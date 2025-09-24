Φάμελλος:-Ο-κ.-Μητσοτάκης-είναι-επικίνδυνος-για-τα-εθνικά-συμφέροντα

Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνη η μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική που μας απομονώνει όλο και περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει λόγο για «απαράδεκτες αναθεωρητικές απόψεις της Τουρκίας». Σχολιάζοντας, δε, την ομιλία Τραμπ, είπε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος «απαξίωσε τον ίδιο τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική κρίση», τονίζοντας πως «η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι απέναντι στον τραμπισμό».

«Η σιωπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη γενοκτονία στη Γάζα, είναι το κορυφαίο παράδειγμα της γραμμής του “πιστού και δεδομένου συμμάχου” των εκάστοτε ισχυρών. Πρόκειται για ένα δόγμα επιζήμιο για τα συμφέροντα της χώρας μας, που μας οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την απομόνωση», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «απαιτείται αλλαγή και ριζική ανατροπή στην εξωτερική πολιτική» και καλώντας σε ανάληψη δράσης από την Ελλάδα «ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να επιβληθούν ευρωπαϊκές και διεθνείς κυρώσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση μέχρις ότου σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο «δίκαιο αίτημά του». «Η Πολιτεία οφείλει να κινητοποιηθεί. Είναι ηθική υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι. Η υποκρισία και η αδιαφορία δεν μπορεί να είναι απάντηση», είπε.

Όσον αφορά το τρέχον νομοσχέδιο για την Εθνική Οικονομία, σχολίασε πως «η οικονομία πάει καλά μόνο για τους λίγους που υπηρετεί η κυβέρνηση», όπως τις τράπεζες και τα funds, ενώ, όπως είπε, ο λαός βλέπει παντού «αδιέξοδα και προβλήματα», όπως την γενικότερη ακρίβεια από το σούπερ μάρκετ μέχρι τα ενοίκια. Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιλέγει τη «σιωπή» και γι΄ αυτό, εξήγησε πως κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια, προκειμένου «να αναγκαστεί να έρθει στη Βουλή». Καταλόγισε, μάλιστα, στην κυβέρνηση σκοπιμότητα και «πολιτική επιλογή» για την μη αντιμετώπιση της ακρίβειας, που έχει ως αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση των πολιτών. «Υπάρχουν λύσεις. Πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Υπάρχει λύση και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της αγοράς. Υπάρχει λύση και για τη μείωση των έμμεσων φόρων», είπε μεταξύ άλλων ο Σ. Φάμελλος, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά και στις προτάσεις που έχει καταθέσει επανειλημμένα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκειμένου να «ανασάνει η Ελλάδα».

Χαρακτήρισε, επίσης, «ενδεικτική της αποτυχίας της κυβέρνησης», την «χαμένη ευκαιρία» του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς, βάσει των στοιχείων που παρουσίασε, «λιμνάζουν» πάνω από 4 δισ.

Αναφέρθηκε και στη διάταξη για τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που φεύγει από τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και πάει στο Υπερταμείο, κάνοντας λόγο για «λάθος σχεδιασμό» της κυβέρνησης που προσπαθεί να τα «μπαλώσει» με την προσθήκη στο ΔΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. «Αυτή είναι η κυβέρνηση των αρίστων», σχολίασε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλύσει μία επιτυχημένη συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων.

«Η ΔΕΘ είναι αναπτυξιακός θεσμός και πρέπει να ισχυροποιηθεί και να παραμείνει δημόσια. Και η διοίκηση να μείνει στους φορείς της Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΘ πρέπει να φύγει από το Υπερταμείο», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τη συγκεκριμένη διάταξη, προκειμένου να αναλάβουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης τις ευθύνες τους.

Κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος σχολίασε πως η κυβέρνηση αντί για μεταρρυθμίσεις επιδίδεται σε συνεχή σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που «τραυματίζουν τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και στερούν εκατομμύρια πόρους» και την κάλεσε να παραιτηθεί γιατί διαφορετικά, θα την «παραιτήσει ο λαός». «Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας. Όχι μια κυβέρνηση που γυρίζει την πλάτη της στους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ για να στηρίξει μία προοδευτική Ελλάδα, απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής», κατέληξε, απευθύνοντας έκκληση για «σύνθεση δυνάμεων».

