Απάντηση-Χριστοδουλίδη-σε-Ερντογάν:-«Υποκρισία-στον-μέγιστο-βαθμό»-να-μιλά-για-ειρήνη

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον για «υποκρισία στον μέγιστο βαθμό» όταν μιλά για ειρήνη, την ώρα που η Τουρκία παραμένει κατοχική δύναμη στην Κύπρο.

«Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Sigmalive, ο πρόεδρος της Κύπρου, ακολούθως κάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ακολουθήσει τον δρόμο της ευθύνης, τερματίζοντας την κατοχή.

«Και η προτροπή μου σήμερα προς τον κ. Ερντογάν είναι να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο της ευθύνης: Να τερματίσει την κατοχή, μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Πάντα, πρόσθεσε, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αξίες και τις αρχές του δικαίου της ΕΕ

«Είμαι πανέτοιμος να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της Ιστορίας για να επανενώσω την πατρίδα μου», σημείωσε.

Ο ρόλος της Κύπρου ως πυλώνας σταθερότητας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «η χώρα μου, η Κύπρος, βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι της ευθύνης. Και είναι έτοιμη να προχωρήσει περαιτέρω. Να αναλάβει ακόμη ενεργότερα τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Υπογράμμισε πως η Λευκωσία είναι αποφασισμένη να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση σε στρατηγικό πλεονέκτημα, αξιοποιώντας τους ιστορικούς δεσμούς με τις χώρες της περιοχής και λειτουργώντας πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ του προβλήματος.

«Η Κύπρος θα είναι πάντοτε ένα σταθερό, αξιόπιστο και ασφαλές λιμάνι. Θα είμαι σαφής. Αυτό δεν είναι θεωρητικό», σημείωσε.

Ως παραδείγματα ανέφερε τη συμβολή της Κύπρου στην εκκένωση ξένων υπηκόων από περιοχές σύγκρουσης, αλλά και την ηθική ευθύνη που ανέλαβε μετά την επίθεση της Χαμάς και τον πόλεμο στη Γάζα, μέσω της δημιουργίας του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπενθύμισε ότι η θαλάσσια οδός επανενεργοποιήθηκε πρόσφατα σε συνεργασία με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, επισήμανε τον διορισμό Ειδικής Απεσταλμένης για την προστασία θρησκευτικών ελευθεριών και μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, τη συνδρομή της Κύπρου σε γειτονικές χώρες για την κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά και την πρόταση που κατατέθηκε από κοινού με την Ιορδανία για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Κόμβου Δασοπυρόσβεσης στο νησί.

«Είμαι πολύ περήφανος που η Κύπρος βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι της ευθύνης. Και είμαστε αποφασισμένοι να την επεκτείνουμε», ανέφερε.

Γάζα: «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει»

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να αναλάβει τις περιφερειακές της ευθύνες και στο πλαίσιο του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, αλλά και της ανοικοδόμησής της.

«Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ειρήνη. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε.

Σημείωσε ότι πρώτο βήμα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ζήτησε την απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, τον τερματισμό του εκτοπισμού και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ υπογράμμισε: «Ζητούμε με την ίδια θέρμη την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί ο δρόμος προς την ειρήνη και τη λύση δύο κρατών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «

Έχουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα μέλλον, όπου το Ισραήλ και η Παλαιστίνη θα συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα σε συνθήκες διαρκούς ασφάλειας και ειρήνης. Και πρέπει να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί ότι η Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν έχει θέση σε ένα τέτοιο μέλλον», ανέφερε.

- sofokleous10.gr

