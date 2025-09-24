Giga επενδύσεις 53 δισ. δολαρίων στην AI από Alibaba – Σε υψηλό τετραετίας η μετοχή

Στην κυκλοφορία του μοντέλου γλώσσας τεχνητής νοημοσύνης Qwen-3-Max, του μεγαλύτερου μέχρι στιγμής, που περιέχει περισσότερους από 1 τρισ. παραμέτρους.

Σε υψηλό τετραετίας (από 2021) βρίσκεται η μετοχή της Alibaba με άλμα 6,6% την Τετάρτη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, μετά τη δέσμευση πως θα επενδύσει περισσότερους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη και θα κυκλοφορήσει νέα προϊόντα και ΑΙ updates. Ο τεχνολογικός γίγαντας σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη υποδομών, επιπλέον των 380 δισ. γουάν (53 δισ. δολάρια) σε διάστημα τριών ετών που ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο.

«Προχωράμε δυναμικά σε μια τριετή πρωτοβουλία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ύψους 380 δισ. γουάν, με σχέδια για τη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των επενδύσεών μας σύμφωνα με το στρατηγικό μας όραμα, ενόψει της εποχής της τεχνητής υπερνοημοσύνης», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Έντι Γου στο ετήσιο συνέδριο τεχνολογίας της Alibaba Cloud σύμφωνα με το CNBC.

Η λεγόμενη «τεχνητή υπερνοημοσύνη» αναφέρεται στην AI που υποθετικά θα ξεπεράσει τη δύναμη και τη νοημοσύνη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η Alibaba έδωσε επίσης επίσημα στην κυκλοφορία του μοντέλου γλώσσας τεχνητής νοημοσύνης Qwen-3-Max, του μεγαλύτερου μέχρι στιγμής, που περιέχει περισσότερους από 1 τρισ. παραμέτρους, μαζί με μια σειρά από άλλα updates στην «γκάμα» των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει.

Ο CEO τόνισε ότι το Alibaba Cloud έχει στρατηγικά τοποθετηθεί ως «πάροχος υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης», δίνοντας την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στο cloud μέσω των δικών του data centers. «Η συνολική επένδυση στην παγκόσμια τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα πέντε χρόνια θα ξεπεράσει τα 4 εκατ. δολάρια και αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυση σε υπολογιστική ισχύ και έρευνα και ανάπτυξη στην ιστορία», πρόσθεσε.