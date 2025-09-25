Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν οι πρώην πρόεδροι Σημανδράκος και Μπαμπασίδης – Οι καταγγελίες του Νίκου Σαλάτα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σε βαρύτατες καταγγελίες που αναδεικνύουν νέες, αθέατες πτυχές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας προχώρησε ο έμπειρος δικαστικός και τέως επικεφαλής του οργανισμού Νίκος Σαλάτας καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τις παράνομες πρακτικές καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο κρίσιμος μάρτυρας υποστήριξε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επέλεξε να συνεργαστεί και να στηρίξει τις έρευνες της σε διευθυντικό στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο βαρύνεται – όπως είπε – με σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Να σημειωθεί ότι οι τοποθετήσεις του νυν επικεφαλής του οργανισμού Γιάννη Καββαδά και του τέως προέδρου Νίκου Σαλάτα άνοιξαν τον κύκλο μαρτυρικών καταθέσεων στην εξεταστική επιτροπή. Οι εργασίες θα συνεχιστούν σήμερα με τις καταθέσεις των πρώην προέδρων Ευάγγελου Σημανδράκου και Κυριάκου Μπαμπασίδη.

Καταγγελίες για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πρώην στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Σαλάτας κατονόμασε την διευθύντρια του οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου – την οποία οι συνάδελφοί της όπως υποστήριξε αποκαλούσαν «υπέρτατη» – και είπε ότι βαρύνεται με τουλάχιστον 20 ποινικά αδικήματα για τα πεπραγμένα της περιόδου 2022-2023. Ο ίδιος πρόσθεσε πως αν και ενημέρωσε αναλυτικά για τον «σκοτεινό» ρόλο της κυρίας Τυχεροπούλου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επέλεξε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του και να την αποσπάσει στις υπηρεσίες της ως ειδική συνεργάτη για τις έρευνες.

Ισχυρίστηκε δε, ότι η κυρία Τυχεροπούλου κατεύθυνε την έρευνα ώστε να μην ελεγχθεί η περίοδος 2022-2023 κατά την οποία η ίδια ήλεγχε δύο διευθύνσεις (ελέγχου και πληρωμών) στον Οργανισμό.

«Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα. Με πήρε τηλέφωνο η κυρία Κυβέλου, εισαγγελέας εφετών, η οποία είναι συντονίστρια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την οποία γνώριζα από παλιά. Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα» είπε αρχικά ο κ. Σαλάτας.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσθεσε ότι λίγο καιρό αργότερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε την απόσπαση της κυρίας Τυχεροπούλου. «Αυτό σήμαινε ότι η κυρία Τυχεροπούλου θα είχε ανακριτικά καθήκοντα. Κοιτάζω τον φάκελο και είδα ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα» είπε.

Ο κ. Σαλάτας ως ιστορικό περιέγραψε ότι ο κ. Σημανδράκος το 2022 μέσα σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διεπίστωσε ότι η κυρία Τυχεροπούλου η οποία ήταν προϊσταμένη στο τμήμα εκπαίδευσης ήταν ικανή να γίνει προσωρινή διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι κάποια στιγμή η κυρία Τυχεροπούλου ανέλαβε και τις δύο πιο νευραλγικές διευθύνσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Βρίσκω ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχοντας πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας φαίνεται να έχει διαπράξει δέκα πλημμελήματα και έξι κακουργήματα. Αποδεικνύονται εξ εγγράφων αυτά που λέω. Στέλνω δεύτερη επιστολή με άλλο αδίκημα κακούργημα και λέω τις ευθύνες που έχει ο κ. Πασχάλης. Δεν μπορεί να αγνοεί τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν λέει ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διωχθεί για 17 αδικήματα. Και μετά βρήκα και άλλα αδικήματα» πρόσθεσε.

Ο κ. Σαλάτας υποστήριξε ότι συκοφαντήθηκε από ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ότι παρακώλυση τον έλεγχο. «Είναι αδιανόητο ένας Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει στους συναδέλφους του εισαγγελείς ότι ένα άτομο έχει κάνει 17 αδικήματα και να με αγνοούν». Υποστήριξε ότι ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. «Πράγματα παρανοϊκά για μένα» είπε .

