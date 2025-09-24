Jumbo: Αύξηση πωλήσεων, πιέσεις στα περιθώρια και μείωση ρευστότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Ο όμιλος Jumbo κατέγραψε κύκλο εργασιών 497,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένο κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής ενισχύθηκαν κατά 9,2%, στην Κύπρο +7,2%, στη Ρουμανία +7,6% και στη Βουλγαρία +2,5%. Ο όμιλος αριθμούσε 89 καταστήματα έως τον Ιούνιο 2025, ενώ διεύρυνε την παρουσία του με την έναρξη δεύτερου υπερ-καταστήματος στην Τιμισοάρα (Ρουμανία) και με το νέο e-shop στη Βουλγαρία.

Περιθώρια και λειτουργικά αποτελέσματα

Παρά την αύξηση πωλήσεων, τα περιθώρια δέχθηκαν πίεση. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 53,9% (από 55,3% πέρυσι) για τον όμιλο και σε 40,9% (από 43,0%) για τη μητρική.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 165,4 εκατ. ευρώ, οριακά υψηλότερα από τα 164,7 εκατ. του 2024, με το περιθώριο να περιορίζεται στο 33,3% (έναντι 35,7% πέρυσι).

Κέρδη και μερίσματα

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 117,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, σε συγκρίσιμη βάση (χωρίς την περσινή ασφαλιστική αποζημίωση 10,2 εκατ.) εμφανίζουν αύξηση 5,1%.

Η μητρική εμφάνισε καθαρά κέρδη 139,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα λόγω έκτακτων μερισμάτων ύψους 66 εκατ. ευρώ από θυγατρικές. Χωρίς αυτά, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 73,4 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση.

Στο μέτωπο των αποδόσεων προς τους μετόχους, το 2025 έχουν ήδη καταβληθεί συνολικά 131,5 εκατ. ευρώ σε χρηματικές διανομές, μέσω έκτακτης και τακτικής μερισματικής πολιτικής.

Ρευστότητα και ταμειακές ροές

Η εικόνα της ρευστότητας εμφανίζει επιδείνωση. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες υποχώρησαν σε 34,6 εκατ. ευρώ, από 97,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Μετά τις επενδύσεις, οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε μόλις 25,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα μειώθηκαν σε 381,1 εκατ. ευρώ από 428,0 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Παρά ταύτα, ο όμιλος εξακολουθεί να διατηρεί αρνητικό καθαρό δανεισμό (-309,8 εκατ. ευρώ), με τα διαθέσιμα να υπερκαλύπτουν πλήρως τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Συμπέρασμα

Η Jumbo συνεχίζει να αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της, με ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών σε συγκρίσιμη βάση. Ωστόσο, η μείωση των περιθωρίων και η σημαντική κάμψη των ταμειακών ροών εγείρουν ερωτήματα για τη μελλοντική δυναμική, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον πιεσμένων καταναλωτικών δαπανών. Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία παραμένει σε θέση ισχύος, με ισχυρό ισολογισμό και σταθερή μερισματική πολιτική, που λειτουργεί ως ασπίδα για τους μετόχους.