Αναλυτικά η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου:

Είναι γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο εξελίσσονται τεκτονικές αλλαγές, που αμφισβητούν ξεκάθαρα την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια, την επιστήμη. Στην ομιλία του χθες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Τραμπ απαξίωσε τον ίδιο τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την επιστήμη. Επιτέθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνόησε την κλιματική κρίση. Ευθύνη μας είναι να μην κυριαρχήσει αυτή η απαξίωση του διεθνούς δικαίου, να μην κυριαρχήσει το δίκαιο του ισχυρού. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι απέναντι στον τραμπισμό. Αλλά και ο κ. Ερντογάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατέθεσε ακόμα μια φορά τις απαράδεκτες αναθεωρητικές απόψεις της Τουρκίας. Μίλησε ξανά για αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, αλλά και η ακύρωση της συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν ήταν μία ακόμη αρνητική εξέλιξη, που απέδειξε πρώτα απ’ όλα προχειρότητα και ελλιπή προετοιμασία. Θέλουμε να το επισημάνουμε ακόμη μία φορά. Η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων και για την πατρίδα μας και για την Ευρώπη, αλλά και για τον κόσμο όλο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνη η μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική που μας απομονώνει όλο και περισσότερο. Διαψεύδονται οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις της δήθεν απομόνωσης της Τουρκίας. Είχαμε έγκαιρα προτείνει, την είχα αναλάβει προσωπικά την πρωτοβουλία εδώ και ένα εξάμηνο, να αναλάβει η Ελλάδα- ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ- την πρωτοβουλία για μια Διάσκεψη Ειρήνης και Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα είναι: γιατί δεν αξιοποιήσαμε τη θέση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ; Δυστυχώς, η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα απουσιάζει από κρίσιμες συζητήσεις και αποφάσεις.

Σημειώνεται μια πολλαπλή υποχώρηση στην εξωτερική πολιτική. Υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις μας, ακόμη και με παραδοσιακούς συμμάχους και αντιπαράθεση ακόμη και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Απουσιάζουμε από μια συντονισμένη πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών, αλλά και άλλων δυτικών κρατών, που δείχνουν πλέον την έμπρακτη στήριξή τους στον χειμαζόμενο παλαιστινιακό λαό που βιώνει μια γενοκτονία. Η απουσία της Ελλάδας είναι προσβολή στον ιστορικό ρόλο της χώρας μας ως μια χώρα που είναι πυλώνας σταθερότητας, αλλά και προωθεί την ειρήνη. Η Ελλάδα δια του πρωθυπουργού αμφισβητεί τη γενοκτονία στη Γάζα. Έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με την τεκμηρίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αρνείται την πρόταση για κυρώσεις στο Ισραήλ και για εμπάργκο όπλων. Προσθέστε και την αμφισβήτηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά και του ΟΗΕ από τον ίδιο τον κ. Γεωργιάδη. Ξεχνάτε αλήθεια ότι σε μια σειρά κρίσιμων εθνικών ζητημάτων, η εθνική μας στρατηγική είναι να επιλυθούν με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου; Ξεχνάτε, επίσης, ότι και οι γείτονες μας λένε: δεν με νοιάζει ο ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο; Αυτές τις μέρες το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Πορτογαλία και πολλές άλλες χώρες προχωρούν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. Η σιωπή, όμως, της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη γενοκτονία είναι το κορυφαίο παράδειγμα της γραμμής του πιστού και δεδομένου συμμάχου των εκάστοτε ισχυρών. Αλλά είναι το λάθος παράδειγμα. Πρόκειται για ένα δόγμα επιζήμιο για τα συμφέροντα της χώρας μας, που μας οδηγεί στην περιθωριοποίηση και στην απομόνωση.

Απαιτείται αλλαγή και ριζική ανατροπή στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Το λέμε ξεκάθαρα. Η Ελλάδα οφείλει να δραστηριοποιηθεί ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να επιβληθούν ευρωπαϊκές και διεθνείς κυρώσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση, μέχρις ότου σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει το συντομότερο σε μια ενεργητική, φιλειρηνική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με πρωτοβουλίες στηριγμένες στο διεθνές δίκαιο, με πρωτοβουλίες ενίσχυσης των διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι το συμφέρον της χώρας και αυτό είναι που υλοποιήθηκε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με θετικά αποτελέσματα.

