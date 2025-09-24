coffee-island:-Διεύρυνση-δικτύου-καταστημάτων-στο-εξωτερικό

Την πορεία της στο εξωτερικό συνεχίζει η Coffee Island, προσθέτοντας νέους σταθμούς στο παγκόσμιο δίκτυό της. Με την είσοδό της στο Ερμπίλ του Ιράκ και το άνοιγμα νέων καταστημάτων στις υφιστάμενες αγορές του Καΐρου και της Ινδίας διευρύνει τη φυσική της παρουσία σε αγορές υψηλής δυναμικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ερμπίλ του Ιράκ είναι μια πόλη που βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και συγκεντρώνει σημαντικές επενδύσεις κυρίως στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υποδομές. Η Coffee Island κάνει την πρώτη της εμφάνιση εκεί ανοίγοντας κατάστημα στο Boulevard, έναν από τους πιο εμβληματικούς επιχειρηματικούς κόμβους. Η παρουσία της στην περιοχή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας, με σχεδιασμό που αντανακλά την ελληνική ταυτότητα του brand, προσαρμοσμένο στις πολιτισμικές αναφορές της τοπικής αγοράς, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μετά το κατάστημα με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας, η Coffee Island υποδέχεται το πολυπολιτισμικό κοινό της Corba στο νέο flagship store, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη Βόρεια Αφρική με 5 καταστήματα. Τα εγκαίνια του καταστήματος θα πραγματοποιηθούν την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, σε μια ανοιχτή γιορτή για τους απανταχού coffee lovers. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επενδύσει στη δημιουργία μονάδας καβουρδίσματος και επεξεργασίας στην Αίγυπτο, εξυπηρετώντας τη ζήτηση του τοπικού δικτύου.

Στην Ινδία, η Coffee Island βρίσκεται πλέον σε δύο νέα σημεία στην πόλη Πούνε, στο Amanora Mall –έναν από τους πιο δημοφιλείς lifestyle προορισμούς- και στο ανερχόμενο TribecaHighstreet. Σε λιγότερο από έναν χρόνο το δίκτυο της CoffeeIsland στην Ινδία αριθμεί ήδη 6 καταστήματα.

Ξεκινώντας πριν από 26 χρόνια από την Πάτρα η Coffee Island διαθέτει 426 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ & Ινδία), σε 4 ηπείρους.

Απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας. Συνεισφέρει φορολογικά στην εθνική οικονομία, επιστρέφει αξία στην ελληνική κοινωνία και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σε 1.200 συνεργαζόμενες ελληνικές εταιρείες-προμηθευτές.

