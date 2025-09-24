CrediaBank: Εγκαίνια στο πρώτο κατάστημα «Νέας Εμπειρίας» – Επιστροφή στην ανθρώπινη επαφή

Tο πρώτο της τραπεζικό κατάστημα Νέας Εμπειρίας, εγκαινίασε στην οδό Σκουφά 3 στο Κολωνάκι, η CrediaBank παρουσιάζοντας στην Ελλάδα ένα νέο, πρωτοποριακό concept με έμπνευση, καινοτομία και στο επίκεντρο, τον άνθρωπο.

Το νέο concept καταστημάτων της CrediaBank αποτελεί μέρος της νέας εκκίνησης της Τράπεζας και εκφράζει στην πράξη το όραμά της. Μια αναβαθμισμένη εμπειρία, προσβάσιμη σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας. Αυτό το νέο concept, έρχεται για να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της CrediaBank: οι πόρτες είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή.

Το κατάστημα στην οδό Σκουφά αποτελεί το πρώτο κατάστημα της CrediaBank στην Αττική με τo νέο concept. Θα ακολουθήσουν τα καταστήματα της Πανεπιστημίου και του Χαλανδρίου, καθώς και καταστήματα στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας να έχει ανακαινιστεί έως τα τέλη του 2026.

Προώθηση της ανθρώπινης επαφής

Ο νέος σχεδιασμός των καταστημάτων προωθεί την ανθρώπινη επαφή στους χώρους ταμειακών συναλλαγών που φέρνουν τους ανθρώπους της Τράπεζας και τους πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής. Η Τράπεζα εξελίσσεται σε έναν χώρο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Τα νέα καταστήματα διαθέτουν χώρους και υποδομές για να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες όπως σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης και αίθουσες συναντήσεων για συζητήσεις με τους συμβούλους της Τράπεζας, που απαιτούν διακριτικότητα, καθώς και άνετα καθίσματα, χαμηλά διαχωριστικά, ζεστά και ζωντανά χρώματα, που αναδεικνύουν ένα φιλόξενο περιβάλλον.

Προσβασιμότητα για όλους

Βασικός γνώμονας για τον σχεδιασμό των καταστημάτων είναι η προσβασιμότητα για όλους. Τα καταστήματα Νέας Εμπειρίας της CrediaBank έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές όλων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής, κινητικότητας ή ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ειδικές υποδομές.

Η τεχνολογία υποστηρίζει την ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Από το προσωπικό καλωσόρισμα του πελάτη στην είσοδο του καταστήματος, έως τα σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης, κάθε συναλλαγή γίνεται απρόσκοπτα, με τη σιγουριά ότι υπάρχει πάντα ένα στέλεχος της Τράπεζας για να υποστηρίξει τον πελάτη.

Πέρα από τις υποδομές, οι χώροι αποπνέουν φιλοξενία: Κεράσματα και καφές για τους επισκέπτες, χώροι αναμονής για παιδιά και κατοικίδια προσφέρονται αποκλειστικά για την άνεση των επισκεπτών των καταστημάτων.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του πρώτου νέου καταστήματος η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η CrediaBank βρίσκεται σε μια νέα εκκίνηση. Κάθε νέα αρχή έχει προκλήσεις, όπως αυτές που διαχειριστήκαμε πρόσφατα ολοκληρώνοντας τη λειτουργική μας ενοποίηση, αλλά και μοναδικές ευκαιρίες, όπως αυτή, όπου επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση Τράπεζας – πελάτη επιστρέφοντας στη βασική παράμετρο: την ανθρώπινη επαφή, την αμεσότητα, τη σχέση εμπιστοσύνης. Παρουσιάζουμε πρώτοι στην Ελλάδα ένα νέο concept καταστήματος που έχει στο επίκεντρο τον πελάτη δίνοντας προτεραιότητα στη δική του ευκολία και την καλύτερή του εξυπηρέτηση. Το νέο κατάστημα αποτυπώνει τη φιλοσοφία μας να ισορροπούμε τις ψηφιακές εφαρμογές και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες με την άμεση, δια ζώσης συνεργασία και εξυπηρέτηση, έχοντας ως οδηγό πάντα τις ανάγκες του πελάτη μας. Για εμάς, το νέο μας κατάστημα στη Σκουφά, είναι η αρχή της νέας μας ιστορίας, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι ευπρόσδεκτος, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι σημαντικός.»

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank, κ. Στυλιανός Ηλιάδης, σημείωσε: «Με το νέο concept καταστημάτων που παρουσιάζουμε δημιουργούμε το τραπεζικό «σπίτι» των πελατών μας για το μέλλον. Αναβαθμίζουμε την καθημερινή εμπειρία, αξιοποιώντας την τεχνολογία και προσωποποιώντας την εξυπηρέτηση. Σεβασμός και προσβασιμότητα για όλους, αξία στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, έχουμε ως οδηγό την προσοχή στον άνθρωπο. Τα νέα μας καταστήματα φέρνουν στη ζωή το όραμα της CrediaBank.».