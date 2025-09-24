Τσιπολόνε-(ΕΚΤ):-Πολύ-ισορροπημένοι-οι-κίνδυνοι-για-τον-πληθωρισμό

«Πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τα επερχόμενα γεγονότα. Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση».

Δεν βλέπει σημαντικές απειλές για τον πληθωρισμό προς καμία κατεύθυνση, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πιέρο Τσιπολόνε, τονίζοντας πως τα επιτόκια να βρίσκονται σε καλή θέση.

Σύμφωνα με το -, επεσήμανε πως η οικονομία της Ευρώπης ήταν «αρκετά ανθεκτική» παρά την αβεβαιότητα που προκαλείται κυρίως από το εμπόριο, ενώ πρόσθεσε πως μετά από την επιβράδυνση στο τρίμηνο, η ανάπτυξη θα πρέπει να επανέλθει στους προηγούμενους ρυθμούς της.

«Πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι πολύ ισορροπημένοι», υπογράμμισε ο Ιταλός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως: «βρισκόμαστε σε καλό σημείο, δηλαδή, είμαστε ακριβώς εντός στόχου». «Θα είμαστε κοντά στον στόχο για τα επόμενα δύο χρόνια» τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι καθοριστικές για την ΕΚΤ και «έχουν σταθερά σταθεροποιηθεί γύρω στο 2%», γεγονός που είναι «καθησυχαστικό».

Προς το παρόν, η θέση της νομισματικής πολιτικής είναι κατάλληλη, όπως εξήγησε, αποσαφηνίζοντας ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του θα αξιολογήσουν «πολλά δεδομένα και στοιχεία» πριν από τον επόμενο γύρο τριμηνιαίων προβλέψεων τον Δεκέμβριο.

«Πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τα επερχόμενα γεγονότα. Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση» κατέληξε.