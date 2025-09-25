Γεωργιάδης-για-Ζωή-Κωνσταντοπούλου:-Κάνει-χρήση-του-βουλευτικού-αξιώματος-για-να-εκπροσωπεί-πελάτες-της

Την κατηγορία ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπηρετεί το σχέδιο της να καθυστερήσει η δίκη διότι τη συμφέρει εκλογικά να φτάσουμε στις κάλπες με την υπόθεση των Τεμπών ανοιχτή, διότι έτσι θα πάρει 15% ενώ στην άλλη περίπτωση 5%, απηύθυνε ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης. Ταυτοχρόνως της καταλόγισε ότι εκμεταλλεύεται το αξίωμα του βουλευτή για να εκπροσωπεί εντός του Κοινοβουλίου τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου της και τους ψηφοφόρους πελάτες της, εξυπηρετώντας το οικονομικό και πολιτικό της συμφέρον.

Απαντώντας στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, από την Ολομέλεια, για την θέση της να ξανανοίξει η ανακριτική διαδικασία, ο υπουργός Υγείας, είπε ότι αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο θα πάει δύο χρόνια πίσω και υποστήριξε ότι όλο το σχέδιό της είναι να μην γίνει η δίκη μέχρι τις εκλογές. “Μην έχετε την αφέλεια ότι είναι οι καλοί που θέλουν να γίνει εκταφή και οι κακοί που δεν θέλουν να γίνει εκταφή. Είναι η μία πλευρά πολιτικών κομμάτων, που και το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ρόλο σε αυτό και ντρέπομαι, που θέλουν να μην γίνει η δίκη τώρα για είναι ανοιχτή αυτή η υπόθεση στην κάλπη. Το θέλει αυτό και μάχεται και κλαίει για τον κ. Ρούτσι διότι αν πάμε με ανοιχτά τα Τέμπη στην κάλπη θα πάρει 15% κι αν πάμε με μια δίκη, που θα έχει φανεί και προς τα που πηγαίνει η αλήθεια, θα πάρει 5% ή δεν θα μπει στη Βουλή» είπε. Προσέθεσε πως «Δεν πρόκειται περί ευαισθησίας, πρόκειται περί συμφέροντος ποικιλώνυμου και ποικιλότροπου” και απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κατηγόρησε: «Εδώ ή εκπροσωπείτε τους πελάτες σας στη δικηγορική εταιρεία, ή εκπροσωπείτε τους πελάτες σας – ψηφοφόρους. Μόνο την πελατεία σας εκπροσωπείτε. Καμία ευαισθησία».

Είπε, ακόμη, για την κυρία Κωνσταντοποούλου ότι τώρα το «ξαναγύρισε» στα Τέμπη διότι κατάλαβε ότι το πολιτικό της συμφέρον συνδέεται με την καπηλεία αυτών των νεκρών και την πολιτική χειραγώγηση του ανθρώπινου συναισθήματος για τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Όταν τα Τέμπη ήταν στην επικαιρότητα η Πλεύση Ελευθερίας, ανέβαινε, όταν τα Τέμπη ξεφούσκωναν η Πλεύση Ελευθερίας έπεφτε. Τώρα ψάχνει ευκαιρία να ξανανέβει.

Κατόπιν απευθύνθηκε και στο Σώμα για να πει: «Το προσωπικό της συμφέρον υπερασπίζεται εδώ και τους πελάτες της. Λες κι είναι η Βουλή η νομική της εταιρεία. Δεν έχει καν την ευαισθησία από τη στιγμή που έχει αναλάβει πελάτες να μην μιλάει καθόλου γι αυτό το θέμα, ως η εκπροσωπούσα δικηγόρος της μιας πλευράς. Όμως αξιοποιεί το αξίωμα που της έδωσε ο ελληνικός λαός για να κερδίζει ψήφους στην κάλπη και πελάτες στο δικηγορικό της γραφείο».