Από το παγκόσμιο και το Διεθνές ας έρθουμε έξω από την πόρτα της Βουλής. Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 10η μέρα. Ζητάει το αυτονόητο. Να μάθει γιατί ο γιος του Ντένι έχασε άδικα τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών. Ζητάει να γίνει εκταφή, ώστε να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει απαντήσεις. Η κραυγή αγωνίας ενός γονέα μας συγκλονίζει όλους και όλες. Η κοινωνία στέκεται στο πλευρό του, τον στηρίζει, μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε και εμείς ξεκάθαρα δίπλα του. Την περασμένη Τρίτη βρέθηκα στο πλευρό του, μίλησα μαζί του και του μετέφερα τη συμπαράσταση και την υποστήριξη όλης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όλων των μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον αγώνα που δίνει για το αυτονόητο, για το ανθρώπινο. Ζήτησαν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στη Βουλή, να αποδεχτεί η κυβέρνηση το αίτημα. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Ακούμε τόσες μέρες δικαιολογίες και υπεκφυγές, ακόμη και χθες και από την κυβέρνηση και από την ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Να το πούμε, λοιπόν, απλά, κατανοητά και ανθρώπινα. Η πολιτεία οφείλει να κινητοποιηθεί. Είναι ηθική υποχρέωση να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι. Η υποκρισία και η αδιαφορία δεν είναι απάντηση. Όσο περνούν οι μέρες, αυξάνεται ο κίνδυνος και για την υγεία του. Οφείλουμε να δράσουμε. Στηρίζουμε, λοιπόν, την ανθρώπινη απαίτηση να μάθει την αλήθεια και η πολιτεία οφείλει να δώσει διέξοδο σε αυτό το δίκαιο αίτημα.

Συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο για την εθνική οικονομία και ο πολίτης αναρωτιέται: πώς γίνεται όλοι στην κυβέρνηση να τα βλέπουν όλα ρόδινα και επιτυχημένα στην οικονομία και ο πολίτης να καταλαβαίνει ότι η ζωή του, η επιβίωσή του γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη; Και αυτό αφορά πρώτα απ’ όλα τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και τους υπουργούς του. Οι πολίτες της χώρας, ο απλός λαός, κύριε Υπουργέ, αισθάνεται αδικημένος, γιατί βλέπει παντού αδιέξοδα και προβλήματα. Και γιατί ο μήνας δεν βγαίνει και για τους εργαζόμενους και για τους μικρομεσαίους και για τους αγρότες και για τους συνταξιούχους.

Κύριε Υπουργέ, μεταφέρετε, σας παρακαλώ στον κ. Μητσοτάκη: Όχι, δεν πάει καλά η οικονομία, πάει καλά μόνο για τους λίγους που υπηρετείτε, πάει καλά για τις τράπεζες που θησαυρίζουν με 2,5 δισεκατομμύρια ήδη καθαρά κέρδη σε μισό χρόνο και 4,7 πέρυσι, το 2024. Την ίδια στιγμή που από την άλλη μεριά τα funds και οι servicers πλουτίζουν και θησαυρίζουν με τον δικό σας πτωχευτικό, γιατί προχωρούν οι κατασχέσεις και οι ίδιοι έχουν προνόμια που δεν έχει η υπόλοιπη επιχειρηματικότητα.

Πάει καλά, βέβαια, η οικονομία για τη ΔΕΗ, η οποία επίσης θησαυρίζει. Μια ΔΕΗ που ιδιωτικοποιείται και τώρα πανηγυρίζει για υπερκέρδη, τα οποία λείπουν από τα νοικοκυριά και στραγγαλίζουν τελικά και τους μισθούς και το εισόδημα. Ενώ στην ευρωζώνη οι τιμές ενέργειας μειώθηκαν κατά 0.5%, στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 7,7%. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει τη σιωπή. Σιωπή για την ακρίβεια των σούπερ μάρκετ, που κάνουν τζίρους δεκάδων δισεκατομμυρίων. Σιωπή για τα ενοίκια, τα οποία έχουν εκτιναχθεί. Μας είπε ότι τα ενοίκια είναι πρόβλημα της αγοράς και θα το λύσει η αγορά. Και ξέρετε γιατί το είπε αυτό; Γιατί ο ίδιος δεν θα αναλάβει και δεν θέλει να αναλάβει καμία πρωτοβουλία δημόσιας πολιτικής για τη στέγη. Ακόμα και τα προγράμματα «Στέγη Ι» και «Στέγη ΙΙ» χατίρια στις τράπεζες ήτανε και στους τραπεζίτες. Όμως οι αυξήσεις στα ενοίκια φτάνουν το 10,9%, όταν στην Ευρωζώνη είναι 2.9%. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας τρέχει στα τρόφιμα με πάνω από 2,6%, πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσθέστε ότι ο πληθωρισμός στα εισαγόμενα τρόφιμα τον Ιούλιο κατέγραψε μια ακραία αύξηση 6,9%, που θα τη δούμε σύντομα στο ράφι. Γιατί, όμως, σιωπά ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Επιμένει σε μικρές, αλλά άδικες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες φοροαπαλλαγές. Να σας το πούμε πολύ απλά. Γιατί για τον κ. Μητσοτάκη η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα. Είναι πολιτική επιλογή. Είναι εργαλείο. Γιατί με την ακρίβεια μαζεύονται δισεκατομμύρια στις τσέπες λίγων και λείπουν από την κοινωνία.

