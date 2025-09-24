Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη – Έχουμε κανονικότατα «Ξυλόλιο 2»

«Ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας πως η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας τη νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού επί του θέματος.

«Έκανε μια δήλωση ο άνθρωπος που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο Μάτι, έκανε εκείνη την άθλια σύσκεψη το βράδυ για να πει πότε θα πετάξει τα αεροπλάνα», ανέφερε αρχικά στον ΣΚΑΪ ο υπουργός. «Έκανε τώρα μια δήλωση που πάλι επιτίθεται στη Δικαιοσύνη. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει το παραμικρό στην υπόθεση», όπως είπε.

Και εξήγησε λέγοντας:

«Υπάρχουν δυο ζητήματα εκταφής. Το ένα είναι εκταφή για να διερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες στη σορό, αυτό ζητάει και ο πατέρας εδώ. Η εξώδικος τι λέει; Ότι ζητάει να γίνει η εκταφή προκειμένου να διαπιστωθούν εάν υπήρχαν χημικές ουσίες. Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για να δει αν είναι το παιδί του. Υπάρχει μόνο μια αναφορά έμμεση στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάτι για το οποίο ο Άρειος Πάγος ανέφερε ότι ενδεχομένως συνιστά έμμεσο αίτημα για ταυτοποίηση».

«Επί 2,5 χρόνια που διήρκεσε η ανάκριση, επειδή ακριβώς έγιναν όλα αυτά – ταυτοποίηση σορών παρουσία Εισαγγελέα και με επιστημονικό τρόπο στα καλύτερα εργαστήρια εγκληματολογικών ερευνών της ΕΛΑΣ – ουδέποτε από κανέναν υποβλήθηκε να γίνει εκταφή, προκειμένου να δουν οι άνθρωποι αν είναι παιδιά τους. Επί 2,5 χρόνια ο άνθρωπος αυτός δεν εμφανίστηκε να έχει κάποιο παράπονο. Εμφανίστηκε αφού έκλεισε η ανάκριση όχι παραπονούμενος γιατί υπέβαλε κάποιο αίτημα που δεν έγινε δεκτό, αλλά λέγοντας “κάνω αίτημα και ταυτόχρονα ξεκινώ απεργία πείνας”. Ας το αξιολογήσει ο κόσμος, εγώ δεν κάνω αξιολογικές κρίσεις».

«Τα δυο αιτήματα που είχαν τεθεί αφορούσαν την εκταφή των σορών, προκειμένου να γίνει έρευνα αν φέρουν ίχνη χημικών ουσιών. Ο ανακριτής είπε ότι επειδή έχει καταδειχθεί πως παράνομα υλικά δεν υπήρχαν, δεν μπορεί να πάμε σε μια ακραία φάση όπως η εκταφή, προκειμένου να διαπιστώσουμε αυτό ακριβώς, την ύπαρξη παράνομου υλικού», συμπλήρωσε.

«Να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη, γιατί αυτό απαιτεί η ελληνική κοινωνία»

Η Δικαιοσύνη δεν εκφράζεται έτσι, συνέχισε ο κ. Φλωρίδης. «Ή θα συμφωνήσουμε ότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης ή η χώρα δεν έχει Δημοκρατία. Αν εγώ σηκωθώ και παρεμβαίνω στα θέματα της Δικαιοσύνης, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση».

«Ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. Την υπόθεση αυτής της τεράστιας απάτης και όλης αυτής της αθλιότητας με την οποία δηλητηριάστηκε η ελληνική κοινωνία, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης τη χρησιμοποίησαν, προκειμένου να κάνουν αιτήσεις για να πέσει η κυβέρνηση. Άρα αποδείχθηκε ότι μια εθνική τραγωδία επιχειρήθηκε συστηματικά να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Από την πίσω πόρτα, έχουμε κανονικότατα “ξυλόλιο 2”, από τις ίδιες δυνάμεις. Βγάζω έξω τους γονείς, μιλώ για τα κόμματα».

«Στην υπόθεση αυτή δεν χάνεται κανένα δικαίωμα που δεν έγινε δεκτό στην ανάκριση. Πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη, γιατί αυτό απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Μπορεί πλέον σε λίγους μήνες, αρχές του 2026», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.