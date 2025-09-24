intralot–bally’s:-Ο-«κουμπαράς»-που-γεμίζει-διεθνώς

Αν κάποτε η Intralot ήταν το “μαύρο κουτί” που όλοι φοβόντουσαν να ανοίξουν, σήμερα δείχνει περισσότερο σαν “κουμπαρά” ανάπτυξης που γεμίζει καθημερινά.

Η ενσωμάτωση της Bally’s International Interactive, η ολοκλήρωση ενός σύνθετου χρηματοδοτικού σχήματος και η δημοσιοποίηση των pro forma οικονομικών στοιχείων για την περίοδο έως 30 Ιουνίου 2025, συνθέτουν ένα αφήγημα με έντονη επενδυτική διάσταση. Ο νέος όμιλος τοποθετείται σε μια αγορά gaming που αλλάζει ταχύτατα και δημιουργεί νέα benchmarks για τους επενδυτές που αναζητούν αναπτυξιακές ευκαιρίες με έμφαση στη ρευστότητα και τη δημιουργία αξίας.

Σύμφωνα με τα pro forma στοιχεία, για τους 12 μήνες που ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2025, τα έσοδα θα διαμορφώνονταν σε 1,085 δισ. ευρώ, τα μικτά κέρδη στα 594,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBIT θα έφταναν τα 312,9 εκατ. ευρώ. Στη γραμμή του καθαρού αποτελέσματος, τα κέρδη μετά φόρων θα έφταναν τα 143,6 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι το νέο σχήμα έχει πλέον μέγεθος που του επιτρέπει να στέκεται δίπλα στα μεγαθήρια του παγκόσμιου gaming.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή αν δούμε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2025 καθώς το pro forma σχήμα θα εμφάνιζε έσοδα 534,2 εκατ. ευρώ, με 366,2 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τη Bally’s και 168 εκατ. ευρώ από την Intralot, ενώ τα καθαρά κέρδη θα διαμορφώνονταν σε 75,8 εκατ. ευρώ. Αυτό αποδεικνύει την άμεση συνεισφορά της Bally’s στην κερδοφορία και την ικανότητα του ομίλου να παράγει ισχυρή κερδοφορία από το πρώτο κι όλας εξάμηνο λειτουργίας.

Η Intralot έχει ήδη εξασφαλίσει 660 εκατ. ευρώ μέσω τραπεζικού δανεισμού – 460 εκατ. ευρώ από ξένες τράπεζες και 200 εκατ. ευρώ από ελληνική κοινοπραξία – με διάρκειες 6 και 4 ετών αντίστοιχα. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 850 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, αποκλειστικά για θεσμικούς επενδυτές. Οι πληροφορίες για υπερκάλυψη του ομολόγου πριν ακόμη βγει στην επίσημη αγορά αποτυπώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Παράλληλα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ, που ξεκινά μέσα στις επόμενες ημέρες, προσθέτει ένα ακόμη “μαξιλάρι” κεφαλαίων. Η επιλογή της διπλής οδού – βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό και συμμετοχή υφιστάμενων μετόχων στην Ελλάδα – εξασφαλίζει και διεθνή κεφάλαια και εγχώρια στήριξη. Για τους επενδυτές που εξετάζουν συμμετοχή, το γεγονός ότι το placement έχει ήδη παρουσιαστεί σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη δείχνει την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα ευρύ μετοχολόγιο με θεσμικό προφίλ.

Η αποτίμηση της Bally’s International Interactive στα 2,7 δισ. ευρώ αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της αξία. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, πάνω από το 70% των εσόδων του ομίλου θα προέρχεται από online gaming. Για την Intralot, αυτή η στροφή ισοδυναμεί με νέο προσανατολισμό και διαφορετική θέση στον κλάδο. Από πάροχο κυρίως επίγειων λύσεων σε ψηφιακό παίκτη με σημαντική παγκόσμια απήχηση. Σε επίπεδο επενδυτικής ανάλυσης, η διαφοροποίηση αυτή προσφέρει καλύτερη προβολή κερδοφορίας και υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης σε σύγκριση με το παρελθόν.

