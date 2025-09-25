Ανάπτυξη 3,8% στις ΗΠΑ το β’ τρίμηνο – Ο ταχύτερος ρυθμός των τελευταίων 2 ετών

Η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω την προηγούμενη εκτίμησή της για τις καταναλωτικές δαπάνες.

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καθώς η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω την προηγούμενη εκτίμησή της για τις καταναλωτικές δαπάνες.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αναπτύχθηκε κατά 3,8% το β’ τρίμηνο, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη, η οποία ήταν αρκετά υψηλότερη από την αρχική που ήταν 3,3%.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ των ΗΠΑ είχε συρρικνωθεί κατά 0,5%.

Η νέα ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων προέκυψε κυρίως λόγω της μεγαλύτερης των προηγούμενων εκτιμήσεων αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης (περί των 2/3 της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας) κατά 2,5% ετησίως αντί του 1,6% της περασμένης ανάγνωσης.

Τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν ελαφρώς και στην τριμηνιαία σύγκριση, καθώς το ΑΠΕ των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμήθηκε τελικά ότι αυξήθηκε κατά 2,1% στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο, έναντι του 2% της δεύτερης εκτίμησης.