Η πλειοψηφία των πολιτών αξιολογεί αρνητικά, αρκετά ή πολύ, τα μέτρα Μητσοτάκη στην Έκθεση. Η αλήθεια στην οικονομία αποτυπώνεται στην έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Μόνο 130 εκατομμύρια από τα 8,3 δισ. αύξησης διαθέσιμου εισοδήματος την περίοδο 2019 – 2023 πήγε στους μισθωτούς. Όλα τα υπόλοιπα για ψάξτε πού πήγαν. Μήπως πήγαν στις μεγάλες περιουσίες, στα ενοίκια, στους εργολάβους; Αυτή είναι η ανάπτυξη σας; Ήδη έχουμε 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό στο οκτάμηνο, υπερβαίνοντας τον στόχο, που είναι περίπου στα 5. Θυμηθείτε το υπερπλεόνασμα πέρυσι, ενώ το 84% των νοικοκυριών δεν μπορεί να αποταμιεύσει. Το 61% των νοικοκυριών λέει ότι δεν τα βγάζει πέρα. Πάει καλά η οικονομία, όταν το 61% των νοικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα με επίσημη δήλωση; Ένας στους τρεις εργαζομένους αμείβεται κάτω από τον ανειδίκευτο εργάτη. Κάνουν πάρτι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η μερική απασχόληση κυριαρχεί. Έχουμε πλέον εργαζόμενους του 48ωρου με τηλεφωνική κλήση, έχουμε πλέον σχέδιο που θέλετε να προωθήσετε την άλλη βδομάδα για το 13ωρο.

Ποια είναι η καθημερινότητα ενός πολίτη; Τρέμει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Κάθε μήνας, κάθε λογαριασμός, κάθε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι μια δοκιμασία. Κι αυτό, γιατί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι στον πάτο της Ευρώπης. Έχετε καταφέρει να είμαστε πρώτοι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι 30% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Τι πετυχαίνετε λοιπόν; Η Ελλάδα να απομακρύνεται συνεχώς από την Ευρώπη, αυτό είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι και η απόδειξη ότι ο πληθωρισμός δεν είναι στατιστική. Είναι πραγματικά νούμερα, αλλά είναι και πλήγμα στην επιβίωση της κοινωνίας.

Προχθές ανέλαβα την πρωτοβουλία και κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση στον κ. Πρωθυπουργό για το θέμα της ακρίβειας, για να αναγκαστεί να έρθει εδώ να μιλήσει, γιατί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν είπε κουβέντα. Μάλιστα, είπε ότι για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη, επειδή είναι φιλελεύθερος δεν θα παρέμβει, το είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Να έρθει εδώ, λοιπόν, να μας πει τι κάνει για τα τρόφιμα, τι κάνει για τα ενοίκια, τι κάνει για το ρεύμα, τι κάνει για την αγοραστική δύναμη και επίσης τι κάνει, σε συνεργασία μαζί σας και με τον κύριο Πιερρακάκη, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τη φορολογία, να μειώσει αυτή την επιδρομή των έμμεσων φόρων με υπέρογκα ποσά. Είναι ψέμα ότι το 2024 αυξήθηκαν τα έσοδα από ΦΠΑ κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ; Τα οποία δεν ήταν και προγραμματισμένα και αναγκαία για τα κρατικά έσοδα. Είναι ψέμα; Αυτό λέει η έκθεση της ΑΑΔΕ. Άρα πού βρίσκεται η αλήθεια; Οι έμμεσοι φόροι πλήττουν πρώτα από όλα τους ευάλωτους, τους αδύναμους, τα φτωχά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, γιατί δεν μπορούν να αποφύγουν, ούτε το ρεύμα, ούτε το σουπερμάρκετ και αυτό είναι πολύ μεγάλο τμήμα του εισοδήματός τους. Και όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ δεν αυξήθηκαν αντίστοιχα οι μισθοί, ούτε φυσικά τα κέρδη των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ούτε τα έσοδα των αγροτών. Τα τελευταία έξι χρόνια το γενικό κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί.

