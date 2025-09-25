Δυο-ειδικούς-διαπραγματευτές-όρισε-η-Βογιατζόγλου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «VOYATZOGLOU» (εφεξής «Εταιρεία») σε πλήρη, προσήκουσα, και αποτελεσματική συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι συνήψε συμφωνίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης με δύο (2) μέλη του Χ.Α.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας από:

• Το Μέλος του Χ.Α. με την επωνυμία «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ »

• Το Μέλος του Χ.Α. με την επωνυμία «VIGOR FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. »

και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει συνάψει, με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει σήμερα κατόπιν της τροποποίησής του από την με αριθμό 212/19.05.2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1054/5.6.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , αντίστοιχες συμβάσεις Ειδικής Διαπραγμάτευσης με τις ως άνω εταιρείες «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ » και «VIGOR FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. » με τους εξής βασικούς όρους:

1. Κάθε μία εκ των ανωτέρω Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρεία υποχρεούται, έναντι της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, να καταβάλλει την προβλεπόμενη αμοιβή σε καθεμία εκ των συμβαλλομένων Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η διάρκεια εκάστης σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει οριστεί σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εταιρείας