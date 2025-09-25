Αυξημένα-έσοδα-για-τον-ΟΛΘ-στο-εξάμηνο

Η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε. ή «Εταιρεία»), ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα Θεσσαλονίκης και κύριος πάροχος δικτύου συνδυασμένων μεταφορών πολλαπλών πυλών και λύσεων εφοδιαστικής για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του έτους 2025.

Συγκεκριμένα, με την από 25.09.2025 έγκριση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ανακοινώνεται πως τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 10,2% σε € 53,3 εκατ., από € 48,3 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2024.

Όλοι οι σημαντικοί τομείς δραστηριότητας σε επίπεδο Ομίλου, παρουσίασαν αυξήσεις εσόδων: ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων κατά 13,2% (στα € 38,9 εκατ. από € 34,3 εκατ.), ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου κατά 4,5% (στα € 11,4 εκατ. από € 10,9 εκατ.) και οι τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης (κρουαζιέρα & ακτοπλοΐα) σημείωσαν επίσης αυξήσεις κατά 3,1% και 28,4% αντίστοιχα (στα € 2,2 εκατ. και € 0,7 εκατ. αντίστοιχα, από € 2,1 εκατ. και € 0,6 εκατ.).

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα: τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,1%, στα € 25,1 εκατ. από € 22,4 εκατ., τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19,7% στα € 24,9 εκατ. από € 20,8 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,7%, στα € 15,9 εκατ. από € 13,6 εκατ.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το 1ο εξάμηνο του 2025 ανέρχεται στα € 5,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση από το ποσό των € 2,8 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 2ο εξάμηνο, με την υπογραφή της κύριας συμβάσης του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6 και της υλοποίησης του λοιπού επενδυτικού πλάνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ A.E. Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε σχετικά:

«Οι ισχυρές επιδόσεις του Α΄ εξαμήνου αντικατοπτρίζουν τη σταθερά αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε. και επιβεβαιώνουν την προσήλωσή μας στην πολυεπίπεδη αναβάθμιση του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε τη συνεπή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού μας, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το έργο της επέκτασης του Προβλήτα 6.

Παράλληλα, εστιάζουμε στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με γνώμονα την ενίσχυση των λειτουργιών και της αποδοτικότητάς μας. Με αυτές τις κινήσεις, ενισχύουμε σταθερά τη μακροπρόθεσμη αξία που δημιουργούμε για όλους τους εταίρους μας, τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας.

Συγχρόνως, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού ως διαμετακομιστικού κόμβου για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της χώρας συνολικά.»