Βλέπουμε τα τρόφιμα πάνω από 30%, η ενέργεια περίπου 60%, τα ενοίκια πάνω από 50%. Και το ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ήδη αύξηση στο εισόδημα; Όχι. Άρα τι έχετε πετύχει; Να φτωχαίνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι σύμπτωμα, είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης βάζει πλάτη στα καρτέλ και στα υπερκέρδη τους, δεν θέλει να ελέγξει την αγορά. Να πούμε την αλήθεια, όμως, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δεν είναι θέμα διαθεσιμότητας εργαλείων. Υπάρχει λύση και για τον έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς, ευρωπαϊκότατη. Υπάρχει λύση για τη μείωση των ευρωπαϊκών φόρων. Το προτείνει εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εσείς δεν ακούτε ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπάρχει λύση για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Για παράδειγμα, υπάρχει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ξένο νόμισμα; Υπήρχε σε οδηγία. Κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε τροπολογία; Κατατέθηκε. Είναι σε συμφωνία με τους δανειολήπτες και ανταποκρίνεται στο δίκαιο αίτημά τους; Βεβαίως, από τον Φεβρουάριο. Τι κάνατε εσείς; Αγνοείτε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη των δανειοληπτών. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Είναι κόντρα και στις κατευθύνσεις τις ευρωπαϊκές, κόντρα και στην κοινωνία. Προς το συμφέρον ποιων; Των funds και των servicers, που στην ίδια περίπτωση επέλεξε να τους δώσει προνόμια, αντί να λύσει το θέμα των δανειοληπτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με συνέπεια εδώ και αρκετά χρόνια καταθέτει συγκεκριμένες, νομοτεχνικά επεξεργασμένες, τεκμηριωμένες, με εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προτάσεις για την ακρίβεια, αλλά και για τη φορολογία, που αφορούν την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, τη βιοτεχνία.

Εσείς τι κάνετε από όλα αυτά; Δεν ακούτε τίποτα. Κάνετε μόνο ό,τι θέλουν τα καρτέλ, ό,τι θέλουν τα ολιγοπώλια και το σύστημα εξουσίας που σας κρατάει στις καρέκλες σας. Εμείς ολοκληρώσαμε τις προτάσεις μας. Πρόσφατα μας δόθηκε η δυνατότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την Προοδευτική Ελλάδα. Μπορεί να γίνει άμεσα ελάφρυνση των πολιτών κι εμείς το προτείνουμε συγκεκριμένα. Να ανασταλεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα για ένα χρόνο. Αυτό χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Και να κάνουμε επιτέλους έναν σωστό προγραμματισμό και μια αναμόρφωση του ΦΠΑ, που να δίνει τη δυνατότητα να πάμε σε χαμηλές κατηγορίες τα προϊόντα αυτά, τα τρόφιμα. Δεν μπορείτε να επικαλείστε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στους πολίτες. Γιατί, προκύπτει το ερώτημα, γιατί το κάνατε σωστά στα ακριτικά νησιά – δυστυχώς όχι σε όλα- τη μείωση του ΦΠΑ; Πρόσφατα, γιατί κάνατε μείωση του ΦΠΑ στα έργα τέχνης; Εκεί, θα φτάσει η μείωση του ΦΠΑ; Είναι δυνατόν να επικαλείστε τέτοια ψέματα για να κοροϊδεύετε τους πολίτες; Απαιτείται η πλήρης επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Το έχουμε υποχρέωση στους νησιώτες και τις νησιώτισσες της Ελλάδας.

Απαιτείται η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία πρόταση που θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά και το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Απαιτείται η μείωση των έμμεσων φόρων με αντίμετρο τη φορολόγηση των δισεκατομμυρίων των υπερκερδών, για να επιστρέψουν τα οφέλη στους καταναλωτές της ενέργειας, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για να υπάρχει στην Αναπτυξιακή Τράπεζα ένα ταμείο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που θα είναι αποκεντρωμένη, που θα είναι νεανική, που θα είναι καινοτόμα και άρα θα μπορεί να κρατήσει τα παιδιά μας στην ελληνική περιφέρεια.

Έτσι θα ανασάνει η Ελλάδα και όχι με τα «γαλάζια παιδιά», τις «γαλάζιες ακρίδες» και τα ρουσφέτια του καθεστώτος Μητσοτάκη, που ερημώνουν την ελληνική ύπαιθρο, που τώρα εξαιτίας δικών σας λαθών πλήττεται διπλά και από τις ζωονόσους, από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Γιατί το νου σας τον έχετε μόνο στην εξυπηρέτηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων», στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι σε μια στρατηγική για την ελληνική κτηνοτροφία, τη βιοασφάλεια και τη στήριξη των κτηνοτρόφων με κτηνιατρικές υπηρεσίες δίπλα σε κάθε ποιμνιοστάσιο. Εμείς και για αυτό το μεγάλο πρόβλημα καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτή είναι η διαφορά μας, εσείς φέρνετε τα προβλήματα, εμείς φέρνουμε τις λύσεις.

Καταθέσαμε, επίσης, μια πλήρη πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης στην Έκθεση, γιατί με τις προτάσεις του κ. Μητσοτάκη, τις φοροαπαλλαγές που έχει εξαγγείλει, το αποτέλεσμα θα είναι πενταπλάσιο όφελος σε φορολογούμενο με εισόδημα 50.000 ευρώ σε σχέση με φορολογούμενο με 10.000 ευρώ. Είναι επιλογή σας αυτή, να ωφεληθούν περισσότερο όσοι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από αυτούς που πλήττονται από την ακρίβεια και από τους υψηλούς έμμεσους φόρους και τα υπερκέρδη των καρτέλ; Γιατί αυτό κάνετε.

Εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση που θα φορολογεί δίκαια τον μεγάλο πλούτο και τα μερίσματα, για να έχουμε ισχυρό κοινωνικό κράτος και ισχυρά δημόσια αγαθά. Αυτή είναι μία προοδευτική πρόταση. Αυτό δίνει ανάσα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι θα μπει ένα φρένο και στα 4,7 δισεκατομμύρια των τραπεζών, που είναι τα δισεκατομμύρια των άδικων υπερκερδών του 2024 και στο 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη προ φόρων της ΔΕΗ. Αλλά θα υπάρχει ταυτόχρονα και δημόσιος έλεγχος σε ρεύμα, σε τράπεζες, σε διυλιστήρια, γιατί από αυτό εξαρτάται όλη η οικονομία. Γιατί οι επιλογές οι δικές σας κάνουν φτωχότερες και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η πρότασή μας δεν έχει μόνο φορολογικά εργαλεία, έχει και βαθιές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η απλοποίηση της ψηφιακής γραφειοκρατίας, όπως είναι η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, των συνεταιρισμών, των ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά όπως είναι και μια δημόσια πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για να μην υπάρχουν και διάφοροι ενδιάμεσοι στα συστήματα που έχετε δημιουργήσει. Βέβαια, έχουμε και προτάσεις αύξησης του εισοδήματος και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους. Γιατί; Γιατί το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να μοιράζεται δίκαια και γιατί εσείς ασκείτε μια άδικη πολιτική. Αυτό είναι που δεν κάνετε, δεν μοιράζετε δίκαια το μέρισμα της ανάπτυξης, που κινδυνεύουμε με το λανθασμένο οικονομικό μοντέλο, που δεν είναι αναπτυξιακό, αλλά δυστυχώς έχει τον κίνδυνο της φούσκας, να έχουμε και σοβαρό πρόβλημα στο προϊόν της χώρας στο μέλλον, στο πραγματικό προϊόν του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, όπου πάμε βήματα προς τα πίσω. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να μείνετε για πολύ καιρό ακόμα στην κυβέρνηση. Αυτοί είναι και οι λόγοι που έχουμε βάλει εμείς ζήτημα παραίτησης της κυβέρνησης.

Για το πρόβλημα της στέγης, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε δημόσια πολιτική στέγης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το επιλέγει αυτό. Τι σημαίνει δημόσια πολιτική στέγης; Σημαίνει πρώτα από όλα προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν το κάνετε. Σημαίνει ρύθμιση και έλεγχο στις αυξήσεις των ενοικίων. Δεν το κάνετε. Σημαίνει ρύθμιση και περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν το κάνετε. Σημαίνει φοιτητική στέγη. Δεν το κάνετε. Σημαίνει χιλιάδες νέες κοινωνικές κατοικίες για να έχουν τα νέα παιδιά της Ελλάδας προοπτική. Δεν το κάνετε και στερείτε την προοπτική από τη χώρα μας. Τι κάνατε στο τελευταίο νομοσχέδιο; Χαρίσατε την κοινωνική κατοικία σε εργολάβους για να κάνουν αντιπαροχή με προνομιακούς όρους.

Ένα από τα θέματα που συζητάμε σήμερα στο νομοσχέδιο είναι ενδεικτικό της αποτυχίας της κυβέρνησης, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που δυστυχώς είναι η χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα. Είχαμε μια ιστορική ευκαιρία για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εσείς την σπαταλήσατε. Απορρόφηση στο 1/3, στο 36%, λιμνάζουν 4,2 εκατομμύρια ανεκμετάλλευτα. Το 37% των οροσήμων έχει ολοκληρωθεί και απομένει λίγος χρόνος μέχρι το 2026. Παράλληλα, το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης ευνοεί λίγους, αυτούς που είχαν πρόσβαση στο δανεισμό.

Δεν πήγε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα για να γίνει πράσινη, κυκλική, καινοτόμα, εξαγωγική. Δεν πήγε στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Τα αιτήματα τροποποιήσεων που κάνετε συνεχώς και η απεντάξεις έργων, ακόμη και έργων κρίσιμων όπως αντιπλημμυρικής προστασίας, αποδεικνύουν τη δική σας αποτυχία. Είπατε πολλά για το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτύχατε όμως και το πληρώνει δυστυχώς όλη η Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στη στόχευση σας. Η στόχευσή σας ήταν οι γρήγορες αρπαχτές. Να πάρουν οι λίγοι τα λεφτά και να τα κάνουνε αέρα. Δυστυχώς, και όχι πραγματικές επενδύσεις. Αυτή είναι η διαφορετική μας αντίληψη.

Και βέβαια, επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης απαιτεί και μια πολύ σοβαρή και οργανωμένη δημόσια διοίκηση, δεν πήρατε μέτρα ούτε σε αυτό τον τομέα. Και τώρα έρχεστε με προτάσεις τελευταίας στιγμής, που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, για μπόνους, που όμως δημιουργούν μισθολογικές ανισότητες. Αν θέλουμε έναν καλό δημόσιο τομέα και καλά αμειβόμενους εργαζόμενους, γιατί δεν προχωράτε την πρότασή μας για 13ο και 14ο μισθό σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους για να έχουμε παντού καλύτερη αποτελεσματικότητα, αφού αυτό είναι το δικό σας κριτήριο; Γιατί δεν το κάνετε; Δεν θέλουμε στους άλλους δημόσιους τομείς αποτελεσματικότητα; Δεν έχουμε κρίσιμα πεδία στα οποία κρίνεται η Ελλάδα;

Θα σταθώ κλείνοντας σε ένα ιδιαίτερο θέμα του νομοσχεδίου, το οποίο με ενδιαφέρει και σχετικά με τον τόπο που εκπροσωπώ, τη Θεσσαλονίκη. Θα σταθώ ιδιαίτερα στη διάταξη για τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία φεύγει από τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και πηγαίνει στο Υπερταμείο του κ. Μητσοτάκη.

Και το λέω συγκεκριμένα, γιατί θα διορίσει τη διοίκηση. Τι κάνει η κυβέρνηση; Καταργεί κάτι που ήταν κατοχυρωμένο στη Θεσσαλονίκη εδώ και 100 χρόνια. Διατάξεις για τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων, είναι εδώ και 100 χρόνια πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη και το ξέρει, το ζει η πόλη και δεν αφαιρεί μόνο τους παραγωγικούς φορείς από τη διοίκησή της Έκθεσης, αφαιρεί και τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έρχεται, αντί να ενισχύσει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως τον εθνικό εκθεσιακό δημόσιο φορέα, να αλλοιώσει και τον δημόσιο χαρακτήρα και να αφαιρέσει τους παραγωγικούς φορείς. Πώς θα γίνεται εκθεσιακή πολιτική χωρίς τους παραγωγικούς φορείς; Και είναι προσβολή της Θεσσαλονίκης ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε έτοιμο το άρθρο και μόλις έσβησαν τα φώτα της Έκθεσης, το έφερε στη Βουλή. Δεν είπε τίποτα μια βδομάδα πριν, που ήταν στη Θεσσαλονίκη, για την έξωση των παραγωγικών φορέων, γιατί είχε ήδη αποφασίσει να τους βγάλει στην άκρη. Για ποιο λόγο; Για να μην ελέγχει κανείς τα σχέδιά του.

Τίθενται έτσι στην άκρη οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης και απομακρύνονται από τις αποφάσεις, περιορίζονται σε ένα συμβουλευτικό όργανο, το οποίο δεν θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, αλλά μόνο διακοσμητικούς λόγους. Να το πω απλά, η προσθήκη εκ των υστέρων του Δήμου Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας σε ένα όργανο, που η κυβέρνηση διορίζει την πλειοψηφία και το ελέγχει, είναι προσχηματική τροποποίηση και δεν αλλάζει την ουσία, ότι η πόλη και οι παραγωγικοί φορείς και οι εργαζόμενοι της Έκθεσης βγαίνουν εκτός. Αντίθετα, η τροπολογία που κάνουν τώρα, η διόρθωση, αποδεικνύει ότι έκαναν λάθος στον σχεδιασμό και τώρα προσπαθούν να τα μπαλώσουν πάλι με ημίμετρα και με νέα λάθη. Απλά διαλύεται μια επιτυχημένη συνεργασία του κράτους, της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών τάξεων.

Προσέξτε, η κυβέρνηση των αρίστων που μιλάει για ιδιωτικό τομέα, έρχεται να διαρρήξει τη συνεργασία της πολιτείας με τον ιδιωτικό τομέα και να βγάλει τους παραγωγούς έξω από τη διοίκηση ενός αναπτυξιακού θεσμού. Αυτή είναι η κυβέρνηση των αρίστων. Τόσο εύκολα πρόδωσε τους παραγωγικούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, τη μεσαία τάξη, που ψευδώς υποσχόταν πολλά για να βγει στην κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης. Και τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα αυτό, γιατί εδώ και έξι χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα για την ανάπλαση της Έκθεσης. Προσπάθησαν να περάσουν ιδιωτικοποίηση, προσπαθήσατε να περάσετε σχέδια real estate στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αποτύχατε και ήρθατε τώρα να ανακοινώσετε στη Θεσσαλονίκη μια αλλαγή σχεδίου, χωρίς σχέδιο. Είναι άδειο το σχέδιο αυτό και για να καλύψετε την αποτυχία σας, βγάζετε τους παραγωγικούς φορείς από τη διοίκηση της Έκθεσης.

