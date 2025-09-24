Close Menu
    Wednesday, September 24

    Επιχειρήσεις
    Performance Technologies: Αναλαμβάνει με τη NOVA-ICT το έργο Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ

    Σύμβαση με την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ) για την υλοποίηση του έργου «Health Monitoring – Ενίσχυση της παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων υγείας», ύψους 22,5 εκ. ευρώ χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης, υπέγραψε η Performance Technologies, σε ένωση με τη NOVA-ICT.

    Στο πλαίσιο του έργου, η Performance Technologies έχει τον ρόλο του κύριου τεχνολογικού εταίρου για τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Cloud, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και τεχνογνωσία με τους παγκόσμιους ηγέτες Microsoft και IBM.

    Το έργο Health Monitoring αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη, τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. 

