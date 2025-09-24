real-consulting:-Εγκρίθηκε-το-ενημερωτικό-δελτίο-για-είσοδο-στην-Κύρια-Αγορά-του-ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Real Consulting αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 21.500.000 υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Real Consulting αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 21.500.000 υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εταιρεία.

H διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.A θα πραγματοποιηθεί την 25.09.2025 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα πραγματοποιηθεί την 26.09.2025.