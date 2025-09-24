h-theon-υπογράφει-νέα-σύμβαση-με-το-occar-για-το-θερμικό-clip-on-νέας-γενιάς-iris-c

Η Theon International Plc (THEON) και η Andres Industries AG (ANDRES) ανακοινώνουν την υπογραφή σημαντικής νέας σύμβασης μέσω του OCCAR, για παράδοση του νέας γενιάς θερμικού clip-on IRIS-C της THEON στη Γερμανία και το Βέλγιο, με την ANDRES να αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων. H THEON συμμετείχε στο διαγωνισμό με την ANDRES και επικράτησε του ανταγωνισμού σε τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις έναντι των προϊόντων τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η αρχική παραγγελία ανέρχεται σε €50 εκατ. περίπου, με ενσωματωμένα πρόσθετα δικαιώματα αγοράς για επιπλέον €150 εκατ. Η αρχική παραγγελία αφορά κυρίως παραδόσεις κατά τα έτη 2026-2027, ενισχύοντας σημαντικά τα υπόλοιπα παραγγελιών και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας. Η THEON αναμένει ότι όλα τα πρόσθετα δικαιώματα αγοράς θα εξασκηθούν πλήρως.

Από την έναρξη διάθεσής του, το IRIS-C έχει πολύ γρήγορα γνωρίσει ισχυρή απήχηση παγκοσμίως και αναμένεται να αποτελέσει βασικό θερμικό πρόσθετο για δεκάδες χιλιάδες Συστήματα Νυχτερινής Όρασης (NVG) που βρίσκονται σε χρήση διεθνώς. Η THEON έχει πουλήσει περισσότερα από 200.000 φορητά Συστήματα Νυχτερινής Όρασης (μονόκυαλα και διόπτρες), ενώ το IRIS-C προσφέρει σημαντική αναβάθμιση, παρέχοντας συνδυαστική εικόνα Νυχτερινής Όρασης και Θερμικής Απεικόνισης, ψηφιακές δυνατότητες και διασυνδεσιμότητα στους στρατούς που το υιοθετούν.

Η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή θα παραμείνουν βασικές αγορές για τη THEON τα επόμενα χρόνια, καθώς η αναμενόμενη ζήτηση για φορητό εξοπλισμό ηλεκτροοπτικών προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η νέα αυτή σύμβαση ακολουθεί την ανακοίνωση της THEON νωρίτερα μέσα στη χρονιά για το Γερμανικό πρόγραμμα IdZ (Στρατιώτης του Μέλλοντος) και καταδεικνύει την ικανότητα της εταιρίας να διαφοροποιεί επιτυχώς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνογνωσία που αναπτύσσεται εσωτερικά. Οι οθόνες heads–up και τα θερμικά clip–on αναμένεται να αποτελέσουν τα νέα προϊόντα αναφοράς για τους προηγμένους στρατούς, αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια παγκοσμίως.

Η συμβολή των προϊόντων διασυνδεδεμένης πραγματικότητας A.R.M.E.D. και θερμικής απεικόνισης στα συνολικά έσοδα της THEON αναμένεται να διπλασιαστεί, φτάνοντας περίπου στο 20% το 2026 (πρόβλεψη 2025: 10% των συνολικών εσόδων), και θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

Η THEON αναμένει επίσης ουσιαστικές πωλήσεις νέων προϊόντων για χρήση σε πλατφόρμες (οχήματα, σκάφη επιφανείας, σταθερές εγκαταστάσεις κ.λπ.) από το 2027 και εξής, με στόχο τα συστήματα πλην Νυχτερινής Όρασης, να συνεισφέρουν το 50% των εσόδων της μεσοπρόθεσμα, διευρύνοντας παράλληλα τη συνολική αγορά στην οποία απευθύνεται. Η ζήτηση για συστήματα Νυχτερινής Όρασης αναμένεται να παραμείνει υψηλή, καθώς τα ποσοστά διείσδυσης του σχετικού εξοπλισμού παραμένουν χαμηλά.

Η σύμβαση αυτή, συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη επέκταση της THEON στο Βέλγιο και την επένδυση στην ANDRES. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων προς τον OCCAR, η THEON έχει ήδη ξεκινήσει την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας στο Βέλγιο (στην περιοχή των Βρυξελλών), η οποία περιλαμβάνει γραμμή συναρμολόγησης, καθώς και περαιτέρω συναφείς επενδύσεις και δραστηριότητες στον τομέα των Θερμικών/Ψηφιακών συστημάτων. Η THEON στοχεύει να αξιοποιήσει την τεχνική και ερευνητική κατάρτιση της Βέλγικης βιομηχανίας στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και τη στρατηγική θέση της χώρας, ως έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Η νέα σύμβαση για την προμήθεια του IRIS–C υπεγράφη σήμερα νωρίτερα, στην έδρα του OCCAR στη Βόννη.

Από αριστερά: Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και CEO της THEON, ο Joachim Sucker, Director του OCCAR, και ο Dr. Björn Andres, CEO της Andres Industries AG, νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στη Βόννη

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, σχολίασε σχετικά με τη νέα ανάθεση: «Η THEON κατάφερε για ακόμη μία φορά να κερδίσει τον μεγαλύτερο διαγωνισμό φορητού εξοπλισμού στην Ευρώπη για το τρέχον έτος. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτό επιτεύχθηκε με ένα από τα νέα μας προϊόντα, το οποίο ανταγωνίστηκε αντίστοιχα προϊόντα άλλων εταιριών, που βρίσκονται σε ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για μια ουσιαστική επιβεβαίωση των προσπαθειών μας σε Σχεδιασμό και Ανάπτυξη προϊόντων, που έχει διεξάγει η ομάδα μηχανικών μας. Η Γερμανία και το Βέλγιο θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, καθώς το συνεχώς αυξανόμενο τοπικό – και κατά συνέπεια παγκόσμιο – παραγωγικό μας αποτύπωμα αποτελεί εφαλτήριο εμπορικών επιτυχιών».

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, δήλωσε: «Οι νέες αυτές παραγγελίες αποτελούν ισχυρή απόδειξη των μακροχρόνιων σχέσεων που χτίζουμε με τους πελάτες μας. Η THEON παραμένει ο κατεξοχήν προμηθευτής για φορητά συστήματα, καθώς τα προϊόντα μας είναι ανθεκτικά και έχουν δοκιμαστεί στις πλέον ακραίες συνθήκες, σε κάθε είδους περιβάλλον».

Η THEON θα παρουσιάσει τις επιδόσεις του Γ’ τριμήνου στις 3 Νοεμβρίου 2025 και θα πραγματοποιήσει Ημέρα Κεφαλαιαγορών στις 6 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα, όπου θα αναλύσει το όραμα και τη στρατηγική του THEON NEXT.