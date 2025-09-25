ΕΥΔΑΠ: Μικρή μείωση του κύκλου εργασιών – Επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος

Μικρή μείωση του κύκλου εργασιών στα €173,3 εκατ. έναντι €174,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2024 (-0,7%).

Μικρή μείωση εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2024 και με μείωση του EBITDA κατά 65%, με το επενδυτικό πρόγραμμα να επιταχύνεται κατά 38% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024.

Πιο αναλυτικά, η συνολική κατανάλωση το α’ εξάμηνο 2025 υποχώρησε οριακά κατά 0,9% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, διατηρούμενη σε υψηλά επίπεδα, παρά τη ομαλοποίηση των κλιματικών συνθηκών σε αναμενόμενα για την εποχή επίπεδα. Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεκίνησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 2024, δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες και συνήθειες οι οποίες διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός (-0,7%), διαμορφούμενος σε 173,3 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από ύδρευση υποχώρησαν οριακά (-1,2%), ενώ τα έσοδα αποχέτευσης σημείωσαν αύξηση (+1,8%).

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων αυξήθηκε κατά 10,3% και διαμορφώθηκε στα 162,1 εκατ. ευρώ από 144,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά 18,3 εκατ. € σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 οι οποίες διαμορφώθηκαν, συνολικά, στα +11,3 εκατ. € έναντι -7 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Το ύψος των προβλέψεων των επίδικων υποθέσεων εμπίπτει στο διαχρονικό πλαίσιο των αντίστοιχων προβλέψεων των προηγούμενων ετών. Το λειτουργικό κόστος διαμόρφωσαν επίσης η αύξηση των αμοιβών και εξόδων τρίτων κατά 3,1 εκατ. ευρώ (9,8%) αλλά και η μείωση των εξόδων προσωπικού κατά 2,2 εκατ. €(-3,1%). Χωρίς την επίδραση των προβλέψεων για τις επίδικες υποθέσεις και στις 2 χρονικές περιόδους, το λειτουργικό κόστος θα είχε παρουσιάσει μικρή μείωση κατά 0,4%.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους την τρέχουσα περίοδο συνεπεία της σημαντικής αύξησης των προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις οδήγησε σε σημαντική μείωση στην κερδοφορία. Αναλυτικά, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 1 παρουσίασαν μείωση κατά -65% ή -19,6 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. € από 30,2 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ το EBITDA margin μειώθηκε σε 6,1% από 17,3% το πρώτο εξάμηνο του 2024. Σε προσαρμοσμένη βάση (χωρίς την επίδραση των προβλέψεων), το EBITDA θα είχε παρουσιάσει μείωση κατά 6%.

Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα -10,5 εκατ. € από +8,5 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο -6,0% από +4,9% το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% και έφθασαν τα 11,3 εκατ. € από 10,6 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά +2 εκατ. € και έφθασαν στα 6,7 εκατ. € από 4,6 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα -5.8 εκατ. € από 14.5 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους μειώθηκαν στα -5,6 εκατ. € από 10 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024, Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -3,2% από 5,8% κατά το α΄ εξάμηνο του 2024.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -1,7 εκατ. € από -5 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Χάρης Σαχίνης, σχολίασε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από τη σταθεροποίηση της κατανάλωσης και του κύκλου εργασιών καθώς και του λειτουργικού κόστους εξαιρουμένης της αύξησης των προβλέψεων, γεγονός όμως, που σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά μας αποτελέσματα.

Η ΕΥΔΑΠ ωστόσο συνεχίζει με επιταχυνόμενο ρυθμό την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, τον συνολικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής. Η συνεργασία με τον ρυθμιστή και το Ελληνικό Δημόσιο είναι καθοριστική για την ομαλή προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο, τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Επιτάχυνση επενδυτικού προγράμματος

Το 1ο εξάμηνο 2025 η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος έργων ανήλθε σε 31 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 38% σε σύγκριση με την απορρόφηση του 1ου 6μηνου 2024.

Αναλυτικότερα οι απορροφήσεις στο πρώτο εξάμηνο αφορούν σε: – μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική: 14 εκατ. € – έργα ύδρευσης: 11,3 εκατ. € – έργα αποχέτευσης: 5,5 εκατ. € – έργα κτιριακά, ψηφιακής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού: 0,7 εκατ. € Το 15% των απορροφήσεων του 1ου 6μηνου 2025 καταβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το επενδυτικό πρόγραμμα 2025-2034, εκτιμούμενου συνολικού ύψους 2,5 δις. € περίπου, αφορά σε : · μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική (968,8 εκ. €.) · έργα του δικτύου ύδρευσης (755,5 εκ. €) · έργα αποχέτευσης (676,1 εκ. €) · έργα κτιριακά, ψηφιακής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού (132 εκ. €.

Το 50% του προϋπολογισμού των έργων χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα η ΕΥΔΑΠ έχει εξασφαλίσει μια γραμμή χρηματοδότησης από την ΕΙΒ ύψους 250 εκατ. Ευρώ.

Κίνδυνος από τη Λειψυδρία

Για την εξασφάλιση της υδροδότησης της Αττικής υπό τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της κλιματικής κρίσης και της επαναλαμβανόμενης παρατεταμένης ανομβρίας, η ΕΥΔΑΠ, για λογαριασμό του Δημοσίου και κατόπιν σχετικής ανάθεσης μελετών, έχει καταρτίσει σχέδιο διασφάλισης επάρκειας νερού, το οποίο συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με μακροχρόνιες λύσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της ισχύουσας σύμβασης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με το Ελληνικό Δημόσιο «Το Δημόσιο υποχρεούται καθ’ όλη τη Διάρκεια Σύμβασης να προμηθεύει το Δικαιούχο, Ακατέργαστο Ύδωρ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση βάσει των κριτηρίων που τίθενται στα άρθρα 8 (Ποσοτικά Χαρακτηριστικά) και 9 (Ποιοτικά Χαρακτηριστικά) της παρούσας Σύμβασης.».

Η ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με το δημόσιο, έχει εγκαίρως ενεργοποιήσει εφεδρικούς πόρους, ώστε να συγκρατηθεί ο ρυθμός μείωσης των αποθεμάτων του συστήματος Μόρνου Ευήνου και έχει θέσει σε λειτουργία τα αντλιοστάσια της Υλίκης, τις γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας που ενισχύουν κατά 32 εκατ. κ.μ. ετησίως τα αποθέματα και κατόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΝ έχει μειώσει κατά 70% την 1η περιβαλλοντική παροχή του ταμιευτήρα Ευήνου, εξοικονομώντας 22 εκατ. κ.μ. ετησίως.

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται διαχρονικά και κατά υδρολογικό έτος, το σύνολο των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ, η οποία προμηθεύει με νερό την ΕΥΔΑΠ:

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία.