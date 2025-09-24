Το Instagram έφτασε τους 3 δισεκατομμύρια χρήστες – Οι αλλαγές στην πλατφόρμα

Το Instagram έφτασε τους 3 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, αριθμός που εδραιώνει το social medium ως μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές καταναλωτών όλων των εποχών και ενθαρρύνει τη μητρική εταιρεία Meta Platforms να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα εργαλεία που συνεχίζουν να οδηγούν την ανάπτυξη: βίντεο σύντομης μορφής και ιδιωτικά μηνύματα.

Η εφαρμογή αλλάζει τη γραμμή πλοήγησης της αρχικής οθόνης για να επισημαίνει τα ιδιωτικά μηνύματα και τα Reels, σε μια προσπάθεια να κερδίσει την «κούρσα» έναντι του ανταγωνισμού της, που δεν είναι άλλος από το TikTok της ByteDance, μια εφαρμογή κατεξοχήν για δημιουργία βίντεο. Έτσι ο χρήστης θα μπορεί να τα εντοπίζει πιο γρήγορα.

Επίσης, θα διεξαχθεί μια δοκιμή στην Ινδία όπου η εφαρμογή θα ανοίγει απευθείας σε ένα βίντεο αντί για την παραδοσιακή ροή, ένα σχέδιο που η εταιρεία χρησιμοποίησε επίσης για μια εφαρμογή του iPad που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Μια άλλη δοκιμή θα επιτρέψει στους χρήστες του Instagram να επηρεάσουν πιο άμεσα τον αλγόριθμο περιεχομένου τους επιλέγοντας ή αποκρύπτοντας θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σύμφωνα με τον Adam Mosseri, επικεφαλής του Instagram.

Οι αλλαγές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αξιοποίησης των πιο δημοφιλών λειτουργιών του Instagram – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν περισσότερο από την παραδοσιακή ροή φωτογραφιών που έκανε την εφαρμογή παγκόσμια επιτυχία.

Ενώ το Instagram ήταν κάποτε γνωστό κυρίως ως ένα μέρος για δημοσιεύσεις και scrolling σε στιγμιότυπα προσωπικής ζωής, αυτό το είδος κοινοποίησης έχει εκλείψει εδώ και χρόνια, είπε ο Mosseri.

Σήμερα, τα ιδιωτικά μηνύματα είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος με τον οποίο οι χρήστες μοιράζονται περιεχόμενο στην εφαρμογή, ακολουθούμενα από τις ιστορίες (stories) που εξαφανίζονται μετά από 24 ώρες.

Περισσότερο από το 50% του χρόνου που αφιερώνεται στο Instagram προέρχεται από άτομα που παρακολουθούν βίντεο, και τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο προτείνονται στους χρήστες από λογαριασμούς εκτός του δικτύου που ακολουθούν -π.χ. στα προτεινόμενα βίντεο στην κατηγορία “For You“.