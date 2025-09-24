Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Στα 220 εκατ. ευρώ τα έσοδα α’ εξαμήνου – Μείωση 12,4% στα καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν στα 67,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο ανήλθαν στα 152,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% έναντι 165,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Στα 34,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για το α’ εξάμηνο του έτους, με τα έσοδα να καταγράφουν μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ και ανέρχονται στα 34,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 658 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 576 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12,8% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 398 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι περίπου 131 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 12,2% φθάνοντας τα 0,15 ανά μετοχή έναντι 0,17 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2025 ανέρχονταν στα 58,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Όμιλος ΑΔΜΗΕ

Μείωση στα κέρδη και έσοδα σημείωσε και ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ, τόσο για το πρώτο εξάμηνο όσο και για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν στα 220 εκατ. ευρώ, έναντι 225,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 217,9 εκατ. ευρώ, έναντι 223,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 7,1% σε 125,9 εκατ. ευρώ περίπου το α’ εξάμηνο 2025 έναντι 117,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μειώθηκαν κατά 10% σε 103,2 εκατ. ευρώ από 114,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο ανήλθαν στα 152,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% έναντι 165,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 154,4 εκατ. ευρώ, έναντι 167,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024 με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 70,2% έναντι 74,2% το α’ εξάμηνο 2024.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε 94 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 107,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μειωμένο κατά 12,8% με τις αποσβέσεις να αυξάνονται κατά 2,5% στα 58,7 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 110 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 89,3 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 101 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2024.

Τα καθαρά κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν στα 67,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4%.

Δεύτερο τρίμηνο 2025

Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 6,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 108 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει κυρίως την μείωση των εσόδων από διασυνδετικά δικαιώματα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2ο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν στα 71,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 14,2%, έναντι 82,9 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2024.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 72,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του 2024.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 24,5% και ανήλθε στα 41,1 εκατ. ευρώ, έναντι 54,4 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2024, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 42 εκατ. ευρώ, έναντι 56,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου το 2ο τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 26,3% έναντι 39,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 40,8 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2024.

Διανομή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2024 και προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 02.07.2025 ενέκρινε την διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2024, ύψους 14.469.192 ευρώ ή 0,062 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 01.09.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.08.2025).

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 136/10.07.2025, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2025 ύψους 27.969.192 ευρώ ή 0,121 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και θα προχωρήσει στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 02.10.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.09.2025).