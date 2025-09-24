Όλα όσα αλλάζουν στο Airbnb

Η πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb έχει αλλάξει το τοπίο της τουριστικής φιλοξενίας στην Ελλάδα, αλλά οι ρυθμίσεις γίνονται όλο και αυστηρότερες. Με την έναρξη του 2025, νέοι κανόνες σε ΦΠΑ, τέλη, αδειοδοτήσεις και περιορισμούς στις ενοικιάσεις φέρνουν σημαντικές αλλαγές, ιδιαίτερα στην Αθήνα και άλλες κορεσμένες περιοχές. Αυτές οι εξελίξεις αποσκοπούν στην προστασία της αγοράς κατοικίας, την αύξηση των εσόδων του κράτους και την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς. Σε αυτό το άρθρο, αναλύουμε αναλυτικά τι αλλάζει, βασισμένοι σε πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και ανακοινώσεις.

Φορολογικές Αλλαγές: Περισσότερα Τέλη και Υποχρεώσεις

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές αφορά το φορολογικό καθεστώς. Από φέτος, οι ιδιοκτήτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, θεωρούνται επιχειρηματίες και υπόκεινται σε ΦΠΑ 13% επί των εσόδων από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το Τέλος Παρεπιδημούντων, το νέο Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση και την υποχρεωτική διασύνδεση με το myDATA για τις δηλώσεις. Για φυσικά πρόσωπα με έως δύο ακίνητα, το εισόδημα εξακολουθεί να καταγράφεται ως “εισόδημα από ακίνητη περιουσία”, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης εξόδων ως επιχείρηση.

Επιπλέον, εισάγεται νέο “τέλος κλιματικής ανθεκτικότητας” ύψους 8 ευρώ ανά ημέρα διαμονής, που ισχύει και για Airbnb, ως μέρος ευρύτερων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το τέλος υπολογίζεται ξεχωριστά ανά μήνα, αν η διαμονή καλύπτει περιόδους με διαφορετικά ποσά, αυξάνοντας τη γραφειοκρατία για τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, η απαλλαγή ΦΠΑ για νέες οικοδομές παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας ανακούφιση σε νέες κατασκευές ακινήτων.

Αυτές οι αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με κάποιους ιδιοκτήτες να βλέπουν μείωση της καθαρής τους απόδοσης κατά 10-15%, ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητας.

Αδειοδοτήσεις και “Μπλοκ” στην Αθήνα: Πάγωμα Νέων Καταχωρίσεων

Η Αθήνα, ως κύριος προορισμός, δέχεται τα μεγαλύτερα “χτυπήματα”. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, ισχύει πλήρης αναστολή έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στα τρία πρώτα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων (Περιφέρεια Α, Β και Γ), η οποία παρατείνεται μέχρι το 2026. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να εγγραφούν νέα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση σε αυτές τις ζώνες, εκτός από εξαιρέσεις όπως αλλαγή διαχειριστή, μεταβίβαση ιδιοκτησίας, κληρονομιά ή διακοπή δραστηριότητας. Τα ακίνητα που είχαν ΑΜΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 μπορούν να επανεγγραφούν υπό αυτές τις προϋποθέσεις.

Γενικότερα, όλες οι μισθώσεις έως 59 ημέρες –ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή ιδιωτικού συμφωνητικού– απαιτούν ΑΜΑ από την ΑΑΔΕ. Κάθε αλλαγή ιδιοκτήτη ή διαχειριστή απαιτεί νέα αίτηση, χωρίς “κληρονομιά” του παλιού αριθμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται πρόστιμα 50-100% του ετήσιου εισοδήματος από την ενοικίαση.

Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αντιμετώπιση της στερεύσης της αγοράς μακροχρόνιας κατοικίας, με την Airbnb να έχει συμβάλει σε αύξηση των ενοικίων κατά 20-30% στην πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.

Περιορισμοί στις Ενοικιάσεις και Νέα Πρότυπα Ποιότητας

Από το 2025, εισάγεται όριο 90 ημερών ενοικίασης ανά έτος για τουριστικές μισθώσεις (60 ημέρες στα μικρά νησιά), με στόχο την ισορροπία μεταξύ τουρισμού και τοπικών αναγκών. Οι εποχικές ανανεώσεις (π.χ. 51+13 ημέρες) εξετάζονται ως ξεχωριστές μισθώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο χαρακτηρισμού ως βραχυχρόνιας.

Επιπλέον, από την 1η Οκτωβρίου 2025, νέες προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας ισχύουν για όλα τα ακίνητα: υποχρεωτική παροχή εξοπλισμού πυροπροστασίας, Wi-Fi, κλιματισμού και ελέγχους υγιεινής. Οι έλεγχοι θα ενταθούν, με πρόστιμα για παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι ένα πρόσφατο δικαστικό βούλευμα του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλόκαρε νέο τέλος επί των πλατφορμών (όπως η Airbnb), δίνοντας προσωρινή ανάσα στην αγορά.

Επιπτώσεις στους Ιδιοκτήτες και Συμβουλές

Οι αλλαγές αυτές φέρνουν αυξημένη γραφειοκρατία: δωμάτια σε ίδιο διαμέρισμα χρειάζονται ξεχωριστό ΑΜΑ, ενώ η παροχή υπηρεσιών (καθαριότητα, πρωινό) μετατρέπει το ακίνητο σε “τουριστικό κατάλυμα”, απαιτώντας άνοιγμα επιχείρησης και ενημέρωση στο NotifyBusiness. Ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα που ήδη ενοικιάζουν (subletting) πρέπει να ελέγξουν συμβόλαια.

Συμβουλές:

Ελέγξτε το ΑΜΑ σας άμεσα μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Συμβουλευτείτε λογιστή για ΦΠΑ και τέλη.

Εξετάστε εναλλακτικές όπως μακροχρόνιες μισθώσεις σε κορεσμένες ζώνες.

Συμπέρασμα

Το 2025 φέρνει στο Airbnb μια εποχή μεγαλύτερης ρύθμισης, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Παρόλο που οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν προκλήσεις, η προσαρμογή μπορεί να διασφαλίσει σταθερά έσοδα. Μείνετε ενημερωμένοι μέσω επίσημων πηγών όπως η ΑΑΔΕ, καθώς οι ρυθμίσεις εξελίσσονται. Η Ελλάδα παραμένει ελκυστικός προορισμός – αρκεί να παίζουμε με τους κανόνες!