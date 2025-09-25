Αδ.-Γεωργιάδης:-Δεσμεύτηκε-για-αύξηση-της-αμοιβής-της-ιατρικής-επίσκεψης-από-τον-ΕΟΠΥΥ

Αποδέχθηκε το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για αύξηση της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης από τον ΕΟΠΥΥ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και δεσμεύθηκε ότι η αναπροσαρμογή θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη που συνοδευόταν από τον Α’ αντιπρόεδρο Φώτιο Πατσουράκο, η οποία έλαβε χώρα στο Υπουργείο Υγείας.

Πάγιο αίτημα του ΙΣΑ

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ επισήμανε ότι η αναπροσαρμογή της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης, αποτελεί πάγιο αίτημα του ΙΣΑ καθώς είναι καθοριστικό για την επιβίωση του ιατρικού κόσμου και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογράμμισε ότι οι αμοιβές των ιατρών παραμένουν καθηλωμένες σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των ιατρείων και στις σύγχρονες απαιτήσεις της ιατρικής πράξης.

Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι οι γιατροί έχουν σταθεί δίπλα στους ασθενείς και το σύστημα υγείας σε δύσκολες συνθήκες, επιδεικνύοντας μεγάλη υπομονή και υπευθυνότητα και θα πρέπει άμεσα να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι έχει επανειλημμένως ζητήσει την αύξηση της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης, μέσω επιστολών και παρεμβάσεων προς την Πολιτεία, «αναδεικνύοντας την ανάγκη για έναν δίκαιο και αναλογικό μηχανισμό αποζημίωσης, που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ιατρείων και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη».

Τονίζεται επίσης στην ανακοίνωση ότι ο ΙΣΑ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προκειμένου το πάγιο αίτημα του ιατρικού κόσμου να λάβει άμεση και ουσιαστική εφαρμογή προς όφελος των ιατρών και των πολιτών.