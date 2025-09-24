Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, September 24

    Υπερκάλυψη 2,02 φορές για τα έντοκα εξαμήνου – Στο 1,79% η απόδοση

    Οικονομία
    Υπερκάλυψη-2,02-φορές-για-τα-έντοκα-εξαμήνου-–-Στο-1,79%-η-απόδοση
    Υπερκάλυψη 2,02 φορές για τα έντοκα εξαμήνου – Στο 1,79% η απόδοση

    Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

    Στο 1,79% «τσίμπησε» η απόδοση για τα έντοκα γραμμάτια εξαμήνου 500 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, ενώ υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,009 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές.

    Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. Μάλιστα, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

    Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com