Άνω-κάτω-ο-ΣΥΡΙΖΑ-λόγω-Τσίπρα: -«Όποιου-δεν-του-αρέσει-να-φύγει»-ζήτησε-η-πλευρά-Πολάκη-στην-Πολιτικη-Γραμματεία

Να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του στον απόηχο της τοποθέτησής του στο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, αλλά και των πληροφοριών που διαχέονται αναφορικά με την ίδρυση νέου κόμματος ζήτησαν εμμέσως από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία συνεδρίασε με αντικείμενο την αποτίμηση της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ, αλλά και με φόντο τις νέες κομματικές συνεργασίες στο προοδευτικό ημισφαίριο.

Ακόμη και αν δεν αναφέρθηκαν όλοι ονομαστικά στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, εντούτοις ήταν σαφές πως υπάρχει «ένας ελέφαντας στο δωμάτιο», τον οποίο έθεσε στο επίκεντρο της εσωκομματικής συζήτησης πρώτος χθες ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, Τρύφων Αλεξιάδης.

Με ισχυρές δόσεις ειλικρίνειας, ο κ. Αλεξιάδης, ο οποίος εσωκομματικά ανήκει στην ομάδα που στηρίζει τον Παύλο Πολάκη, φέρεται να ανέφερε πως «υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο», για να προσθέσει πως «σε όποιον δεν αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και το πρόγραμμά του, να φύγει τώρα και όχι να περιμένει να γίνει πρώτα ένα νέο κόμμα». Ο ίδιος έθεσε ακόμη ζήτημα ως προς την ενημέρωση του κομματικού οργάνου, καθώς δεν υπήρχε επεξεργασία του προγράμματος του κόμματος που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε στη ΔΕΘ, ενώ έθιξε ακόμη και θέματα καθυστερήσεων στη λειτουργία.

Πάντως, κατά τον κ. Αλεξιάδη, «ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από τον ΣΥΡΙΖΑ» στην επόμενη φάση, δηλαδή η Κουμουνδούρου δεν θα ξεπεραστεί από τα γεγονότα.

Στην αγωνία περαιτέρω διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ στην προοπτική ενός νέου κόμματος Τσίπρα (και όχι μόνο) απέβλεπε, κατά πληροφορίες, και η τοποθέτηση χθες του Γιώργου Παναγιωτόπουλου, που πρόσκειται στην πλευρά Πολάκη, ο οποίος φέρεται να ζήτησε να δεσμευθούν μέσω υπογραφών τους σε κοινό κείμενο οι βουλευτές πως δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας έμμεση πίεση στον Αλέξη Τσίπρα.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε και η τοποθέτηση της Φωτεινής Καρυστανάκη, η οποία ανήκει στον κύκλο των στελεχών που στηρίζουν τη Ρένα Δούρου, η οποία γνωστοποίησε πως η ίδια θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν ο Αλέξης Τσίπρας προβεί στη δημιουργία νέου κόμματος.

Στις ηχηρές διαφοροποιήσεις προστίθεται και αυτή του Θανάση Θεοχαρόπουλου, διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έθεσε ως βασική προϋποθέση την ανάκτηση του status της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Κουμουνδούρου για τυχόν συνεργασία με την Νέα Αριστερά, που πρακτικά σημαίνει να αθροιστούν σε ένα σύνολο οι βουλευτές των δύο σημερινών κομμάτων.

Δεδομένης της εσωκομματικής πίεσης προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάννης Ραγκούσης φέρεται να διαφώνησε απολύτως με τους κυρίους Αλεξιάδη και Παναγιωτόπουλο, λέγοντας πως αποχωρεί από την συνεδρίαση σεβόμενος την στάση του κ. Φάμελλου να μην ανοίξει το θέμα επί του παρόντος, με τον κ. Ραγκούση να ξεκαθαρίζει, σε κάθε περίπτωση, πως θα τοποθετηθεί «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Εξάλλου, ο πρώην υπουργός καταψήφισε μόνος τη χθεσινή απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας διαφωνώντας με το δημοσιονομικό σκέλος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτό παρουσιάστηκε ΔΕΘ, γεγονός που ήταν η αιτία που ο ίδιος απείχε από το κλιμάκιο των στελεχών που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη.

Μπροστά σε αυτό το εσωκομματικό τοπίο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να κινήθηκε στο κλείσιμο της συνεδρίασης στο πνεύμα των όσων δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, περιγράφοντας πως είναι «αδιανόητο να μην ακολουθήσουν όλοι τις συνεδριακές αποφάσεις».

Στο βάθος η… Καρυστιανού

Κατόπιν αυτών, και με τον κ. Φάμελλο να δηλώνει «έτοιμος» να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, το πρόβλημα της διαρροής στελεχών για την Κουμουνδούρου δεν εντοπίζεται μόνο σε επόμενες τυχόν κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο φόβο του περαιτέρω κατακερματισμού λόγω της συνολικής κινητικότητας στον προοδευτικό πόλο του πολιτικού συστήματος.

Στην κατεύθυνση αυτή, το γεγονός ότι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» του ΣΥΡΙΖΑ απασχόλησε κατεξοχήν τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν είναι μια τυχαία επιλογή, αλλά αντανακλά υπόγειες διεργασίες και παρασκηνιακές συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα κάτω από τα ραντάρ και δεν αφορούν αναγκαστικά τον πρώην πρωθυπουργό.