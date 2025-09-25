Έρευνα-σε-βάρος-της-sap-ανακοίνωσε-η-Ευρωπαϊκή-Επιτροπή

Έρευνα βάρος της γερμανικής εταιρίας λογισμικού SAP διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποψία της παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού.

Έρευνα βάρος της γερμανικής εταιρίας λογισμικού SAP διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποψία της παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τη SAP ότι χρησιμοποιεί το μοντέλο αδειοδότησης προκειμένου να δεσμεύσει τους πελάτες της στη δική της εξυπηρέτηση πελατών. Η ευρωπαϊκή αρχή ανταγωνισμού θεωρεί ότι η εταιρεία ενδέχεται να έχει εκμεταλλευτεί τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά προκειμένου να χρεώνει υψηλές αμοιβές για τη συντήρηση και την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό έθεσε σε μειονεκτική θέση άλλους παρόχους, επισήμανε η Επιτροπή. Η δεσπόζουσα θέση στον τομέα των υπηρεσιών πηγάζει, μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι η συντήρηση και η υποστήριξη περιλαμβάνονται αυτόματα σε μια άδεια SAP. Οι πελάτες δεν μπορούν να στραφούν σε άλλον πάροχο. Επιπλέον, οι άδειες ανανεώνονται αυτόματα και συχνά περιέχουν περισσότερα προϊόντα από όσα χρειάζεται ο πελάτης. Από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο περιόρισε σημαντικά της επιλογές που είναι διαθέσιμες στους Ευρωπαίους πελάτες.

Με την έρευνα ανταγωνισμού, η Επιτροπή στοχεύει να διασφαλίσει ότι «οι εταιρείες που βασίζονται στο λογισμικό SAP μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τα πακέτα συντήρησης και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους», εξήγησε η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα.

Από την πλευρά της η εταιρία ανακοίνωσε ότι οι πολιτικές και τα μέτρα της συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες ανταγωνισμού, τόνισε όμως και ότι λαμβάνει σοβαρά υπ’όψιν τις ανησυχίες της Επιτροπής και συνεργάζεται στενά μαζί της για τη εξεύρεση λύσης.

Η έναρξη της έρευνας δεν οδηγεί αυτόματα σε διώξεις. Αντίθετα, η SAP μπορεί πλέον να απευθυνθεί στις αρχές ανταγωνισμού και να αλλάξει τμήματα του επιχειρηματικού της μοντέλου προκειμένου να αποφύγει ένα πρόστιμο. Εάν ωστόσο επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί της Επιτροπής, θα μπορούσε να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους έως και 10% των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων του ομίλου. Με βάση τα έσοδα της SAP πέρυσι, το μέγιστο πρόστιμο θα ήταν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η SAP είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στη Γερμανία και, σε κάποιο σημείο φέτος, κατείχε επίσης την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Ο όμιλος είναι γνωστός κυρίως για το λογισμικό σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων (ERP). Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό το λογισμικό λειτουργεί ως «το κεντρικό νευρικό σύστημα μιας εταιρείας», χαρτογραφώντας επιχειρηματικές διαδικασίες όπως τα οικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό, η κατασκευή, οι πωλήσεις και οι προμήθειες.

--