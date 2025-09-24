performance-technologies:-Αναλαμβάνει,-μαζί-με-τη-nova-ict,-το-έργο-health-monitoring-του-ΗΔΙΚΑ

Η Performance Technologies έχει τον ρόλο του κύριου τεχνολογικού εταίρου για τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Cloud, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και τεχνογνωσία με τους παγκόσμιους ηγέτες Microsoft και IBM.

Η Performance Technologies Α.Ε., σε ΈΝΩΣΗ με τη NOVA-ICT Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση με το ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Health Monitoring – Ενίσχυση της παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων υγείας», ύψους 22,5 εκ. ευρώ χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης.

Στο πλαίσιο του έργου, η Performance Technologies έχει τον ρόλο του κύριου τεχνολογικού εταίρου για τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Cloud, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και τεχνογνωσία με τους παγκόσμιους ηγέτες Microsoft και IBM.

Το έργο Health Monitoring αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη.