύγιο αναλύει η Eurostat.

Ειδικότερα, το 2024, οι εισαγωγές αθλητικών ειδών εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 10,8 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 0,4% των συνολικών εισαγωγών της.

Η αξία των συνολικών εξαγωγών εκτός ΕΕ ήταν 7,3 δισ. ευρώ (0,3% των συνολικών εξαγωγών της).

Αθλητικά υποδήματα, εξοπλισμός γυμναστικής – κολύμβησης, σκάφη και εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ ήταν οι κύριες κατηγορίες τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών της ΕΕ από άποψη αξίας.

Οι κύριοι εισαγωγικοί εταίροι αθλητικών ειδών το 2024 ήταν η Κίνα (4,5 δισ. ευρώ), το Βιετνάμ (1,9 δισ. ευρώ) και η Ινδονησία (0,5 δισ. ευρώ), ενώ οι ΗΠΑ (1,6 δισ. ευρώ), το Ηνωμένο Βασίλειο (1 δισ. ευρώ) και η Ελβετία (0,9 δισ. ευρώ) ήταν οι μεγαλύτεροι εταίροι για εξαγωγές.

Μάλιστα, το 2024, καταγράφηκαν 1,6 εκατ. εργαζόμενοι στον αθλητικό τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, με το 37% να είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δε, υπήρχαν μόλις 2 φοιτήτριες για κάθε 5 άνδρες φοιτητές που σπουδάζουν σε σχολές αθλητισμού.

Τέλος, υπήρχαν πάνω από 5.000 κατασκευαστές που παρήγαγαν αθλητικά είδη το 2023, με συνολικό κύκλο εργασιών 8 δισ. ευρώ.