Για να υποστηρίξει τις κατηγορίες εναντίον της, παρατήρησε ότι το ποιόν της και η επιλεκτική της ευαισθησία απέναντι στους γονείς των θυμάτων της τραγωδίας φαίνεται από το γεγονός ότι δεν γνωρίζει καν τη μάνα του νεκρού μηχανοδηγού, ενώ «έπρεπε να μην κοιμάται τα βράδια από τύψεις για τα όσα της έχει πει για το παιδί της», ενώ υπερασπίζεται τον Νίκο Πλακιά, επειδή λέει να μην γίνει τίποτα τώρα διότι θα καθυστερήσει η δίκη.

«Η Σταυρούλα Καρύδη είναι η μάνα του ενός από τους δύο νεκρούς μηχανοδηγούς που έδωσε συνέντευξη και έλεγε για το μπούλινγκ που δέχθηκε από ανθρώπους σαν κι εσάς για το παιδί που έχασε και ακόμη έλεγε τί πέρασε όταν προσπαθούσαν να παρουσιάσουν το παιδί της σαν λαθρέμπορο. Το ότι δεν την ξέρετε δεν το περίμενα, αλλά αυτό είναι το καλύτερο ξεσκέπασμα. Είναι η άλλη μάνα, τη μνήμη του παιδιού της οποίας εσείς προσωπικά σπιλώσατε για να βγάλετε τη συνωμοσία ότι εθελοντής του Μητσοτάκη πουλούσε το λαθραίο καύσιμο, το ξυλόλιο, το βενζόλιο και δεν ξέρω τί άλλο. Και μόνο το γεγονός ότι δεν ξέρετε ούτε το όνομα της μάνας του νεκρού παιδιού που προσβάλατε με τον χειρότερο τρόπο δείχνει ότι η ευαισθησία σας για τους γονείς είναι απολύτως μηδενική. Ο Νίκος Πλακιάς, που δέχθηκε επιθέσεις, γιατί δεν τον υπερασπίζεστε και δεν ακούτε τί λέει αυτές τις μέρες ο δικηγόρος του;», ανέφερε ακόμη προς την κ. Κωνσταντοπούλου ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, χαρακτήρισε «αήθη επίθεση» τα όσα είπε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για το θέμα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και αντιγύρισε ότι κάνει μαθήματα αυτή, η οποία είναι βουλευτής, πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος Βουλής και δικηγόρος που καθυβρίζει την ελληνική Δικαιοσύνη, επειδή τόλμησε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να πει τη γνώμη της για την υπόθεση Ρούτσι.

«Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ξεκίνησε λέγοντας δεν αντιδικώ με τους γονείς αντιδικώ με εκείνους, οι οποίοι για ιδιοτελείς και πολιτικούς σκοπούς ξεσηκώνουν την ελληνική κοινωνία με σύγχυση. ‘Αρα η ελληνική κοινωνία να ξέρει ότι όλοι σεβόμαστε τους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Μακάρι ο πατέρας αυτός να βρει την αλήθεια, την ηρεμία και την γαλήνη του στο μέτρο που ένας γονέας που έχασε το παιδί του, μπορεί να το βρει. Αυτό είναι άσχετο με αυτό που κάνει τώρα. Όπως είπε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν χάνουν οι γονείς το δικαίωμα να κάνουν το αίτημα για εκταφή αφού ξεκινήσει η δίκη για να μην πάρει τώρα αναβολή και να μην καθυστερήσει. Δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να γίνει εκταφή η όχι. Το ξεκαθαρίζω Αυτό μπορεί να το πει μόνο ο αρμόδιος δικαστής. Διότι ακούμε απίστευτα αίσχη αυτές τις μέρες» σχολίασε και κάλεσε τον κόσμο: «Μην πέφτετε εύκολα θύματα ανθρώπων που έχουν ιδιοτελές συμφέρον και παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων. Είναι ιεροί οι νεκροί».

Στο μεταξύ σε μια διακοπή, κατά την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε από το έδρανό της «Ντροπή σας», ο υπουργός Υγείας της απάντησε: «Ντροπή σε σας γι αυτό που είστε».

