«Leaders of the Greek Economy» – Γ. Κοντόπουλος: «Οι προκλήσεις της εποχής απαιτούν ηγέτες που εμπνέουν»

Αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στα διαχρονικά παραδείγματα της Αντιγόνης, του Αχιλλέα και του Κρέοντα περιελάμβανε η ομιλία του CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιάννου Κοντόπουλου κατά την σημερινή τελετή εγκαινίων της Έκθεσης «Leaders of the Greek Economy» της Ναυτεμπορικής.

«Ηγεσία δεν είναι τίτλος – είναι πράξη και ευθύνη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το θάρρος αποτελεί απαραίτητο θεμέλιο, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με στρατηγική, ενσυναίσθηση και πειθαρχία. «Ηγεσία σημαίνει να ενώνεις, όχι να καταδικάζεις. Να ακούς, όχι απλώς να διατάζεις. Να στέκεσαι στην πρώτη γραμμή, αλλά και να διασφαλίζεις τη συνέχεια για τις επόμενες γενιές», υπογράμμισε ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι προκλήσεις της εποχής απαιτούν ηγέτες που εμπνέουν, κατανοούν την πραγματικότητα, προβάλλουν αξίες και υπηρετούν το κοινό καλό, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την οικονομία και την κοινωνία.

Κλείνοντας, κάλεσε τη νέα γενιά ηγετών να ηγηθεί με θάρρος και γνώση, προβάλλοντας αξίες αλλά και κατανοώντας την πραγματικότητα, ώστε να οικοδομήσει ένα βιώσιμο και συνεκτικό μέλλον για την ελληνική οικονομία.