Αναφερόμενος στην περίοδο του 2022-2023 ο κ. Σαλάτας αναρωτήθηκε: «Υπήρχε σκάνδαλο πριν, το 2022-2023 έγινε αγρανάπαυση και ξαναήρθε μετά το σκάνδαλο; Γιατί έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία; Σε αυτή την περίοδο παντοκράτωρ ήταν η Τυχεροπούλου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ; Αδιαμφισβήτητη. Για τα 20 αδικήματα τα οποία δεν με καλεί κανένας να καταθέσω είναι σαν να μη μιλάω. Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας σε αυτά που λέει; Το 2022-2023 κατέρρευσε ο οργανισμός. Πράγματα που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται» είπε.

Ο κ. Σαλάτας απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη επανέλαβε τις βαρύτατες καταγγελίες κατά των Ελλήνων εντεταλμένων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας υποστηρίζοντας ότι έχουν διαπράξει το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Παράλληλα είπε ότι η απόλυση του ζητήθηκε από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκης για να διευκρινήσει στην συνέχεια ότι ο υφυπουργός του συνέστησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Β. Κόκκαλης: Έχω μάθει στην δικηγορία να μην βιάζομαι. Μια έρευνα μπορεί να τελειώσει διαφορετικά από ότι ξεκίνησε. Είπατε εδώ πράγματα που κλονίζουν και αμφισβητούν τον πυρήνα της δικογραφίας κύριε μάρτυρα

Ν. Σαλάτας: Υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αυτό που βγαίνει είναι μόνο ένα μέρος του. Άφησαν απ έξω όσα έγιναν την περίοδο 2022 – 2023 και έχουν ευθύνη οι ευρωπαίοι εισαγγελείς που τα αφήνουν από έξω. Αν δεν ταυτιστούμε με την νομιμότητα θα πεθάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Β. Κόκκαλης: γιατί έμεινε απέξω αυτή η περίοδος

Σαλάτας: γιατί αφορά τα πεπραγμένα της κυρίας Τυχεροπούλου την οποία απέσπασαν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ενώ γνώριζαν τις πράξεις της. Δεν την προστατεύουν μόνο αλλά την έχουν κάνει ερευνήτρια

Β. Κόκκαλης: Όλοι οι ευρωπαίοι εισαγγελείς;

Ν. Σαλάτας: Όχι όλοι. Αναφέρομαι στους Σοφουλάκη, Πασχάλη, Κυβέλου Σίσκου και Παπανδρέου. Αυτοί έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση και εξαίρεσαν την περίοδο 2022-23. Η περίοδος αυτή εξαιρέθηκε της έρευνας με ευθύνη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Κόκκαλης: Οι υπουργοί δεν γνώριζαν;

Σαλάτας: Εγώ τον Τσιάρα τον ενημέρωνα κάθε ημέρα. Σε αυτόν έστειλα τις γραπτές αναφορές μου, επιστολές για τα αδικήματα της κυρίας Τυχεροπούλου. Ο ίδιος έστειλε τις δικές μου επιστολές στην κα Αδηλίνη. Αγωνιούσε ο υπουργός για την σωτηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κόκκαλης : Είπατε ότι καρατομηθήκατε με εντολή Μαξίμου;

Σαλάτας: Αυτό είπα

Κόκκαλης: Ποιος σας καρατόμησε;

Σαλάτας: Ο κύριος Μυλωνάκης με απέλυσε. Μίλησα μαζί του και δεν του άρεσε η τοποθέτηση μου. Του είπα ότι δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία ότι παρακώλυσα την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δεν δέχομαι τέτοια κατηγορία. Και μου λέει κάτι για την πολιτική και τέτοια. Του είπα ότι η πολιτική δεν με ενδιαφέρει εγώ είμαι δικαστικός και πρόεδρος ενός οργανισμού που πρέπει να προστατεύσω. Δεν του άρεσε και με απέλυσε

Κόκκαλης: Την δικογραφία την έχετε διαβάσατε;