Εξεταστική-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Απορρίφθηκε-το-αίτημα-της-αντιπολίτευσης-για-άμεση-κλήση-Μυλωνάκη

Νέο γύρο έντασης στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η χθεσινή κατάθεση του Νίκου Σαλάτα (πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ), με την αντιπολίτευση κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης να ζητά εκ νέου την κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

«Δεν μπορείτε να απαγορεύσετε την κλήση του, η άρνηση σας δεν έχει κανένα έρεισμα, πολιτικό ή ηθικό» τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την πλειοψηφία πως «αδικαιολόγητα και απαραδέκτως απορρίφθηκε εξαρχής» το αίτημα της αντιπολίτευσης.

Για «παρελκυστική τακτική προκειμένου να καθυστερήσει η πορεία της εξεταστικής» κατηγόρησε ο Μακάριος Λαζαρίδης τη μειοψηφία, επισημαίνοντας πως «από όλα αυτά που είπε ο κ. Σαλάτας έμειναν σε μία μονόλεπτη επικοινωνία του κ. Μυλωνάκη με τον κ. Σαλάτα».

«Η κ. Τυχεροπούλου κατηύθυνε την εισαγγελία για την περίοδο ελέγχων. Η κυβέρνηση ήταν αυτή, η οποία άνοιξε τις πόρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζοντας το έργο του 2019 στέλνοντας δεκάδες υποθέσεις στη Δικαιοσύνη. Άνοιξε τις πόρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν οι έλεγχοι. Το τόνισε το Μαξίμου προς τον κ. Σαλάτα ότι εμείς θέλουμε αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και αυτό έγινε» δήλωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως «δικαιολογημένα και παραδεκτώς δεν έχει κληθεί στην επιτροπή» ο κ. Μυλωνάκης.

Μάλιστα, αντιπρότεινε όταν ολοκληρωθούν οι 2 πρώτοι κύκλοι εξέτασης (2015 – 2019 και 2019 – 2025) να γίνει μια συνολική συζήτηση ούτως ώστε να αποφασιστεί από τα μέλη της επιτροπής ποιοι επιπλέον μάρτυρες θα κληθούν.

Την άμεση κλήση του υφυπουργού ζήτησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι «εφόσον δεν έχει να φοβηθεί κάτι και εφόσον αβίαστα προκύπτει πως είχε γνώση των γεγονότων, δεν έχει λόγο να αρνείται». «Είναι λογικό να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης στην επιτροπή μας και άμεσα» τόνισε ο Ν. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος υποστήριξε πως δεν υπάρχει άρνηση από το προεδρείο για να κληθούν μάρτυρες, καθώς θα συμπληρωθεί ο «δυναμικός» κατάλογος σε δεύτερο χρόνο. Μετά από σχετική ψηφοφορία, η πρόταση της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση Μυλωνάκη απορρίφθηκε και επικράτησε εκείνη της πλειοψηφίας.

Αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, ενώ αμέσως μετά θα βρεθεί στην αίθουσα 223 της Βουλής ο Βαγγέλης Σημανδράκος.

Πηγές ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ «ουρά» της Κωνσταντοπούλου – Ζήτησε με ψευδές έγγραφο τον Μυλωνάκη

Πηγές της ΝΔ σημείωναν ότι το ΠΑΣΟΚ «προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση παραποίησης γεγονότων και δεδομένων, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις και επικοινωνιακά τρικ».

«Μέσα από την επιστολή που έστειλε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο και απορρίφθηκε κατά την ψηφοφορία, ζήτησε την άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γιώργου Μυλωνάκη παραθέτοντας δύο επιχειρήματα που είναι απολύτως έωλα και ψευδή» ανέφεραν οι πηγές και πρόσθεταν: «Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ‘κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης’».

«Πρόκειται για fake news» συμπλήρωναν οι ίδιες πηγές, καθώς όπως σημειώνουν «ο κ. Μυλωνάκης απαντώντας στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στις 22-9-2025 κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επανέλαβε πως είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σχέση με επισυνδέσεις όπως ψευδώς ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης διέψευσε κατηγορηματικά όσα ανυπόστατα υποστηρίζει η αντιπολίτευση και επιπλέον, προκάλεσε τους βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, να καταθέσουν ονομαστικά όποιον βουλευτή της ΝΔ επικαλούνται πως συναντήθηκε με τον κ. Μυλωνάκη καθώς και τον διάλογο που υποτίθεται ότι είχαν».

«Σε διαφορετική περίπτωση θα είστε απλοί συκοφάντες» ξεκαθάρισε ο κ. Λαζαρίδης.

Για την κατάθεση Σαλάτα, οι πηγές της ΝΔ σημειώνουν ότι «η αντιπολίτευση ‘πιάστηκε’ από μια φράση για να υφάνει ολόκληρο σενάριο. Υποστήριξε ότι ‘ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ’ σε μια απέλπιδα προσπάθεια επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι η επικοινωνία του με τον κ. Μυλωνάκη διήρκεσε ενάμιση λεπτό και πως του συνέστησε να είναι συνεργάσιμος με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η μαρτυρία αυτή αποδεικνύει περίτρανα τη βούληση του κ. Μυλωνάκη να μην υπάρξουν εμπόδια στο έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελέως αλλά να διευκολυνθεί η έρευνά της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως».

Και οι πηγές καταλήγουν λέγοντας ότι η ΝΔ «παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της ανάδειξης των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αίσθημα ευθύνη δεν πρόκειται να επιτρέψει κατευθυνόμενες και κατασκευασμένες «αποκαλύψεις» για μικροκομματικά οφέλη. Η αλήθεια θα λάμψει γιατί αυτό ζητά η κοινωνία. Η ΝΔ θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτό το αίτημα απέναντι στην ανεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης που αναζητά σανίδα σωτηρίας για να ξεφύγει από τα εσωκομματικά της αδιέξοδα».