Με βάση τα pro forma στοιχεία, το EBITDA του νέου σχήματος εκτιμάται μεταξύ 380 και 440 εκατ. ευρώ. Στις πιο λεπτομερείς μετρήσεις, το adjusted EBITDA φτάνει τα 425,3 εκατ. ευρώ, το RR adjusted EBITDA τα 436,9 εκατ. ευρώ, ενώ με την ενσωμάτωση των cost synergies ανεβαίνει στα 477,5 εκατ. ευρώ. Επίσης ο όμιλος υπολογίζει συνέργειες 40,6 εκατ. ευρώ σε βάθος 18 μηνών, με εστίαση σε οργανωτικές και λειτουργικές εξοικονομήσεις, IT optimization και economies of scale. Το κόστος για την υλοποίησή τους εκτιμάται σε 10- 15 εκατ. ευρώ, γεγονός που καθιστά το ROI εξαιρετικά ελκυστικό.

Προσέξτε τώρα. Το περιθώριο EBITDA αγγίζει το 40% και με τις συνέργειες μπορεί να φτάσει το 43,5%. Αυτό προσφέρει στο νέο όμιλο ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς συνδυάζει υψηλή κερδοφορία με έλεγχο κόστους.

Tο δε pro forma operating free cash flow φτάνει τα 402,4 εκατ. ευρώ, ενώ το cash conversion (δηλ. πόσο αποτελεσματικά μετατρέπει μια εταιρεία τα EBITDA σε πραγματικό cash flow) αγγίζει το 95%. Μιλάμε δηλαδή για παραγωγή ρευστότητας που θυμίζει εταιρείες τεχνολογίας, όχι παραδοσιακού gaming. Πρόκειται για επίπεδα που δίνουν στην Intralot ευχέρεια κινήσεων σε επενδύσεις, αποπληρωμή χρέους ή μελλοντικές μερισματικές πολιτικές. Σε περιβάλλον αυξημένου κόστους κεφαλαίου, η δυνατότητα παραγωγής σταθερών ταμειακών ροών είναι από τα σημαντικότερα κριτήρια για την αποτίμηση μιας εταιρείας.

Η Optima Bank τώρα στο χθεσινό “flash note” χαρακτηρίζει τη συμφωνία Intralot–Bally’s ως “game changer”, καθώς το νέο σχήμα αποκτά μέγεθος και δυναμική που αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Μετά τη συναλλαγή, το Enterprise Value ανεβαίνει στα 3,8 δισ. ευρώ και η κεφαλαιοποίηση θα αγγίξει τα 2,2 δισ. ευρώ, με την Intralot να αφήνει πίσω της το προφίλ μιας μικρής εισηγμένης και να μετατρέπεται σε διεθνή παίκτη πρώτης γραμμής.

Η ουσία, σύμφωνα με το τμήμα ανάλυσης της Optima, είναι ότι το νέο σχήμα θα διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστές πολύ χαμηλότερους από τους διεθνείς ανταγωνιστές: το P/E διαμορφώνεται σε ~11,8x και το EV/EBITDA σε ~7,9x, όταν οι αντίστοιχοι δείκτες για τους ευρωπαϊκούς ομίλους φτάνουν το 14,8x και 8,2x αντίστοιχα.

Στρατηγικά, η Optima βλέπει ότι η συναλλαγή δημιουργεί αξία τόσο για τους παλαιούς μετόχους όσο και για τους νέους επενδυτές. Οι πρώτοι κερδίζουν μέσω του αυξημένου EPS (earnings per share) και της αναβάθμισης του επιχειρηματικού προφίλ, ενώ οι δεύτεροι μπαίνουν σε έναν ισχυρό όμιλο που διαπραγματεύεται με 30% discount σε σχέση με το διεθνή κλάδο, χωρίς καν να υπολογιστούν οι συνέργειες και οι μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι ο νέος όμιλος αποκτά πλέον κρίσιμη μάζα που του επιτρέπει να διεκδικήσει άμεσα νέα συμβόλαια και μεγαλύτερα έργα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό story ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πιο ισχυρό θεσμικό προφίλ, ικανό να προσελκύσει διεθνή funds που μέχρι σήμερα κρατούσαν αποστάσεις.

Τέλος, από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή έγραψε χθες νέο υψηλό 2.750 ημερών (από το Φλεβάρη του 2018), περνώντας πάνω από τα 1,30 ευρώ. Εδώ, η επιβεβαίωση της διάτρησης με συνεχόμενα ημερήσια κλεισίματα >€1,30 θα ανοίξει το μεσοπρόθεσμο πεδίο για τιμές πάνω από τα €1,54. Βραχυπρόθεσμο ρόλο θα παίξει στους “γρήγορους” επενδυτές και η τελική τιμή της ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 24, 2025