ΕΥΔΑΠ:-Στάσιμος-στα-173,3-εκατ.-ευρώ-ο-τζίρος,-πίεση-στα-ebitda

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά -0,7% ή -1,2 εκατ. € και διαμορφώθηκε στα 173,3 εκατ. € από 174,5 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Οπως αναφέρει στην οικονομική έκθεση, τα 12,5 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο 2025 σύμφωνα με τη σύμβαση παράτασης της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος καταβάλλονται ταμειακά από την EΥΔΑΠ Παγίων ενώ το αντίστοιχο περσινό αντίστοιχο εξάμηνο 2024, το ποσό αυτό δεν καταβαλλόταν ταμιακά αλλά συμψηφιζόταν με την αντίστοιχη υποχρέωση προς την EΥΔΑΠ Παγίων για εκτέλεση της λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων αυτών για 3 έτη (με δυνατότητα παράτασης κατά ένα εξάμηνο) λόγω της χορήγησης μειωμένων από τις αρχικές τιμών για το αδιύλιστο νερό.

Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε μείωση εσόδων κατά -377 χιλ. € (-0,2%).

Ειδικότερα τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων εργασιών παρουσίασαν μείωση κατά περίπου -1.264 χιλ. € (-1,2%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης αυξήθηκαν κατά +887 χιλ. € (+1,8%). Με ελαφρά αυξητική τάση, διαμορφώθηκαν τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (984 χιλ. € το 1ο εξάμηνο του 2025 έναντι 977 χιλ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024). Επίσης πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις αποθεμάτων από 865 χιλ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025 σε 12 χιλ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025 (-99%).

Σε ότι αφορά τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες, τα έσοδα από κατανάλωση νερού που είναι και η κύρια κατηγορία των εσόδων ύδρευσης, παρουσίασαν μείωση κατά -941 χιλ. € (-0,9%). Μειώσεις παρουσιάστηκαν και σε άλλες κατηγορίες των εσόδων ύδρευσης. Ειδικότερα μειώσεις κατά -510 χιλ. ευρώ (-33%) παρουσίασαν τα λοιπά έσοδα (που αποτελούνται κυρίως από έσοδα από διακοπές/επαναλήψεις/αφαιρέσεις υδρομέτρων) και κατά -57 χιλ. € (-17%) τα έσοδα από Εργασίες Αποκατάστασης. Αντίθετα αυξήθηκαν, κατά +228 χιλ. € (+10%) τα έσοδα από νέες παροχές και κατά +15 χιλ. € (+9%) τα έσοδα από δικαιώματα σύνδεσης και εισφορές.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση κατά -65% ή -19,6 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. € από 30,2 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ το EBITDA margin μειώθηκε σε 6,1% από 17,3% το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν από τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αφαιρεθούν οι διάφορες προβλέψεις (+11.324 χιλ. € το 1ο εξάμηνο του 2025 και -6.995 χιλ. € το αντίστοιχο του 2024) τότε τα προσαρμοσμένα αυτά EBITDA θα είχαν παρουσιάσει μείωση κατά 1.286 χιλ. € ή -6% και θα είχαν διαμορφωθεί σε 21.970 χιλ. € από 23.255 χιλ. € το 1ο εξάμηνο του 2024.

Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα -10,5 εκατ. € από +8,5 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο -6,0% από +4,9% το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% και έφθασαν τα 11,3 εκατ. € από 10,6 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά +2 εκατ. € και έφθασαν στα 6,7 εκατ. € από 4,6 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη αύξηση του κόστους των τόκων επί των αναλογιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά +10% από 4.025 χιλιάδες το 1ο εξάμηνο του 2024 σε 4.434 χιλ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα -5.821 χιλ. € από 14.488 χιλ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα μειώθηκαν στα -5.567 χιλ. € από 10.035 χιλ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -155,5 %. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -3,2% από 5,8% κατά το α΄ εξάμηνο του 2024.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -1,7 εκατ. € από -5 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Οι Επενδυτικές Ταμιακές Ροές ήταν αρνητικές στα -24.762 χιλιάδες € (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -32.455 χιλιάδων € και των εισπραχθέντων επιχορηγήσεων +4.772 χιλιάδων €) από -11.222 χιλιάδες € το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Οι χρηματοοικονομικές ταμιακές ροές ανήλθαν σε -739 χιλιάδες € από -555 χιλιάδες € το πρώτο εξάμηνο του 2024. Σημειώνεται ότι το μέρισμα καταβλήθηκε μετά την περίοδο αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων του 1ου εξαμήνου.

Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF) διαμορφώθηκαν στα -26,4 εκατ. € από -16,2 εκατ. € στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρέμεινε σταθερός σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων επηρέασε τους δείκτες αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, η EΥΔΑΠ διατηρεί σταθερή την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

Η Κυβέρνηση ανέθεσε στην EΥΔΑΠ την εκπόνηση σχετικών μελετών, βάσει των οποίων έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο αλλά αναγκαίο σχέδιο για την διασφάλιση της επάρκειας νερού της Αθήνας. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται στη διάθεση του ΥΠΕΝ προς αξιολόγηση. Ήδη έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως η ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων, η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών και η ενεργός συμμετοχή των καταναλωτών στην ορθολογική χρήση του νερού. Το σχέδιο αυτό, το οποίο βρίσκεται προς αξιολόγηση από το ΥΠΕΝ, χαράσσει τον δρόμο για ένα ασφαλές υδατικό μέλλον της Αττικής.

Παράλληλα, η EΥΔΑΠ συνεχίζει να υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δις ευρώ με έργα στρατηγικής σημασίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινής λειτουργίας της. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν θεμέλιο για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, την προστασία των υδατικών πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Για την ομαλή εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος και τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας, κρίσιμη παραμένει η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η EΥΔΑΠ έχει ήδη απευθύνει επίσημες επιστολές προς τη ΡΑΑΕΥ, επιδιώκοντας σαφήνεια ως προς το επιτρεπόμενο έσοδο και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης νέων τιμολογίων.

Η Εταιρεία προσδοκά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να συνεχίσει με συνέπεια τον στρατηγικό της σχεδιασμό προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

*Δείτε αναλυτικά την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της εισηγμένης στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”