Να το ξεκαθαρίσω, λοιπόν, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αναπτυξιακός θεσμός, πρέπει να ισχυροποιηθεί και να παραμείνει η διοίκησή της στη Θεσσαλονίκη και να είναι δημόσιος φορέας. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει να φύγει από το Υπερταμείο. Αυτή είναι η μόνη σωστή επιλογή, είναι και το αίτημα της πόλης και να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στο Δημόσιο, στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της και στους εργαζόμενούς της. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για τον λόγο, λοιπόν, αυτό και γιατί πρέπει να μετρηθούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας, για να κριθούν και οι βουλευτές της συμπολίτευσης της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας.

Ποια συμφέροντα θα υποστηρίξουν; Των πολιτών, των παραγωγών ή του κυρίου Μητσοτάκη; Όσο περνούν τα χρόνια, οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι η μόνη στρατηγική της κυβέρνησης είναι το πλιάτσικο και τα σκάνδαλα των «γαλάζιων ακρίδων». Αντί για μεταρρυθμίσεις, βλέπουμε σκάνδαλα, όπως αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκάνδαλα ακόμα και μέσα στη Βουλή. Γιατί είναι σκάνδαλο για την ελληνική Βουλή να αρνείται η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, να έρθουν για να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή, ο κ. Μυλωνάκης, που είχε σημείωμα και τώρα κάνει πως δεν ήξερε, το στέλεχος σας η κα. Σεμερτζίδου, αλλά και οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες», που κοσμούν τη δικογραφία. Πρόσφατα, για έναν από αυτούς ο κύριος Βορίδης παραδέχτηκε ότι ήταν άμισθος σύμβουλός του. Για ποιο λόγο δεν έρχονται λοιπόν να καταθέσουν; Αποκλείσατε από την εξεταστική τις «γαλάζιες ακρίδες», τα δικά σας παιδιά, για να καλέσετε ακόμα και μακαρίτες να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή; Πόσο ακόμα θα εξαπατάτε τον ελληνικό λαό; Πόση συγκάλυψη σχεδιάζετε ακόμα; Πόσα σκάνδαλα ακόμα του καθεστώτος Μητσοτάκη μπορεί να αντέξει η Ελλάδα; Σκάνδαλα που τραυματίζουν και την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό, αλλά και στερούν εκατομμύρια πόρους. Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο έχει κοστίσει στην ελληνική ύπαιθρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, λοιπόν, που αυτοχαρακτηρίζεται ως μεταρρυθμιστική, είναι πρωταθλήτρια στη διασπάθιση πόρων και στη δημιουργία νέων ανισοτήτων.

Αυτή η πολιτική αποτυγχάνει παντού και με πολύ μεγάλο θόρυβο, αλλά και με κόστος στην ελληνική κοινωνία. Γιατί κρίνεται η αποτυχία στο μέτωπο της ακρίβειας, που στριμώχνει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αφήσατε έρμαια τα ελληνικά νοικοκυριά. Στο μέτωπο της ανάπτυξης χάσατε μια μοναδική ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο μέτωπο της κοινωνικής δικαιοσύνης αποδυναμώνετε συνέχεια την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, την ύπαιθρο, το περιβάλλον.

Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός, γιατί αυτή η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Γιατί αυτή η χώρα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία. Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση, που θα σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων και δίπλα στην κοινωνία. Όχι μια κυβέρνηση που γυρίζει την πλάτη στους πολίτες.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ για να στηρίξει μια Προοδευτική Ελλάδα. Απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στην ακρίβεια που συνθλίβει τα όνειρα και τον προγραμματισμό της νέας γενιάς, που αποστερεί τα βασικά από τους συνταξιούχους, το δικαίωμα της επιβίωσης, να διαλέξουν τροφή, φάρμακα, που διώχνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από τη χώρα μας. Υπάρχει άλλος δρόμος και ο άλλος δρόμος είναι εφικτός, μόνο αν αθροίσουμε δυνάμεις. Μπορούμε να πάμε μπροστά, αν ενώσουμε τις προοδευτικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, στη βάση της ελληνικής κοινωνίας με τους πολίτες θα γίνει αυτό, συνθέτοντας και όχι διαιρώντας. Με γνώμονα μόνο ένα πράγμα, το οποίο μας δεσμεύει: το καλό του τόπου και τα συμφέροντα της χώρας. Αυτή είναι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

