Το-ΧΑ-μπροστά-στην-εξαιρετικά-κρίσιμη-ζώνη-αντίστασης-των-2094-2111-μονάδων

Άνοδο κατά 1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2063,03 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 212,5 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με σημαιοφόρο τον τραπεζικό κλάδο ενόψει της διανομής προμερισμάτων στο τελευταίο δίμηνο του έτους και συμπαραστάτες άλλα blue chips (Cenergy, Κύπρου, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ) οδήγησαν το ΓΔ στον ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρα στις 2070 μονάδες περί τις 12.30μμ.

Η κινητοποίηση των πωλητών περιόρισε τα κέρδη στη συνέχεια όμως στις δημοπρασίες καταγράφηκε κλείσιμο με ικανοποιητικά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,423% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα (πτωτικά ο δείκτης Dax στη Φραγκφούρτη αλλά ανοδικά ο Cac στο Παρίσι. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,11%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+3,06%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+2,82%), η Τράπεζα Κύπρου (+2,38%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,50%), η Optima (+1,85%), ο ΟΠΑΠ (+1,41%), η ΔΕΗ (+0,70%), ο Τιτάν (+0,56%) αλλά και ο Αβαξ (+4,8%) με το Μαθιό (+15,85%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-1,02%), ο Aktor (-0,37%), το Jumbo (-0,25%) και η Metlen (-1,30%) καθώς αναπτύσσεται υποτιμητική κερδοσκοπία περί τη μετοχή. Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο ΑΔΜΗΕ και το Jumbo ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηναία αποτελέσματά τους. Ο ΟΔΔΗΧ δημοπρατεί σήμερα 6μηνα έντοκα γραμμάτια για €500 εκ.

Ο Γ.Δ. συνέχισε την ανάβασή του, με οδηγό τον τραπεζικό δείκτη, με τη βραχυπρόθεσμη τάση να είναι πλέον ανοδική. Επόμενος μεγάλος άθλος, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, θα είναι η υπέρβαση της εξαιρετικά κρίσιμης ζώνης αντίστασης των 2094-2111 μονάδων.

Επιχειρηματικά Νέα

Αυξημένη κατά 4,3% εμφανίζεται η ασφαλιστική παραγωγή στο επτάμηνο καθώς ανήλθε στα 3,5 δισ. ευρώ. Περιορισμένη η πτώση ύψους 1% (από κάμψη 3,9% στο εξάμηνο) που καταγράφει η παραγωγή από τις ασφαλίσεις ζωής, στο 1,63 δισ. ευρώ. Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών κινείται 9,3% υψηλότερα, στο €1,86 δισ.

Μεγάλου: Ενδιάμεση διανομή €100 εκ. στους μετόχους. Θα γίνει μέσω επαναγοράς τίτλων. Συνολικά 500 εκ. στους μετόχους από τα κέρδη 2025. Προς διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους €1,1 δισ. ετησίως έως το 2027 και περίπου €1,3 δισ. το 2028.

Eurobank: Deal με Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για χρηματοδοτήσεις 62,5 εκατ. ευρώ στην Κύπρο.

Metlen: Τιμή-στόχος τα 62 ευρώ από την Pantelakis ΑΧΕΠΕΥ. Σύσταση overweight για τη μετοχή και σημαντική αύξηση της τιμής στόχου μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Επαναλειτουργεί η μονάδα της Alfa Wood στην Κομοτηνή, επένδυση €29 εκ. Η νέα μονάδα με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 200.000 κ.μ., εντάσσεται στο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο το οποίο θα ολοκληρωθεί έως το 2027

Advance Deep-Tech Services ΑΕ και η Performance Technologies ΑΕ: στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που συνδυάζουν τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Databases) με τις δυνατότητες της TN.

Mevaco: Επένδυση 10 εκατ. ευρώ στα αμυντικά συστήματα. Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι διαμορφώνει νέα βιομηχανική μονάδα σε εγκαταστάσεις της και προχωρά σε προμήθεια εξοπλισμού για ενίσχυση του κλάδου παραγωγής αμυντικών συστημάτων. Το κόστος δε αυτής θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ίδια κεφάλια της Εταιρείας.